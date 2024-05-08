Російський загарбник зник після прямого влучання боєприпасу. ВIДЕО

На записі, який опублікований у соцмережах видно, що російський загарбник після влучного скиду боєприпасу з дрона зник з поля зору камери безпілотника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, снаряд влучив в окупанта та ліквідував його. Відомо, що це сталося на лівому березі тимчасово окупованої Херсонщини.

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