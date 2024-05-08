Сили оборони знищили ворожий ТОС "Сонцепьок" у Бахмуті. ВIДЕО
Воїни окремої механізованої бригади "Холодний яр" завдали удару по російській важкій вогнеметній системі ТОС-1А.
Відео знищення російської техніки оприлюднили Сухопутні війська ЗСУ, передає Цензор.НЕТ. Ворожий "Сонцепьок" був знищений у Бахмуті.
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