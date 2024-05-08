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Російський загарбник зник після прямого влучання боєприпасу. ВIДЕО

На записі, який опублікований у соцмережах видно, що російський загарбник після влучного скиду боєприпасу з дрона зник з поля зору камери безпілотника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, снаряд влучив в окупанта та ліквідував його. Відомо, що це сталося на лівому березі тимчасово окупованої Херсонщини.

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Автор: 

армія рф (17359) ліквідація (3918)


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Топ коментарі
+11
Ехал руZкий убивать
А его убили.
Плачет, ноет его мать:
- Что ж творится в мире?
Непонятно ведь за что,
По какой причине,
Ведь он ехал убивать,
А его убили.
Он же мира-то хотел
И по той причине
Просто ехал убивать,
Чтоб все мирно жили.
Чтоб в разбитых городах,
Школах и больницах
Мирно жили там всегда
Братья украинцы!
Скажет батя:
- Твою ж мать? Не ищи причины!
Если б сын наш был живой
Не было б машины!
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08.05.2024 13:24
+3
Концерт Жан-Мишель Жарра2,5 млн Франция, Париж
Концерт Queen 2 млн Австралия, Сидней
Концерт The Rolling Stonesболее 1,5 млн Бразилия, Рио-де-Жанейро, Копакабана

кабздону есть куда стремиться
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08.05.2024 13:28
+2
Зник? Ищите на концерте кобздона, 5-й ряд, место 13.
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08.05.2024 13:18
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Артилерия -Боги войны, исчезает всё))))
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08.05.2024 13:13 Відповісти
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08.05.2024 13:13 Відповісти
"вот оно было и нету
вот оно было, а вот его и нет!" ))
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08.05.2024 13:14 Відповісти
влучного скиду ********** з дрона ? горизотально ? на такій швидкості ? ********* ?
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08.05.2024 13:14 Відповісти
Все просто - кацапа розірвало на шматки і все
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08.05.2024 13:14 Відповісти
Зник? Ищите на концерте кобздона, 5-й ряд, место 13.
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08.05.2024 13:18 Відповісти
Концерт Жан-Мишель Жарра2,5 млн Франция, Париж
Концерт Queen 2 млн Австралия, Сидней
Концерт The Rolling Stonesболее 1,5 млн Бразилия, Рио-де-Жанейро, Копакабана

кабздону есть куда стремиться
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08.05.2024 13:28 Відповісти
Випарувався?
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08.05.2024 13:22 Відповісти
Ехал руZкий убивать
А его убили.
Плачет, ноет его мать:
- Что ж творится в мире?
Непонятно ведь за что,
По какой причине,
Ведь он ехал убивать,
А его убили.
Он же мира-то хотел
И по той причине
Просто ехал убивать,
Чтоб все мирно жили.
Чтоб в разбитых городах,
Школах и больницах
Мирно жили там всегда
Братья украинцы!
Скажет батя:
- Твою ж мать? Не ищи причины!
Если б сын наш был живой
Не было б машины!
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08.05.2024 13:24 Відповісти
Явно на скид не схоже. Щось дуже швидке і невеличке залітає у кадр у горизонтальній площині на 8-й секунді.
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08.05.2024 13:30 Відповісти
Хвокусник падла!
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08.05.2024 14:04 Відповісти
Кііо за нас?
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08.05.2024 14:13 Відповісти
Это не этот ******* там лежал ? Ну очень похож...
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08.05.2024 15:43 Відповісти
Невже телепортація?!!!!
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08.05.2024 21:43 Відповісти
Там справа знизу щось швидке підлітає перед вибухом, не схоже на скид.
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10.05.2024 23:46 Відповісти
 
 