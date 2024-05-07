Головний сержант розвідроти "Шизік" про важкі бої: "Перебили спецназ ГРУ, взяли два ВСС-М та дві СВД-М". ВIДЕО

Антон з позивним Шизік з перших днів став на захист України, зібравшись на повномасштабну війну за 30 хвилин.

У цьому інтерв'ю легендарний воїн розповів неймовірні історії та поділився з підписниками каналу Бутусов Плюс унікальними кадрами, передає Цензор.НЕТ.

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