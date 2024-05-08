Воїни 14 ОМБр ударної групи "Харон" нищать російських окупантів дронами "Дикі шершні". ВIДЕО
Військові 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого ударної групи "Харон" нищать російських окупантів дронами "Дикі шершні".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці дякують вам за допомогу. Підтримуйте збір "Диких шершнів" на нові безпілотники.
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https://sundries.ua/novyj-dron-razor-p100-letyt-zi-shvydkistiu-0-75-makha-i-nese-do-45-kh-navantazhennia/
Дрон і два окупанти...
І кому пощастить...
Але вони такі дебіли-
Поділять одного дрона на двох..
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cnbcns/ua_flying_skull_drone_team_used_fpv_strike_drones/