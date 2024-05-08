УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11878 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
10 064 21

Підрозділ ГУР Kraken показав бої за Часів Яр: жодного окупанта в місті немає. ВIДЕО

Спеціальний підрозділ Головного управління розвідки Kraken розповів про те, як відбувається оборона міста Часів Яр в умовах постійних штурмів росіян. Наразі в Часовому Яру немає російських військ.

Як розповіли спецпризначенці, вони вже понад місяць стоять на захисті міста Часів Яр, яке стало одним з символів відваги та стійкості української армії, передає Цензор.НЕТ.

"Бійці героїчно тримають оборону, щоденно знищують численного противника, палять ворожу броньовану техніку і беруть полонених", - йдеться у повідомленні.

За їх словами, ворог намагається просуватися з різних напрямків, проте завдяки злагодженій роботі підрозділу, жодного окупанта в місті наразі немає.

Спецпідрозділ Kraken було створено за 1,5 тижні до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Бійцям підрозділу вдалося знищити дві вежі спостереження на території Росії.

Дивіться: Як 3 штурмова бригада навчає операторів FPV-дронів "з нуля". Один день в Kill House. ВIДЕО

Автор: 

ЗСУ (7544) Часів Яр (328)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
Кракен круті хлопці, ще з часу визволення Харківщини.. Хай береже Українських Воїнів Господь!
показати весь коментар
08.05.2024 11:56
+8
@kyroakokiller2

·

https://twitter.com/kyroakokiller2/status/1787863314346770707 17 год

ЧАСІВ ЯР Вже місяць як підрозділ KRAKEN стоїть на захисті міста!
Бійці з усіх сил тримають оборону, щоденно знищують живу силу противника, техніку, беруть в полон окупантів ! Хлопці стоять,хлопці працюють,хлопці боряться!

Тому поможіть моїм хлопцям вже і зараз! Потрібні ПНБ,на вчора!

Збір в закріпленому твіті! Підключайтесь!
показати весь коментар
08.05.2024 11:57
+7
Видно «потужні інженерні споруди», за гроші з Українців…
Знову, героїзм Захисників України, але повне безладдя привладних з 2019 року, по сценарію Оманських лижників…
Можливо, що оті присутні у Швейцарії, на зібранні за МИР, прийдуть і щось збудують на Сході, замість Зеленського+Шмигаля +Стефанчука ??
20 травня невблаганно підходить, а інженерні споруди, навпроти Часового Яру ….🤑💯👺🫣
Співпадіння …
показати весь коментар
08.05.2024 11:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
это все хорошо, но москалья в очеретыному уже вовсю расширяет прорыв. даже дипстейт это показывает
показати весь коментар
08.05.2024 11:41 Відповісти
нет не расширяет Кракен пришел и все -месяц москалики топчатся на месте
показати весь коментар
08.05.2024 12:42 Відповісти
ну, будем за них держать кулаки
показати весь коментар
08.05.2024 12:47 Відповісти
Видно «потужні інженерні споруди», за гроші з Українців…
Знову, героїзм Захисників України, але повне безладдя привладних з 2019 року, по сценарію Оманських лижників…
Можливо, що оті присутні у Швейцарії, на зібранні за МИР, прийдуть і щось збудують на Сході, замість Зеленського+Шмигаля +Стефанчука ??
20 травня невблаганно підходить, а інженерні споруди, навпроти Часового Яру ….🤑💯👺🫣
Співпадіння …
показати весь коментар
08.05.2024 11:47 Відповісти
А що буде 20 травня?
показати весь коментар
08.05.2024 11:58 Відповісти
Зе! стане нелегітимним.
показати весь коментар
08.05.2024 12:05 Відповісти
І які будуть наслідки цього?
показати весь коментар
08.05.2024 12:08 Відповісти
Більшість місцевих "розумників" підхоплять кацапське ІПСО: "власті на Українє нєлєгімниє, нє давайтє ім аружіє, сматрітє в расіє какіє чєсниє вибори билі даже в окопах, у меня карти відєоролікі єсть, хахли визивайтє волгу".
показати весь коментар
08.05.2024 13:05 Відповісти
І не тільки це.
Ми атказиваємся прізнавать любиє закони і прікази, подпісанниє нєлєгітімним прєзідєнтом!
В результаті
Мобілізація нєзаконна, потому что закон о продлєніі воєнного положєнія подпісан нєлєгітімним прєзідєнтом, потому сіли нє імєєт!
Але це ще не все.
Через 90 днів стріляти по русні буде незаконно, тому що термін дії воєнного стану спливе, новий не буде введений через "нелегітимність" підпису зєлі, а значить, країна автоматично переходить в мирний стан, в якому кожному військовому можна буде сказати: "а чєго ти стрєляєшь/отдайош пріказ стрєлять? Воєнного положєнія нєт, потому откривать огонь - нєзаконно. Тєбя посадят".
показати весь коментар
08.05.2024 13:11 Відповісти
А ви добре розбираєтесь в кацапських ІПСОшках)
показати весь коментар
08.05.2024 13:35 Відповісти
Іноді достатньо лише уважно почитати чинне законодавство.
І тоді стане зрозуміло, що заклики ТаймЗє до референдуму і його ж твердження про те, що зєля вже не має права підпису - те все зухвала маніпуляція.
показати весь коментар
08.05.2024 13:37 Відповісти
досить ці мантри писати, читайте КУ, нема там такого щодо нелегітимністі. Думаєте жулька чито порох дурніше що не зробили запити в КС???
показати весь коментар
08.05.2024 12:16 Відповісти
Захищають, гинуть, а на дрони та машини для бійців Кракена ( підрозділ ГУР ! ) збирають кошти волонтери, а не зелені, мохнорилі депутати-злодії.

