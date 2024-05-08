Українські захисники спалили російський танк Т-90М на Донеччині. ВIДЕО
Бійці підрозділу аеророзвідки Shadow, в районі населеного пункту Тоненьке на Донеччині, влучно закинули гранату М67 у люк російського танка Т-90М. Внаслідок цього ворожа техніка згоріла.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+7 MausMike
показати весь коментар08.05.2024 15:33
+6 Danger Zone
показати весь коментар08.05.2024 16:27
+3 Qq Qqq #455433
показати весь коментар08.05.2024 16:10
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Походу наші уїбали підкаліберним, а ті кумулятивним...тай бог щоб наші живі полишались
Слава Захисникам України та їх Родинам!!
Слава Україні!
1 граната і танк за 6 чи 8 лямі пішов за кораблем
тоюто, НА....УЙ
А горить добре тому, що кацапи замість вибухівки в коробки активного захисту кладуть листи гуми.
Розуміють курви що кінець для цього пепелацу один.