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Головний сержант розвідроти "Шизік" про важкі бої: "Перебили спецназ ГРУ, взяли два ВСС-М та дві СВД-М". ВIДЕО

Антон з позивним Шизік з перших днів став на захист України, зібравшись на повномасштабну війну за 30 хвилин.

У цьому інтерв'ю легендарний воїн розповів неймовірні історії та поділився з підписниками каналу Бутусов Плюс унікальними кадрами, передає Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Прикордонники знищили близько десятка позицій окупантів. ВIДЕО

Автор: 

інтерв’ю (221) Бутусов Юрій (3589) 93 окрема механізована бригада (294) ЗСУ (7544)


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свинособача такому воїну ніяк не личить,,,
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07.05.2024 14:14 Відповісти
Дай, Боже, цьому воїну здоров'я і щоб кулі його не брали. І ще щоб пустобріхи на нього не гавкали.
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07.05.2024 19:17 Відповісти
Вы только вдумайтесь, ублюдок с польским флажком пришёл комментарии срать человека, который воюет потому что тот на русском говорит. Свинособачий твой род, твоя мать шлюха и отец *******, какое ты право, скот, имеешь осуждать настоящего героя? Ты же падла, из за такого отребья Украина и страдает, в меньшей степени от москалей и в большей от таких гнид
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07.05.2024 20:35 Відповісти
Ви лише вдумайтесь, поляки з позитивним ставленням до України, коли стикались із зросійщеними українцями після 2014 щиро дивувались, для них це дико виглядало. А свинособаки з чого б брали парадну форму у танки, бтр, бмп - Медведчук заїздив Путіну вуха, що там живуть в основному зросійщені громадяни московського патріархату. Тому мова, церква, культура - це більша зброя, ніж відповідне залізяччя. Але не всі це розуміють.
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08.05.2024 17:27 Відповісти
НУ БУСОВ ЯК ЗАВЖДИ !!! Й ПОЗИВНІ Й ВІДСТАНІ, ЯК СТАРА ШКОЛА !) НУ ДАЙ БОГ !)
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07.05.2024 21:03 Відповісти
РОЗВІДНИК З СССР З РОЗВІДНИКОМ УКРАЇНИ )))
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07.05.2024 21:14 Відповісти
Велике спасибі хороброму воїну Антону....
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07.05.2024 21:30 Відповісти
 
 