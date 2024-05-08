Підрозділ ГУР Kraken показав бої за Часів Яр: жодного окупанта в місті немає. ВIДЕО

Спеціальний підрозділ Головного управління розвідки Kraken розповів про те, як відбувається оборона міста Часів Яр в умовах постійних штурмів росіян. Наразі в Часовому Яру немає російських військ.

Як розповіли спецпризначенці, вони вже понад місяць стоять на захисті міста Часів Яр, яке стало одним з символів відваги та стійкості української армії, передає Цензор.НЕТ.

"Бійці героїчно тримають оборону, щоденно знищують численного противника, палять ворожу броньовану техніку і беруть полонених", - йдеться у повідомленні.

За їх словами, ворог намагається просуватися з різних напрямків, проте завдяки злагодженій роботі підрозділу, жодного окупанта в місті наразі немає.

Спецпідрозділ Kraken було створено за 1,5 тижні до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Бійцям підрозділу вдалося знищити дві вежі спостереження на території Росії.

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