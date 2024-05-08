Як 3 штурмова бригада навчає операторів FPV-дронів "з нуля". Один день в Kill House. ВIДЕО
Бійці 3-ої окремої штурмової бригади відкрили школу операторів FPV-дронів. За 7 днів учні опановують навички збору безпілотників, відпрацьовують польоти на симуляторах та навчаються керувати дронами.
Як інформує Цензор.НЕТ, записатися на курс можуть як цивільні, так і військовослужбовці з інших підрозділів. Детальніше про це, - дивіться далі у репортажі на ютуб-каналі Бутусов Плюс.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
CryptoShorts
показати весь коментар08.05.2024 11:06 Відповісти Мені подобається 0
Marian Savitsky
показати весь коментар08.05.2024 11:12 Відповісти Мені подобається 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль