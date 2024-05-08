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Новости Война
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Силы обороны уничтожили вражеский ТОС "Солнцепек" в Бахмуте. ВИДЕО

Воины отдельной механизированной бригады "Холодний Яр" нанесли удар по российской тяжелой огнеметной системе ТОС-1А.

Видео уничтожения российской техники обнародовали Сухопутные войска ВСУ, передает Цензор.НЕТ. Вражеский "Солнцепек" был уничтожен в Бахмуте.

Также смотрите: Главный сержант разведроты "Шизик" о тяжелых боях: "Перебили спецназ ГРУ, взяли два ВСС-М и две СВД-М". ВИДЕО

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уничтожение (6842) Бахмут (1601) 93 отдельная механизированная бригада (292)


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Топ комментарии
+11
От і "попарилися"!
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08.05.2024 10:34
+9
То ЇХ проблеми! Подобається мені коли вони горять і вибухають під час руху - більша гарантія що екіпаж в зборі і не встигає вискочить!
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08.05.2024 10:57
+8
гарна робота
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08.05.2024 10:26
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гарна робота
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08.05.2024 10:26 Ответить
От і "попарилися"!
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08.05.2024 10:34 Ответить
Спеклися
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08.05.2024 10:43 Ответить
То ЇХ проблеми! Подобається мені коли вони горять і вибухають під час руху - більша гарантія що екіпаж в зборі і не встигає вискочить!
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08.05.2024 10:57 Ответить
Цікаво, при максимальній дальності стрільби у 6000 м, оті кацапи, що там сидять, не відчувають, що вони смертники? Мабуть звивина тільки одна, і та пряма, посередині дупоголови.
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08.05.2024 10:42 Ответить
уже була інфа в мережі, що цапи почали модернізовувати їх до 15 км далекобійності.
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08.05.2024 13:14 Ответить
ТОС-2, ТОС-3.
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08.05.2024 13:30 Ответить
ага, про ТОС-3 писали, що на 15 км може бити.
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08.05.2024 13:32 Ответить
Це їм, від прутіна, передали Українці, полум'яний привіт..
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08.05.2024 11:13 Ответить
Молодці, Хлопці! Дякую!! пекельна система той солнцепьок.
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08.05.2024 12:33 Ответить
Поранили!
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10.05.2024 20:40 Ответить
 
 