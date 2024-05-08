Воины 14 ОМБр ударной группы "Харон" уничтожают российских оккупантов дронами "Дикі шершні". ВИДЕО
Военные 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого ударной группы "Харон" уничтожают российских оккупантов дронами "Дикі шершні".
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы благодарят вас за помощь. Поддерживайте сбор "Диких шершнів" на новые беспилотники.
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https://sundries.ua/novyj-dron-razor-p100-letyt-zi-shvydkistiu-0-75-makha-i-nese-do-45-kh-navantazhennia/
Дрон і два окупанти...
І кому пощастить...
Але вони такі дебіли-
Поділять одного дрона на двох..
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cnbcns/ua_flying_skull_drone_team_used_fpv_strike_drones/