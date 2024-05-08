Підрозділ ГУР Kraken показав бої за Часів Яр: жодного окупанта в місті немає. ВIДЕО
Спеціальний підрозділ Головного управління розвідки Kraken розповів про те, як відбувається оборона міста Часів Яр в умовах постійних штурмів росіян. Наразі в Часовому Яру немає російських військ.
Як розповіли спецпризначенці, вони вже понад місяць стоять на захисті міста Часів Яр, яке стало одним з символів відваги та стійкості української армії, передає Цензор.НЕТ.
"Бійці героїчно тримають оборону, щоденно знищують численного противника, палять ворожу броньовану техніку і беруть полонених", - йдеться у повідомленні.
За їх словами, ворог намагається просуватися з різних напрямків, проте завдяки злагодженій роботі підрозділу, жодного окупанта в місті наразі немає.
Спецпідрозділ Kraken було створено за 1,5 тижні до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Бійцям підрозділу вдалося знищити дві вежі спостереження на території Росії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Знову, героїзм Захисників України, але повне безладдя привладних з 2019 року, по сценарію Оманських лижників…
Можливо, що оті присутні у Швейцарії, на зібранні за МИР, прийдуть і щось збудують на Сході, замість Зеленського+Шмигаля +Стефанчука ??
20 травня невблаганно підходить, а інженерні споруди, навпроти Часового Яру ….🤑💯👺🫣
Співпадіння …
картивідєоролікі єсть, хахли визивайтє волгу".
Ми атказиваємся прізнавать любиє закони і прікази, подпісанниє нєлєгітімним прєзідєнтом!
В результаті
Мобілізація нєзаконна, потому что закон о продлєніі воєнного положєнія подпісан нєлєгітімним прєзідєнтом, потому сіли нє імєєт!
Але це ще не все.
Через 90 днів стріляти по русні буде незаконно, тому що термін дії воєнного стану спливе, новий не буде введений через "нелегітимність" підпису зєлі, а значить, країна автоматично переходить в мирний стан, в якому кожному військовому можна буде сказати: "а чєго ти стрєляєшь/отдайош пріказ стрєлять? Воєнного положєнія нєт, потому откривать огонь - нєзаконно. Тєбя посадят".
І тоді стане зрозуміло, що заклики ТаймЗє до референдуму і його ж твердження про те, що зєля вже не має права підпису - те все зухвала маніпуляція.
@kyroakokiller2
https://twitter.com/kyroakokiller2/status/1787440348165247172 6 трав.
Пікчер,Казах,Єгерь…R.I.P. В мене слів нема…
Помагайте живим,помагайте поки ще є кому !!!! В мене вже крик відчаю.
·
https://twitter.com/kyroakokiller2/status/1787863314346770707 17 год
ЧАСІВ ЯР Вже місяць як підрозділ KRAKEN стоїть на захисті міста!
Бійці з усіх сил тримають оборону, щоденно знищують живу силу противника, техніку, беруть в полон окупантів ! Хлопці стоять,хлопці працюють,хлопці боряться!
Тому поможіть моїм хлопцям вже і зараз! Потрібні ПНБ,на вчора!
Збір в закріпленому твіті! Підключайтесь!
Але, щиро кажучи, боїв на відео ніяких немає. Є панорами міста, є наші поранені бійці (уламкові), є арта, та й традиційні ФПВ. Якщо атакуючі сили москалів не будуть знищені на підході - міни, ФПВ, арта, то позицію вони гарантовано захоплюють. За останні півроку видоси (з розвід. БПЛА), де героїчно обороняється наш будь-який опорний пункт… зменшилися до нуля.
Ось тому й продовжується успішний повзучий наступ орків.
Пояснив?