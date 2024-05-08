Окупанту відірвало ноги після влучання боєприпасу з дрона бійців 81 ОАМБр. ВIДЕО 18+
Оператори ударних дронів підрозділу "Black Raven group" 81-ої окремої аеромобільної бригади в районі Білогорівки на Луганщині ліквідували російського загарбника: окупанту відірвало ноги від влучання боєприпасу.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+25 Serhiy Talatynnik
показати весь коментар08.05.2024 14:42
+20 Panda Freeav
показати весь коментар08.05.2024 15:12
+15 Anatoly KANEVSKY #433903
показати весь коментар08.05.2024 14:44
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а потім діти оцих окупантів будуть розповідати що
"хахли убілі папку"
не пуйло, що розпочав війну, відправив на війну, не їхня байдужість, а от "хахли".
ніякої жалості.. поки не зрозуміють
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cmlbs0/ukrainian_drone_drops_an_incendiary_grenade_on_a/
Приперлося до Мирної України, от і має тепер орк, кроковяк до упаду…
Нет головы - нет ножек - нет ротации )
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cmewc0/ua_54th_mechanized_brigades_incognito_drone_team/
(Уничтожение кацапа из "элитной" 119 Десантной бригады)
Ох і хитрять орки…
Не нужно бежать и прятаться - жизнь прекрасна и удивительна,
Не нужно плакать и прятаться - жизнь прекрасна и удивительна.
Нахрена мне мне две ноги?
Отруби мне обе,
Оби-Ван Кенобиии...