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Окупанту відірвало ноги після влучання боєприпасу з дрона бійців 81 ОАМБр. ВIДЕО 18+

Оператори ударних дронів підрозділу "Black Raven group" 81-ої окремої аеромобільної бригади в районі Білогорівки на Луганщині ліквідували російського загарбника: окупанту відірвало ноги від влучання боєприпасу.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 14 ОМБр ударної групи "Харон" нищать російських окупантів дронами "Дикі шершні". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17359) ліквідація (3918) 81 окрема аеромобільна бригада (68)


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Топ коментарі
+25
Попало прямо в центр прінятія рєшеній )))
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08.05.2024 14:42
+20
страшно?
а потім діти оцих окупантів будуть розповідати що
"хахли убілі папку"
не пуйло, що розпочав війну, відправив на війну, не їхня байдужість, а от "хахли".
ніякої жалості.. поки не зрозуміють
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08.05.2024 15:12
+15
жалко мальчіков? бєзжалосниє звєрі убівают іх
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08.05.2024 14:44
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Это страшно. Безумная война.
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08.05.2024 14:36 Відповісти
жалко мальчіков? бєзжалосниє звєрі убівают іх
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08.05.2024 14:44 Відповісти
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08.05.2024 14:51 Відповісти
страшно?
а потім діти оцих окупантів будуть розповідати що
"хахли убілі папку"
не пуйло, що розпочав війну, відправив на війну, не їхня байдужість, а от "хахли".
ніякої жалості.. поки не зрозуміють
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08.05.2024 15:12 Відповісти
Страшно? Хутину Это скажи и остальным россиянам! А лучше - покажи.
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08.05.2024 16:02 Відповісти
єто ти труси шила мальчику?..понятно шо жалко..полосатие труси порвали..ужасная война))))
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08.05.2024 20:56 Відповісти
Ну, а здесь совсем не страшно. Просто лежит орк спокойно, особо не дёргается... правда, горит заживо, но ему очень не нравится дым и запах его собственного горелого тела. Пытается рукой прикрыть рот, нос и избавится от неприятного чувства:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cmlbs0/ukrainian_drone_drops_an_incendiary_grenade_on_a/
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08.05.2024 21:35 Відповісти
Пример умной войні - в студию. Єто древняя забава, уві - до сих пор актуальная у дикарей. И да, именно так она и віглядит на самом деле. Потому и деді на палках - не в полній рост, ибо у многих задниці оторвані.
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03.06.2024 05:48 Відповісти
Гарно сраку "пошкодило"!!!!
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08.05.2024 14:37 Відповісти
Попало прямо в центр прінятія рєшеній )))
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08.05.2024 14:42 Відповісти
А, може, у "центр принятія кадирівців"!
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08.05.2024 14:45 Відповісти
Надо было еще мозгами пораскинуть
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08.05.2024 18:53 Відповісти
Професійна травма московитів, а якби був п'яним, то міг і утопитися!!!
Приперлося до Мирної України, от і має тепер орк, кроковяк до упаду…
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08.05.2024 14:37 Відповісти
...накуа ти прішьол сюда, ванька?
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08.05.2024 14:39 Відповісти
За історічєской справєдлівостью! Але не факт,що в такій інтерпретації вона йому сподобалась.
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08.05.2024 14:41 Відповісти
Центр прийняття рішень не постраждав.
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08.05.2024 14:39 Відповісти
Походу сотрясение центра принятия решений возможно
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08.05.2024 18:56 Відповісти
Его сюда никто не звал. Не мог сдохнуть дома.
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08.05.2024 14:39 Відповісти
нету ножек - нету ротации.
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08.05.2024 14:41 Відповісти
Можно немного удлинить эту логическую цепочку в отношении орка:
Нет головы - нет ножек - нет ротации )
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08.05.2024 16:43 Відповісти
більше того - нема і "парти героя" бо ніде вже у класі парти ставить.
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08.05.2024 17:08 Відповісти
Нічого. Щойгу йому байка подарить. Чи оленя. Олені їдять свинособачатину?
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08.05.2024 17:03 Відповісти
ні, я знаю, що олені їдять ягель, а от оленів вже їдять кацапи.
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08.05.2024 17:05 Відповісти
ну а кацапів вже наші коти. Тобто коти стоять зверху над кацапами у цьому харчовому ланцюжку.
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08.05.2024 17:07 Відповісти
Нет одной ножки - пол ротации:

https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cmewc0/ua_54th_mechanized_brigades_incognito_drone_team/

