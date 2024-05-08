РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5211 посетитель онлайн
Новости Война
3 959 18

Часов Яр разрушен почти полностью, 679 человек остаются в городе и отказываются эвакуироваться

яр,часів

В городе Часов Яр Донецкой области до сих пор остаются более 670 человек, которые отказываются эвакуироваться.

Об этом заявил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ

"679 человек до сих пор остаются в Часовом Яре и отказываются эвакуироваться. С каждым днем завозить гуманитарную помощь в город становится все труднее, поскольку все пути враг простреливает", - отметил он.

По словам Филашкина, Часов Яр разрушен почти полностью.

Ситуация в Часовом Яре

Ранее сообщалось, что на Часовояровском направлении в Донецкой области оккупанты сосредоточили до 25 тысяч российских оккупантов.

Президент Владимир Зеленский в одном из интервью заявил, что оккупанты хотят захватить Часов Яр к 9 мая.

Также читайте: В городе Часов Яр российских войск нет, - Силы обороны

Автор: 

Донецкая область (9535) Часов Яр (319)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+17
Ау сбу - колоборанти вже визначилися - це, 100%, ждуни рускава міра, тільки зайдуть москалі будуть їм руки цілувати!!!!
показать весь комментарий
08.05.2024 14:59
+12
Часів Яр зруйновано майже повністю.
Ця заява влади означає лише одне, що скоро Часіі Яр здадуть пуйлу.
Так було вже два роки війни, так є і так буде надалі.
З аналогічним формулюванням здавали Бахмут, Авдіївка, ітд.
Аналогічно, зелені виродки здадуть всю Україну, з формулюванням вся Україна майже зруйнована.
І здриснуть собі за кордон "на шашличкі".
показать весь комментарий
08.05.2024 15:01
+9
Ждуни
показать весь комментарий
08.05.2024 15:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ау сбу - колоборанти вже визначилися - це, 100%, ждуни рускава міра, тільки зайдуть москалі будуть їм руки цілувати!!!!
показать весь комментарий
08.05.2024 14:59 Ответить
повідомити тим ждунам, що у разі появі на вулиці - куля в лоб, як шпигунам, що здають позиції. Потім по їх наведенню КАБ прилітають. З такою добротою Україна буде йти тільки назад.
показать весь комментарий
08.05.2024 16:15 Ответить
Каліровані ждуни...
показать весь комментарий
08.05.2024 14:59 Ответить
Кляті ,,ждуни"! Ще й допомогу їм возити!!!
показать весь комментарий
08.05.2024 15:01 Ответить
Часів Яр зруйновано майже повністю.
Ця заява влади означає лише одне, що скоро Часіі Яр здадуть пуйлу.
Так було вже два роки війни, так є і так буде надалі.
З аналогічним формулюванням здавали Бахмут, Авдіївка, ітд.
Аналогічно, зелені виродки здадуть всю Україну, з формулюванням вся Україна майже зруйнована.
І здриснуть собі за кордон "на шашличкі".
показать весь комментарий
08.05.2024 15:01 Ответить
Для цього вони і грошей накрали.
показать весь комментарий
08.05.2024 15:12 Ответить
Не за кордон,а до рашки, за званнями та медалями.
показать весь комментарий
08.05.2024 15:22 Ответить
На родіну...
показать весь комментарий
08.05.2024 15:41 Ответить
Ждуни
показать весь комментарий
08.05.2024 15:02 Ответить
З подивом дізналась що казахською мовою рфія звучить як Ресей ***********, бо букви Ф і Ц у них в алфавіті немає
показать весь комментарий
08.05.2024 15:03 Ответить
було б прикольно, але це не так! є у казахскій абетці і "ф" і "ц", а пишеться і звучить "ресей федерациясы"
показать весь комментарий
08.05.2024 15:41 Ответить
Ну не знаю. Для прілічія використовують ф, але насправді там має бути П
показать весь комментарий
08.05.2024 15:42 Ответить
Не потрібно їм нічого возити, вони для себе шлях обрали...
показать весь комментарий
08.05.2024 15:18 Ответить
Тобто, всіх обіцяних сотень тисяч снарядів досі немає?
"всі шляхи ворог прострілює", а відповісти нічим?
показать весь комментарий
08.05.2024 15:18 Ответить
Та мать їх за ногу. Барабан на шию і хай біжать до своїх, тільки зразу без паспорта. Щоб ***** нікуди крім росіі не виїхали .
показать весь комментарий
08.05.2024 15:29 Ответить
679 осіб, що там залишилися - це ждуни, я так розумію.
показать весь комментарий
08.05.2024 16:57 Ответить
679 ждунів?
показать весь комментарий
08.05.2024 22:54 Ответить
 
 