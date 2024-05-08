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Новини Відео Війна
13 020 13

Українські захисники спалили російський танк Т-90М на Донеччині. ВIДЕО

Бійці підрозділу аеророзвідки Shadow, в районі населеного пункту Тоненьке на Донеччині, влучно закинули гранату М67 у люк російського танка Т-90М. Внаслідок цього ворожа техніка згоріла.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Окупанту відірвало ноги після влучання боєприпасу з дрона бійців 81 ОАМБр. ВIДЕО 18+

Автор: 

танк (2067) знищення (7227) Донецька область (8453)


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Топ коментарі
+7
Горить ніби руберойдом покритий.
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08.05.2024 15:33
+6
Оце профіціт - граната - одна - один танк за декілька лімонів зелені. Шана оператору.
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08.05.2024 16:27
+3
Красиво Штора спрацьовували, але шкода башню не відірвало ))
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08.05.2024 16:10
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Як думаєте, він буде порахований як один знищений танк? Або ті хто його знерухомив також подадуть (вже подали) рапорт?
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08.05.2024 15:33 Відповісти
А там шо 10 різних бригад стоїть?
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08.05.2024 15:35 Відповісти
Для зарахування треба підтвердження суміжних підрозділів, тому зарахують комусь одному.
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08.05.2024 16:09 Відповісти
Горить ніби руберойдом покритий.
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08.05.2024 15:33 Відповісти
Якась салютна установка)))
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08.05.2024 19:18 Відповісти
О да там по ходу було весело...напроти нього стоїть погорілий наш танк з відкритими люками (нанесений хрест спереду)...з орківського танку з відкитого люка висить евакуаційна лента...танк без екіпажу... А ще далі палаюча орківська беха
Походу наші уїбали підкаліберним, а ті кумулятивним...тай бог щоб наші живі полишались
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08.05.2024 15:57 Відповісти
Красиво Штора спрацьовували, але шкода башню не відірвало ))
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08.05.2024 16:10 Відповісти
Оце профіціт - граната - одна - один танк за декілька лімонів зелені. Шана оператору.
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08.05.2024 16:27 Відповісти
Екіпаж мангала у тил евакуював?
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08.05.2024 19:08 Відповісти
Це салют від Українців, отому, з кегураціі ******!!
Слава Захисникам України та їх Родинам!!
Слава Україні!
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08.05.2024 19:14 Відповісти
Як московське лайно, по команді ФСБ, зашумувало у мережах гадячи на усі сторони! І то не так, і це ..
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08.05.2024 19:16 Відповісти
алеж як класно спрацював оператор дрона.....
1 граната і танк за 6 чи 8 лямі пішов за кораблем
тоюто, НА....УЙ
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08.05.2024 21:35 Відповісти
Пізно почав димові гранати відстрілювати
А горить добре тому, що кацапи замість вибухівки в коробки активного захисту кладуть листи гуми.
Розуміють курви що кінець для цього пепелацу один.
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09.05.2024 12:57 Відповісти
 
 