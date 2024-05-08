Часів Яр зруйновано майже повністю, 679 осіб залишаються у місті та відмовляються евакуюватися
У місті Часів Яр на Донеччині досі залишаються понад 670 осіб, які відмовляються евакуюватися.
Про це заявив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ
"679 людей досі залишаються у Часовому Яру і відмовляються евакуюватися. З кожним днем завозити гуманітарну допомогу до міста стає все важче, оскільки всі шляхи ворог прострілює", - зазначив він.
За словами Філашкіна, Часів Яр зруйновано майже повністю.
Ситуація у Часовому Яру
Раніше повідомлялось, що на Часовоярівському напрямку на Донеччині окупанти зосередили до 25 тисяч російських окупантів.
Президент Володимир Зеленський в одному з інтерв'ю заявив, що окупанти хочуть захопити Часів Яр до 9 травня.
Топ коментарі
+17 Олег Максимчук #400925
показати весь коментар08.05.2024 14:59
+12 Володимир Мик
показати весь коментар08.05.2024 15:01
+9 цыцкин
показати весь коментар08.05.2024 15:02
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Ця заява влади означає лише одне, що скоро Часіі Яр здадуть пуйлу.
Так було вже два роки війни, так є і так буде надалі.
З аналогічним формулюванням здавали Бахмут, Авдіївка, ітд.
Аналогічно, зелені виродки здадуть всю Україну, з формулюванням вся Україна майже зруйнована.
І здриснуть собі за кордон "на шашличкі".
"всі шляхи ворог прострілює", а відповісти нічим?