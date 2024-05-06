У місті Часів Яр російських війск немає, - Сили оборони

ЗСУ контролюють ситуацію навколо міста Часів Яр, там немає російської армії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини".

"Ситуація навколо міста Часів Яр така, що Сили оборони контролюють обстановку. За минулий тиждень і на сьогодні ситуація навколо міста не змінилася, активні бойові дії тривають вдень і вночі. Однак російська пропаганда періодично робить інформаційні вкиди, що їхня армія вже увійшла у місто. Жодних територіальних успіхів ворога там останні дні немає. Ворожої російської армії в місті немає", - сказав Назар Волошин.

Читайте: Найгарячішими точками залишаються Часів Яр та Іванівське, сюди ворог стягує додаткові війська і резерви, - ОСУВ "Хортиця"

Також він зауважив, що Сили оборони не підривали міст через канал Сіверський Донець - Донбас.

За його словами, оборонці навпаки відбудовують той міст, для відновлення шляхів сполучення.

"І коли йшов процес, і наша вантажівка привезла будівельні матеріали, по ній влучив fpv-дрон. Ніхто не загинув, вантажівку було пошкоджено. ЗСУ контролюють ситуацію і на тому напрямку", - додав речник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На кордоні Часового Яру вже фактично йдуть бойові дії. У місті залишається майже 700 осіб

Ситуація довкола Часового Яру

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що окупанти не рахуються зі своїми силами, намагаючись виконати дедлайн з захоплення Часового Яру до 9 травня. У місті станом на 1 травня 2024 року залишалося 682 цивільні особи.

5 травня повідомлялося, також, що на Часовоярівському напрямку на Донеччині зосереджено до 25 тисяч російських окупантів.