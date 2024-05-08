Російський загарбник зник після прямого влучання боєприпасу. ВIДЕО
На записі, який опублікований у соцмережах видно, що російський загарбник після влучного скиду боєприпасу з дрона зник з поля зору камери безпілотника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, снаряд влучив в окупанта та ліквідував його. Відомо, що це сталося на лівому березі тимчасово окупованої Херсонщини.
Топ коментарі
+11 Nestor Махно
показати весь коментар08.05.2024 13:24
+3 Aleksander Lukashenko
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+2 Alfa Alpha
показати весь коментар08.05.2024 13:18
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вот оно было, а вот его и нет!" ))
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кабздону есть куда стремиться
А его убили.
Плачет, ноет его мать:
- Что ж творится в мире?
Непонятно ведь за что,
По какой причине,
Ведь он ехал убивать,
А его убили.
Он же мира-то хотел
И по той причине
Просто ехал убивать,
Чтоб все мирно жили.
Чтоб в разбитых городах,
Школах и больницах
Мирно жили там всегда
Братья украинцы!
Скажет батя:
- Твою ж мать? Не ищи причины!
Если б сын наш был живой
Не было б машины!