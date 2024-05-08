Окупанту відірвало ноги після влучання боєприпасу з дрона бійців 81 ОАМБр. ВIДЕО 18+

Оператори ударних дронів підрозділу "Black Raven group" 81-ої окремої аеромобільної бригади в районі Білогорівки на Луганщині ліквідували російського загарбника: окупанту відірвало ноги від влучання боєприпасу.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

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