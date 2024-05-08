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Воїни 14 ОМБр ударної групи "Харон" нищать російських окупантів дронами "Дикі шершні". ВIДЕО

Військові 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого ударної групи "Харон" нищать російських окупантів дронами "Дикі шершні".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці дякують вам за допомогу. Підтримуйте збір "Диких шершнів" на нові безпілотники.

Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb

Картка банки: 5375411207988499

Приват Банк: 5169335106846666

PayPal: [email protected] 

Дивіться також: Спецпризначенці ССО знищили позицію з російськими окупантами дронами "Дикі Шершні". ВIДЕО

Автор: 

14 окрема механізована бригада (99) Дикі шершні (231)


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Лише гляньте який красунчик.
https://sundries.ua/novyj-dron-razor-p100-letyt-zi-shvydkistiu-0-75-makha-i-nese-do-45-kh-navantazhennia/
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08.05.2024 13:51 Відповісти
Це називається - 50на50..
Дрон і два окупанти...
І кому пощастить...
Але вони такі дебіли-
Поділять одного дрона на двох..
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08.05.2024 15:30 Відповісти
Здесь хорошая подборка, как ВСУ выкуривает орков из их нор:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cnbcns/ua_flying_skull_drone_team_used_fpv_strike_drones/
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09.05.2024 01:37 Відповісти
 
 