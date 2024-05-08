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Воины 14 ОМБр ударной группы "Харон" уничтожают российских оккупантов дронами "Дикі шершні". ВИДЕО

Военные 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого ударной группы "Харон" уничтожают российских оккупантов дронами "Дикі шершні".

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы благодарят вас за помощь. Поддерживайте сбор "Диких шершнів" на новые беспилотники.

Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb

Карточка банка: 5375411207988499

Приват Банк: 5169335106846666

PayPal: [email protected]

Также смотрите: Спецназовцы ССО уничтожили позицию с российскими оккупантами дронами "Дикие Шершни". ВИДЕО

Автор: 

14 отдельная механизированная бригада (101) Дикие шершни (226)


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Лише гляньте який красунчик.
https://sundries.ua/novyj-dron-razor-p100-letyt-zi-shvydkistiu-0-75-makha-i-nese-do-45-kh-navantazhennia/
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08.05.2024 13:51 Ответить
Це називається - 50на50..
Дрон і два окупанти...
І кому пощастить...
Але вони такі дебіли-
Поділять одного дрона на двох..
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08.05.2024 15:30 Ответить
Здесь хорошая подборка, как ВСУ выкуривает орков из их нор:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cnbcns/ua_flying_skull_drone_team_used_fpv_strike_drones/
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09.05.2024 01:37 Ответить
 
 