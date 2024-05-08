Українські захисники спалили російський танк Т-90М на Донеччині. ВIДЕО

Бійці підрозділу аеророзвідки Shadow, в районі населеного пункту Тоненьке на Донеччині, влучно закинули гранату М67 у люк російського танка Т-90М. Внаслідок цього ворожа техніка згоріла.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

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