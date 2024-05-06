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Новини Війна
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У місті Часів Яр російських війск немає, - Сили оборони

яр,часів

ЗСУ контролюють ситуацію навколо міста Часів Яр, там немає російської армії.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це сказав речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини".

"Ситуація навколо міста Часів Яр така, що Сили оборони контролюють обстановку. За минулий тиждень і на сьогодні ситуація навколо міста не змінилася, активні бойові дії тривають вдень і вночі. Однак російська пропаганда періодично робить інформаційні вкиди, що їхня армія вже увійшла у місто. Жодних територіальних успіхів ворога там останні дні немає. Ворожої російської армії в місті немає", - сказав Назар Волошин.

Читайте: Найгарячішими точками залишаються Часів Яр та Іванівське, сюди ворог стягує додаткові війська і резерви, - ОСУВ "Хортиця"

Також він зауважив, що Сили оборони не підривали міст через канал Сіверський Донець - Донбас.

За його словами, оборонці навпаки відбудовують той міст, для відновлення шляхів сполучення.

"І коли йшов процес, і наша вантажівка привезла будівельні матеріали, по ній влучив fpv-дрон. Ніхто не загинув, вантажівку було пошкоджено. ЗСУ контролюють ситуацію і на тому напрямку", - додав речник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На кордоні Часового Яру вже фактично йдуть бойові дії. У місті залишається майже 700 осіб

Ситуація довкола Часового Яру

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що окупанти не рахуються зі своїми силами, намагаючись виконати дедлайн з захоплення Часового Яру до 9 травня. У місті станом на 1 травня 2024 року залишалося 682 цивільні особи.

5 травня повідомлялося, також, що на Часовоярівському напрямку на Донеччині зосереджено до 25 тисяч російських окупантів.

Автор: 

ЗСУ (7504) Часів Яр (321)


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Топ коментарі
+7
в авдеевке тоже не было
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06.05.2024 20:50
+6
Чергова фортеця Бахмут.
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06.05.2024 20:47
+4
Давно не краще. Як тільки рузкіє в місто входять, ми дуже швидко його покидаємо.
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06.05.2024 20:38
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А якщо знайду????
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06.05.2024 20:29 Відповісти
хіба в місті не краще воювати? чи "навколо міста" слід читати не як "поза містом, навкруги нього"?
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06.05.2024 20:33 Відповісти
Давно не краще. Як тільки рузкіє в місто входять, ми дуже швидко його покидаємо.
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06.05.2024 20:38 Відповісти
я все ж думаю, що неточно зроблено укр. переклад, схоже, що наші війська є в самому місті, а росіяни туди не поспішають, натомість намагаються по флангах піти і тим самим змусити воїнів в місті "добровільно" залишити його, тобто, воювати на тій відкритій місцевості росіянам вигідніше... може поза містом нема наших фортифікацій?...
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06.05.2024 21:00 Відповісти
схоже, що наші війська є в самому місті, а росіяни по флангах піти і тим самим змусити воїнів в місті "добровільно" залишити його,

ВСУ контролируют ситуацию вокруг города Часов Яр, там нет российской Источник:
Много раз обьяснял.
Это такой новояз сейчас. Обороняют и контролируют.
Когда контролируют, читай пи...ец.
Отойдя от города артиллерия может наносить удары по составленному городу, т.е контролировать в нем обстановку.
Только скромность не позволяет Генштаба заявлять что мы контролируем половину Крыма.
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06.05.2024 22:35 Відповісти
а хто там? денеерівці?
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06.05.2024 20:40 Відповісти
Чергова фортеця Бахмут.
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06.05.2024 20:47 Відповісти
Схоже кілька днів тому - ЗСУ купили квиток на концерт кобзона - полковнику лапіну , синку кацапського хєнєрала лапіна !
Русняві соцмережі вже висловлюють співчуття .
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06.05.2024 20:49 Відповісти
в авдеевке тоже не было
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06.05.2024 20:50 Відповісти
Немає,то будуть. М'ясом закидають. Протидії немає. І міста Часів Яр немає. Досить розповідати казочки. Це не додає оптимізму.
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06.05.2024 21:02 Відповісти
Звісно немає. Вони на Покровськ пішли
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06.05.2024 21:04 Відповісти
Ну сьогодні немає завтра післязавтрабудуть від того не легше
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06.05.2024 21:25 Відповісти
У бою знищено Су-34 "ВКС рф", яким ворог скидав КАБи на Україну - росЗМІ пишуть про загибель найкращого екіпажу.
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06.05.2024 21:35 Відповісти
імя їм - легіон
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06.05.2024 22:47 Відповісти
Так само як і фортифікаційних споруд
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06.05.2024 21:38 Відповісти
 
 