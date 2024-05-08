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Новини Війна
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Сили оборони знищили ворожий ТОС "Сонцепьок" у Бахмуті. ВIДЕО

Воїни окремої механізованої бригади "Холодний яр" завдали удару по російській важкій вогнеметній системі ТОС-1А.

Відео знищення російської техніки оприлюднили Сухопутні війська ЗСУ, передає Цензор.НЕТ. Ворожий "Сонцепьок" був знищений у Бахмуті.

Дивіться також: Прикордонники знищили близько десятка позицій окупантів. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7154) Бахмут (1559) 93 окрема механізована бригада (292)


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Топ коментарі
+11
От і "попарилися"!
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08.05.2024 10:34
+9
То ЇХ проблеми! Подобається мені коли вони горять і вибухають під час руху - більша гарантія що екіпаж в зборі і не встигає вискочить!
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08.05.2024 10:57
+8
гарна робота
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08.05.2024 10:26
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гарна робота
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08.05.2024 10:26 Відповісти
От і "попарилися"!
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08.05.2024 10:34 Відповісти
Спеклися
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08.05.2024 10:43 Відповісти
То ЇХ проблеми! Подобається мені коли вони горять і вибухають під час руху - більша гарантія що екіпаж в зборі і не встигає вискочить!
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08.05.2024 10:57 Відповісти
Цікаво, при максимальній дальності стрільби у 6000 м, оті кацапи, що там сидять, не відчувають, що вони смертники? Мабуть звивина тільки одна, і та пряма, посередині дупоголови.
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08.05.2024 10:42 Відповісти
уже була інфа в мережі, що цапи почали модернізовувати їх до 15 км далекобійності.
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08.05.2024 13:14 Відповісти
ТОС-2, ТОС-3.
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08.05.2024 13:30 Відповісти
ага, про ТОС-3 писали, що на 15 км може бити.
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08.05.2024 13:32 Відповісти
Це їм, від прутіна, передали Українці, полум'яний привіт..
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08.05.2024 11:13 Відповісти
Молодці, Хлопці! Дякую!! пекельна система той солнцепьок.
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08.05.2024 12:33 Відповісти
Поранили!
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10.05.2024 20:40 Відповісти
 
 