Прикордонники знищили близько десятка позицій окупантів. ВIДЕО
Українські прикордонники-аеророзвідники бригади "Помста" провели серію вдалих влучань по позиціях окупантів із дронів та міномету.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ДПСУ. Результати своєї роботи вони показали у відео.
"Закидають скиди точнісінько в бліндажі та корегують роботу міномета по ворожих позиціях", - йдеться в повідомленні.
Так, згідно із відео, українські захисники тільки на даному відео влучними попаданнями знищили близько десятка позицій окупантів, які розмістились у лісосмугах на точках фронту, де ведуться активні бойові дії.
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Владислав Сварчевський
показати весь коментар07.05.2024 18:37 Відповісти Мені подобається 0
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