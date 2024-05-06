В городе Часов Яр российских войск нет, - Силы обороны
ВСУ контролируют ситуацию вокруг города Часов Яр, там нет российской армии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказал представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин в эфире общенационального телемарафона "Единые новости".
"Ситуация вокруг города Часов Яр такова, что Силы обороны контролируют обстановку. За прошедшую неделю и на сегодня ситуация вокруг города не изменилась, активные боевые действия продолжаются днем и ночью. Однако российская пропаганда периодически делает информационные вбросы, что их армия уже вошла в город. Никаких территориальных успехов врага там в последние дни нет. Вражеской российской армии в городе нет", - сказал Назар Волошин.
Также он отметил, что Силы обороны не взрывали мост через канал Северский Донец - Донбасс.
По его словам, защитники наоборот отстраивают тот мост, для восстановления путей сообщения.
"И когда шел процесс, и наш грузовик привез строительные материалы, по нему попал fpv-дрон. Никто не погиб, грузовик был поврежден. ВСУ контролируют ситуацию и на том направлении", - добавил спикер.
Ситуация вокруг Часового Яра
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что оккупанты не считаются со своими потерями, пытаясь выполнить дедлайн по захвату Часового Яра до 9 мая. В городе по состоянию на 1 мая 2024 года оставалось 682 гражданских лица.
5 мая сообщалось также, что на Часово-Яровском направлении в Донецкой области сосредоточено до 25 тысяч российских оккупантов.
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ВСУ контролируют ситуацию вокруг города Часов Яр, там нет российской Источник:
Много раз обьяснял.
Это такой новояз сейчас. Обороняют и контролируют.
Когда контролируют, читай пи...ец.
Отойдя от города артиллерия может наносить удары по составленному городу, т.е контролировать в нем обстановку.
Только скромность не позволяет Генштаба заявлять что мы контролируем половину Крыма.
Бахмут.
Русняві соцмережі вже висловлюють співчуття .