(Уничтожение кацапа из "элитной" 119 Десантной бригады)
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09.05.2024 02:02 Відповісти
дриґається - сєксу хоче
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08.05.2024 14:43 Відповісти
Мріє як в атаку бежить
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08.05.2024 18:58 Відповісти
Як жив рачки так і здох рачки.
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08.05.2024 14:44 Відповісти
Так не тільки ноги а пів дупи...чим тепер срати буде?
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08.05.2024 14:46 Відповісти
Головою на тому світі. Як і до цього
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08.05.2024 16:44 Відповісти
Типове члЄновредітельство московіта, щоб не йти на кегурацію ******.
Ох і хитрять орки…
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08.05.2024 14:50 Відповісти
Ніфіга не ноги, йому сраку розірвало.
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08.05.2024 14:50 Відповісти
Так "твєркаєт". Напевно кадирівець потім прилаштується з-заду
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08.05.2024 14:51 Відповісти
Побачив тут рекламку у одному ТГ-каналі. Ось за що вони погоджуються на такий ризик:

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08.05.2024 14:52 Відповісти
Тому їм і не потрібна "бусифікація"
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08.05.2024 16:45 Відповісти
просто їх дохєра..тому знаходиться 3-5% дебілів хто йде на такий ризик за гроші... більше тільки бусифікація якщо нема ідеї і є вибір і далі жити у лайні, але жити... Якщо є загроза знищення твоєї країни, тебе. твоєї родини, массового руйнування житла...то відповідно відсоток збільшується...я думаю десь до 30-40%...решта бусифікація....
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08.05.2024 18:19 Відповісти
і трусіки порвало мальчіку! ))
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08.05.2024 14:55 Відповісти
1½ лємінга
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08.05.2024 14:56 Відповісти
то башку то жопу шайга нада что та дєлать
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08.05.2024 14:56 Відповісти
Я би воліла щоби воно і йому подібне лайно існувало на своїй срасії, а не жмурилось на наших землях.
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08.05.2024 15:01 Відповісти
воно буде вічно до нас повзти. Не живеться йому спокійно на болотах. Русскім нужєн мір. Вєсь.
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08.05.2024 15:05 Відповісти
Автор статті помилився, яйця йому відірвало!!!
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08.05.2024 15:08 Відповісти
Якби йому в ****** не відірвало мізки, сидів ди вдома
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08.05.2024 15:25 Відповісти
жаль не приедет в свои ***.я просить милостыню возле Пятерочки
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08.05.2024 16:14 Відповісти
Ноги оторвали, что бы далеко не ушел и санитары смогли его легко найти.
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08.05.2024 16:20 Відповісти
А як же він, тепер, до Києва за 3 дні дійде?
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08.05.2024 16:54 Відповісти
Добигався, дострыбався москалику)))
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08.05.2024 17:58 Відповісти
Ноги відірвало , сраці легше ! )))
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08.05.2024 19:05 Відповісти
За саундтрек отдельное спасибо режиссеру. Если кто не врубился, текст песни (почти аутентичный):

Не нужно бежать и прятаться - жизнь прекрасна и удивительна,
Не нужно плакать и прятаться - жизнь прекрасна и удивительна.
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09.05.2024 00:48 Відповісти
Да, ни самавар... Но уже близка. Есть к чиму стримица.
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09.05.2024 13:23 Відповісти
походу сухпай конкретно просроченный! когда куришь бздеть запрещено взрывоопасно ! инструкцию не прочитал . букв не знал!
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09.05.2024 17:18 Відповісти
Падме нет! Кругом враги!
Нахрена мне мне две ноги?
Отруби мне обе,
Оби-Ван Кенобиии...
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10.05.2024 08:37 Відповісти
Передай прєвєт Іосифу Давидовичу!
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10.05.2024 12:57 Відповісти
вторую можно было не тратить....
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10.05.2024 16:20 Відповісти
Схоже, Ви просто нічого не тямите в ********* мистецтві. Гроші - то не все. Трохі перефразую класіка: "Ammo is cheap: such a shot is priceless!" Естетичне задоволення від фіналу цієї тваринки - воно варте екстра скиду. До того ж це доволі яскраве посилання іншим болотним тваринам, що стається, коли вони зненацька вилазять за межі свого болота.
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03.06.2024 05:40 Відповісти
 
 