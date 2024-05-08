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Як 3 штурмова бригада навчає операторів FPV-дронів "з нуля". Один день в Kill House. ВIДЕО

Бійці 3-ої окремої штурмової бригади відкрили школу операторів FPV-дронів. За 7 днів учні опановують навички збору безпілотників, відпрацьовують польоти на симуляторах та навчаються керувати дронами.

Як інформує Цензор.НЕТ, записатися на курс можуть як цивільні, так і військовослужбовці з інших підрозділів. Детальніше про це, - дивіться далі у репортажі на ютуб-каналі Бутусов Плюс.

Також дивіться: Сили оборони знищили ворожий ТОС "Сонцепьок" у Бахмуті. ВIДЕО

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школа (2209) дрони (4695) 3 Окрема штурмова бригада (431)


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де ці курси відбуваються? як можна потрапити?
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08.05.2024 11:06 Відповісти
заходиш на сайт третьої штурмової і звониш в рекрутингові центри.
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08.05.2024 11:12 Відповісти
 
 