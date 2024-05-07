Главный сержант разведроты "Шизик" о тяжелых боях: "Перебили спецназ ГРУ, взяли два ВСС-М и две СВД-М". ВИДЕО

Антон с позывным "Шизик" с первых дней стал на защиту Украины, собравшись на полномасштабную войну за 30 минут.

В этом интервью легендарный воин рассказал невероятные истории и поделился с подписчиками канала Бутусов Плюс уникальными кадрами, передает Цензор.НЕТ.

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