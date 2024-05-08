Как 3 штурмовая бригада обучает операторов FPV-дронов "с нуля". Один день в Kill House. ВИДЕО
Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады открыли школу операторов FPV-дронов. За 7 дней ученики овладевают навыками сбора беспилотников, отрабатывают полеты на симуляторах и учатся управлять дронами.
Как информирует Цензор.НЕТ, записаться на курс могут как гражданские, так и военнослужащие из других подразделений. Подробнее об этом, - смотрите далее в репортаже на ютуб-канале Бутусов Плюс.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
CryptoShorts
показать весь комментарий08.05.2024 11:06 Ответить Мне нравится 0
Marian Savitsky
показать весь комментарий08.05.2024 11:12 Ответить Мне нравится 2
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль