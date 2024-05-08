Силы обороны уничтожили вражеский ТОС "Солнцепек" в Бахмуте. ВИДЕО
Воины отдельной механизированной бригады "Холодний Яр" нанесли удар по российской тяжелой огнеметной системе ТОС-1А.
Видео уничтожения российской техники обнародовали Сухопутные войска ВСУ, передает Цензор.НЕТ. Вражеский "Солнцепек" был уничтожен в Бахмуте.
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