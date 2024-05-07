РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10917 посетителей онлайн
Новости Видео Война
4 356 2

Пограничники уничтожили около десятка позиций оккупантов. ВИДЕО

Украинские пограничники-аэроразведчики бригады "Помста" провели серию удачных попаданий по позициям оккупантов с дронов и миномета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ. Результаты своей работы они показали в видео.

"Забрасывают сбросы точно в блиндажи и корректируют работу миномета по вражеским позициям", - говорится в сообщении.

Так, согласно видео, украинские защитники только на данном видео точными попаданиями уничтожили около десятка позиций оккупантов, которые разместились в лесополосах на точках фронта, где ведутся активные боевые действия.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Выжженная земля и разрушенная техника врага: как выглядит Работино после многочисленных атак армии РФ. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6425) уничтожение (6916)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Молодці!!!! Скидайте й надалі)
показать весь комментарий
07.05.2024 18:37 Ответить
 
 