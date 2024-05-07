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Новости Видео Война
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Главный сержант разведроты "Шизик" о тяжелых боях: "Перебили спецназ ГРУ, взяли два ВСС-М и две СВД-М". ВИДЕО

Антон с позывным "Шизик" с первых дней стал на защиту Украины, собравшись на полномасштабную войну за 30 минут.

В этом интервью легендарный воин рассказал невероятные истории и поделился с подписчиками канала Бутусов Плюс уникальными кадрами, передает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Пограничники уничтожили около десятка позиций оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

интервью (230) Бутусов Юрий (4358) 93 отдельная механизированная бригада (294) ВСУ (6587)


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свинособача такому воїну ніяк не личить,,,
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07.05.2024 14:14 Ответить
Дай, Боже, цьому воїну здоров'я і щоб кулі його не брали. І ще щоб пустобріхи на нього не гавкали.
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07.05.2024 19:17 Ответить
Вы только вдумайтесь, ублюдок с польским флажком пришёл комментарии срать человека, который воюет потому что тот на русском говорит. Свинособачий твой род, твоя мать шлюха и отец *******, какое ты право, скот, имеешь осуждать настоящего героя? Ты же падла, из за такого отребья Украина и страдает, в меньшей степени от москалей и в большей от таких гнид
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07.05.2024 20:35 Ответить
Ви лише вдумайтесь, поляки з позитивним ставленням до України, коли стикались із зросійщеними українцями після 2014 щиро дивувались, для них це дико виглядало. А свинособаки з чого б брали парадну форму у танки, бтр, бмп - Медведчук заїздив Путіну вуха, що там живуть в основному зросійщені громадяни московського патріархату. Тому мова, церква, культура - це більша зброя, ніж відповідне залізяччя. Але не всі це розуміють.
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08.05.2024 17:27 Ответить
НУ БУСОВ ЯК ЗАВЖДИ !!! Й ПОЗИВНІ Й ВІДСТАНІ, ЯК СТАРА ШКОЛА !) НУ ДАЙ БОГ !)
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07.05.2024 21:03 Ответить
РОЗВІДНИК З СССР З РОЗВІДНИКОМ УКРАЇНИ )))
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07.05.2024 21:14 Ответить
Велике спасибі хороброму воїну Антону....
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07.05.2024 21:30 Ответить
 
 