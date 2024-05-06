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Новости Война
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В городе Часов Яр российских войск нет, - Силы обороны

яр,часів

ВСУ контролируют ситуацию вокруг города Часов Яр, там нет российской армии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказал представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин в эфире общенационального телемарафона "Единые новости".

"Ситуация вокруг города Часов Яр такова, что Силы обороны контролируют обстановку. За прошедшую неделю и на сегодня ситуация вокруг города не изменилась, активные боевые действия продолжаются днем и ночью. Однако российская пропаганда периодически делает информационные вбросы, что их армия уже вошла в город. Никаких территориальных успехов врага там в последние дни нет. Вражеской российской армии в городе нет", - сказал Назар Волошин.

Читайте также: Самыми горячими точками остаются Часов Яр и Ивановское, сюда враг стягивает дополнительные войска и резервы, - ОСГВ "Хортица"

Также он отметил, что Силы обороны не взрывали мост через канал Северский Донец - Донбасс.

По его словам, защитники наоборот отстраивают тот мост, для восстановления путей сообщения.

"И когда шел процесс, и наш грузовик привез строительные материалы, по нему попал fpv-дрон. Никто не погиб, грузовик был поврежден. ВСУ контролируют ситуацию и на том направлении", - добавил спикер.

Читайте также: На границе Часова Яра уже фактически идут боевые действия. В городе остается почти 700 человек

Ситуация вокруг Часового Яра

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что оккупанты не считаются со своими потерями, пытаясь выполнить дедлайн по захвату Часового Яра до 9 мая. В городе по состоянию на 1 мая 2024 года оставалось 682 гражданских лица.

5 мая сообщалось также, что на Часово-Яровском направлении в Донецкой области сосредоточено до 25 тысяч российских оккупантов.

Автор: 

ВСУ (6551) Часов Яр (319)


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Топ комментарии
+7
в авдеевке тоже не было
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06.05.2024 20:50
+6
Чергова фортеця Бахмут.
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06.05.2024 20:47
+4
Давно не краще. Як тільки рузкіє в місто входять, ми дуже швидко його покидаємо.
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06.05.2024 20:38
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А якщо знайду????
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06.05.2024 20:29 Ответить
хіба в місті не краще воювати? чи "навколо міста" слід читати не як "поза містом, навкруги нього"?
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06.05.2024 20:33 Ответить
Давно не краще. Як тільки рузкіє в місто входять, ми дуже швидко його покидаємо.
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06.05.2024 20:38 Ответить
я все ж думаю, що неточно зроблено укр. переклад, схоже, що наші війська є в самому місті, а росіяни туди не поспішають, натомість намагаються по флангах піти і тим самим змусити воїнів в місті "добровільно" залишити його, тобто, воювати на тій відкритій місцевості росіянам вигідніше... може поза містом нема наших фортифікацій?...
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06.05.2024 21:00 Ответить
схоже, що наші війська є в самому місті, а росіяни по флангах піти і тим самим змусити воїнів в місті "добровільно" залишити його,

ВСУ контролируют ситуацию вокруг города Часов Яр, там нет российской Источник:
Много раз обьяснял.
Это такой новояз сейчас. Обороняют и контролируют.
Когда контролируют, читай пи...ец.
Отойдя от города артиллерия может наносить удары по составленному городу, т.е контролировать в нем обстановку.
Только скромность не позволяет Генштаба заявлять что мы контролируем половину Крыма.
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06.05.2024 22:35 Ответить
а хто там? денеерівці?
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06.05.2024 20:40 Ответить
Чергова фортеця Бахмут.
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06.05.2024 20:47 Ответить
Схоже кілька днів тому - ЗСУ купили квиток на концерт кобзона - полковнику лапіну , синку кацапського хєнєрала лапіна !
Русняві соцмережі вже висловлюють співчуття .
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06.05.2024 20:49 Ответить
в авдеевке тоже не было
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06.05.2024 20:50 Ответить
Немає,то будуть. М'ясом закидають. Протидії немає. І міста Часів Яр немає. Досить розповідати казочки. Це не додає оптимізму.
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06.05.2024 21:02 Ответить
Звісно немає. Вони на Покровськ пішли
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06.05.2024 21:04 Ответить
Ну сьогодні немає завтра післязавтрабудуть від того не легше
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06.05.2024 21:25 Ответить
У бою знищено Су-34 "ВКС рф", яким ворог скидав КАБи на Україну - росЗМІ пишуть про загибель найкращого екіпажу.
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06.05.2024 21:35 Ответить
імя їм - легіон
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06.05.2024 22:47 Ответить
Так само як і фортифікаційних споруд
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06.05.2024 21:38 Ответить
 
 