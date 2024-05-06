У місті Часів Яр російських війск немає, - Сили оборони
ЗСУ контролюють ситуацію навколо міста Часів Яр, там немає російської армії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини".
"Ситуація навколо міста Часів Яр така, що Сили оборони контролюють обстановку. За минулий тиждень і на сьогодні ситуація навколо міста не змінилася, активні бойові дії тривають вдень і вночі. Однак російська пропаганда періодично робить інформаційні вкиди, що їхня армія вже увійшла у місто. Жодних територіальних успіхів ворога там останні дні немає. Ворожої російської армії в місті немає", - сказав Назар Волошин.
Також він зауважив, що Сили оборони не підривали міст через канал Сіверський Донець - Донбас.
За його словами, оборонці навпаки відбудовують той міст, для відновлення шляхів сполучення.
"І коли йшов процес, і наша вантажівка привезла будівельні матеріали, по ній влучив fpv-дрон. Ніхто не загинув, вантажівку було пошкоджено. ЗСУ контролюють ситуацію і на тому напрямку", - додав речник.
Ситуація довкола Часового Яру
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що окупанти не рахуються зі своїми силами, намагаючись виконати дедлайн з захоплення Часового Яру до 9 травня. У місті станом на 1 травня 2024 року залишалося 682 цивільні особи.
5 травня повідомлялося, також, що на Часовоярівському напрямку на Донеччині зосереджено до 25 тисяч російських окупантів.
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ВСУ контролируют ситуацию вокруг города Часов Яр, там нет российской Источник:
Много раз обьяснял.
Это такой новояз сейчас. Обороняют и контролируют.
Когда контролируют, читай пи...ец.
Отойдя от города артиллерия может наносить удары по составленному городу, т.е контролировать в нем обстановку.
Только скромность не позволяет Генштаба заявлять что мы контролируем половину Крыма.
Бахмут.
Русняві соцмережі вже висловлюють співчуття .