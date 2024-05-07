Пограничники уничтожили около десятка позиций оккупантов. ВИДЕО
Украинские пограничники-аэроразведчики бригады "Помста" провели серию удачных попаданий по позициям оккупантов с дронов и миномета.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ. Результаты своей работы они показали в видео.
"Забрасывают сбросы точно в блиндажи и корректируют работу миномета по вражеским позициям", - говорится в сообщении.
Так, согласно видео, украинские защитники только на данном видео точными попаданиями уничтожили около десятка позиций оккупантов, которые разместились в лесополосах на точках фронта, где ведутся активные боевые действия.
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Владислав Сварчевський
показать весь комментарий07.05.2024 18:37 Ответить Мне нравится 0
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