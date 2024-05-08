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Новини Війна
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Часів Яр зруйновано майже повністю, 679 осіб залишаються у місті та відмовляються евакуюватися

яр,часів

У місті Часів Яр на Донеччині досі залишаються понад 670 осіб, які відмовляються евакуюватися.

Про це заявив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ

"679 людей досі залишаються у Часовому Яру і відмовляються евакуюватися. З кожним днем завозити гуманітарну допомогу до міста стає все важче, оскільки всі шляхи ворог прострілює", - зазначив він.

За словами Філашкіна, Часів Яр зруйновано майже повністю.

Ситуація у Часовому Яру

Раніше повідомлялось, що на Часовоярівському напрямку на Донеччині окупанти зосередили до 25 тисяч російських окупантів.

Президент Володимир Зеленський в одному з інтерв'ю заявив, що окупанти хочуть захопити Часів Яр до 9 травня.

Читайте: У місті Часів Яр російських війск немає, - Сили оборони

Автор: 

Донецька область (8347) Часів Яр (322)


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Топ коментарі
+17
Ау сбу - колоборанти вже визначилися - це, 100%, ждуни рускава міра, тільки зайдуть москалі будуть їм руки цілувати!!!!
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08.05.2024 14:59
+12
Часів Яр зруйновано майже повністю.
Ця заява влади означає лише одне, що скоро Часіі Яр здадуть пуйлу.
Так було вже два роки війни, так є і так буде надалі.
З аналогічним формулюванням здавали Бахмут, Авдіївка, ітд.
Аналогічно, зелені виродки здадуть всю Україну, з формулюванням вся Україна майже зруйнована.
І здриснуть собі за кордон "на шашличкі".
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08.05.2024 15:01
+9
Ждуни
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08.05.2024 15:02
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Ау сбу - колоборанти вже визначилися - це, 100%, ждуни рускава міра, тільки зайдуть москалі будуть їм руки цілувати!!!!
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08.05.2024 14:59 Відповісти
повідомити тим ждунам, що у разі появі на вулиці - куля в лоб, як шпигунам, що здають позиції. Потім по їх наведенню КАБ прилітають. З такою добротою Україна буде йти тільки назад.
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08.05.2024 16:15 Відповісти
Каліровані ждуни...
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08.05.2024 14:59 Відповісти
Кляті ,,ждуни"! Ще й допомогу їм возити!!!
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08.05.2024 15:01 Відповісти
Часів Яр зруйновано майже повністю.
Ця заява влади означає лише одне, що скоро Часіі Яр здадуть пуйлу.
Так було вже два роки війни, так є і так буде надалі.
З аналогічним формулюванням здавали Бахмут, Авдіївка, ітд.
Аналогічно, зелені виродки здадуть всю Україну, з формулюванням вся Україна майже зруйнована.
І здриснуть собі за кордон "на шашличкі".
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08.05.2024 15:01 Відповісти
Для цього вони і грошей накрали.
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08.05.2024 15:12 Відповісти
Не за кордон,а до рашки, за званнями та медалями.
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08.05.2024 15:22 Відповісти
На родіну...
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08.05.2024 15:41 Відповісти
Ждуни
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08.05.2024 15:02 Відповісти
З подивом дізналась що казахською мовою рфія звучить як Ресей ***********, бо букви Ф і Ц у них в алфавіті немає
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08.05.2024 15:03 Відповісти
було б прикольно, але це не так! є у казахскій абетці і "ф" і "ц", а пишеться і звучить "ресей федерациясы"
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08.05.2024 15:41 Відповісти
Ну не знаю. Для прілічія використовують ф, але насправді там має бути П
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08.05.2024 15:42 Відповісти
Не потрібно їм нічого возити, вони для себе шлях обрали...
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08.05.2024 15:18 Відповісти
Тобто, всіх обіцяних сотень тисяч снарядів досі немає?
"всі шляхи ворог прострілює", а відповісти нічим?
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08.05.2024 15:18 Відповісти
Та мать їх за ногу. Барабан на шию і хай біжать до своїх, тільки зразу без паспорта. Щоб ***** нікуди крім росіі не виїхали .
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08.05.2024 15:29 Відповісти
679 осіб, що там залишилися - це ждуни, я так розумію.
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08.05.2024 16:57 Відповісти
679 ждунів?
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08.05.2024 22:54 Відповісти
 
 