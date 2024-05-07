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Прикордонники знищили близько десятка позицій окупантів. ВIДЕО

Українські прикордонники-аеророзвідники бригади "Помста" провели серію вдалих влучань по позиціях окупантів із дронів та міномету.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ДПСУ. Результати своєї роботи вони показали у відео.

"Закидають скиди точнісінько в бліндажі та корегують роботу міномета по ворожих позиціях", - йдеться в повідомленні.

Так, згідно із відео, українські захисники тільки на даному відео влучними попаданнями знищили близько десятка позицій окупантів, які розмістились у лісосмугах на точках фронту, де ведуться активні бойові дії.

Також дивіться: Випалена земля та зруйнована техніка ворога: який вигляд має Роботине після численних атак армії РФ. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5979) знищення (7227)


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Молодці!!!! Скидайте й надалі)
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07.05.2024 18:37 Відповісти
 
 