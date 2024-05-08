Часов Яр разрушен почти полностью, 679 человек остаются в городе и отказываются эвакуироваться

В городе Часов Яр Донецкой области до сих пор остаются более 670 человек, которые отказываются эвакуироваться.

Об этом заявил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ

"679 человек до сих пор остаются в Часовом Яре и отказываются эвакуироваться. С каждым днем завозить гуманитарную помощь в город становится все труднее, поскольку все пути враг простреливает", - отметил он.

По словам Филашкина, Часов Яр разрушен почти полностью.

Ситуация в Часовом Яре

Ранее сообщалось, что на Часовояровском направлении в Донецкой области оккупанты сосредоточили до 25 тысяч российских оккупантов.

Президент Владимир Зеленский в одном из интервью заявил, что оккупанты хотят захватить Часов Яр к 9 мая.

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