Часов Яр разрушен почти полностью, 679 человек остаются в городе и отказываются эвакуироваться
В городе Часов Яр Донецкой области до сих пор остаются более 670 человек, которые отказываются эвакуироваться.
Об этом заявил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ
"679 человек до сих пор остаются в Часовом Яре и отказываются эвакуироваться. С каждым днем завозить гуманитарную помощь в город становится все труднее, поскольку все пути враг простреливает", - отметил он.
По словам Филашкина, Часов Яр разрушен почти полностью.
Ситуация в Часовом Яре
Ранее сообщалось, что на Часовояровском направлении в Донецкой области оккупанты сосредоточили до 25 тысяч российских оккупантов.
Президент Владимир Зеленский в одном из интервью заявил, что оккупанты хотят захватить Часов Яр к 9 мая.
Топ комментарии
+17 Олег Максимчук #400925
показать весь комментарий08.05.2024 14:59
+12 Володимир Мик
показать весь комментарий08.05.2024 15:01
+9 цыцкин
показать весь комментарий08.05.2024 15:02
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ця заява влади означає лише одне, що скоро Часіі Яр здадуть пуйлу.
Так було вже два роки війни, так є і так буде надалі.
З аналогічним формулюванням здавали Бахмут, Авдіївка, ітд.
Аналогічно, зелені виродки здадуть всю Україну, з формулюванням вся Україна майже зруйнована.
І здриснуть собі за кордон "на шашличкі".
"всі шляхи ворог прострілює", а відповісти нічим?