@kyroakokiller2

https://twitter.com/kyroakokiller2/status/1787440348165247172 6 трав.

Пікчер,Казах,Єгерь…R.I.P. В мене слів нема…

Помагайте живим,помагайте поки ще є кому !!!! В мене вже крик відчаю.
показати весь коментар
08.05.2024 11:55 Відповісти
@kyroakokiller2

·

https://twitter.com/kyroakokiller2/status/1787863314346770707 17 год

ЧАСІВ ЯР Вже місяць як підрозділ KRAKEN стоїть на захисті міста!
Бійці з усіх сил тримають оборону, щоденно знищують живу силу противника, техніку, беруть в полон окупантів ! Хлопці стоять,хлопці працюють,хлопці боряться!

Тому поможіть моїм хлопцям вже і зараз! Потрібні ПНБ,на вчора!

Збір в закріпленому твіті! Підключайтесь!
показати весь коментар
08.05.2024 11:57 Відповісти
Кракен круті хлопці, ще з часу визволення Харківщини.. Хай береже Українських Воїнів Господь!
показати весь коментар
08.05.2024 11:56 Відповісти
Кракен - це рекси! Знімаю шляпу!
Але, щиро кажучи, боїв на відео ніяких немає. Є панорами міста, є наші поранені бійці (уламкові), є арта, та й традиційні ФПВ. Якщо атакуючі сили москалів не будуть знищені на підході - міни, ФПВ, арта, то позицію вони гарантовано захоплюють. За останні півроку видоси (з розвід. БПЛА), де героїчно обороняється наш будь-який опорний пункт… зменшилися до нуля.
Ось тому й продовжується успішний повзучий наступ орків.
показати весь коментар
08.05.2024 12:01 Відповісти
Тупо руїни будинків посеред поля. Це тобі не Азовсталь і не Авдіївка. Як його захищати - незрозуміло.
показати весь коментар
08.05.2024 12:40 Відповісти
Цікаво - а руїни Авдіївки що, легше було захищати, ніж руїни Часова Яру? Повна маяччя!
показати весь коментар
08.05.2024 15:12 Відповісти
Нагадую - там був (і залишається) коксохімічний комбінат. А це, по суті, фортеця - з товстелезними стінами та підземними сховищами. У Часовому Ярі цього і близько немає.

Пояснив?
показати весь коментар
08.05.2024 15:22 Відповісти
рідний підпрозділ...Фартової Охоти хлопці!))))...
показати весь коментар
08.05.2024 21:03 Відповісти
ТРЕБА ТРИМАТИ !!!
показати весь коментар
10.05.2024 02:17 Відповісти
 
 