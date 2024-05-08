Як 3 штурмова бригада навчає операторів FPV-дронів "з нуля". Один день в Kill House. ВIДЕО

Бійці 3-ої окремої штурмової бригади відкрили школу операторів FPV-дронів. За 7 днів учні опановують навички збору безпілотників, відпрацьовують польоти на симуляторах та навчаються керувати дронами.

Як інформує Цензор.НЕТ, записатися на курс можуть як цивільні, так і військовослужбовці з інших підрозділів. Детальніше про це, - дивіться далі у репортажі на ютуб-каналі Бутусов Плюс.

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