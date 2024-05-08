Как 3 штурмовая бригада обучает операторов FPV-дронов "с нуля". Один день в Kill House. ВИДЕО

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады открыли школу операторов FPV-дронов. За 7 дней ученики овладевают навыками сбора беспилотников, отрабатывают полеты на симуляторах и учатся управлять дронами.

Как информирует Цензор.НЕТ, записаться на курс могут как гражданские, так и военнослужащие из других подразделений. Подробнее об этом, - смотрите далее в репортаже на ютуб-канале Бутусов Плюс.

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