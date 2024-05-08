Часів Яр зруйновано майже повністю, 679 осіб залишаються у місті та відмовляються евакуюватися

У місті Часів Яр на Донеччині досі залишаються понад 670 осіб, які відмовляються евакуюватися.

Про це заявив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ

"679 людей досі залишаються у Часовому Яру і відмовляються евакуюватися. З кожним днем завозити гуманітарну допомогу до міста стає все важче, оскільки всі шляхи ворог прострілює", - зазначив він.

За словами Філашкіна, Часів Яр зруйновано майже повністю.

Ситуація у Часовому Яру

Раніше повідомлялось, що на Часовоярівському напрямку на Донеччині окупанти зосередили до 25 тисяч російських окупантів.

Президент Володимир Зеленський в одному з інтерв'ю заявив, що окупанти хочуть захопити Часів Яр до 9 травня.

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