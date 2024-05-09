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Доба на Донеччині: Під вогнем рашистів три райони, є поранені. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська протягом доби 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район.

2 особи дістали поранення у Красногорівці. У Кураховому та Гострому пошкоджені адмінбудівлі, у Гірнику - 2 приватні будинки. Обстріляні околиці Селидового.

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Краматорський район.

Внаслідок обстрілів РФ у Лимані знищено 6 приватних будинків, пошкоджено 2 адмінбудівлі. Обстріляні околиці Костянтинівської і Миколаївської громад. В Іллінівській громаді пошкоджено 15 будинків у Старій Миколаївці і 1 - у Зорі.

Бахмутський район.

У Часовоярській громаді пошкоджені 2 багатоповерхівки і 5 приватних будинків. У Залізному Торецької громади пошкоджено 2 будинки, ще 1 — у Серебрянці Сіверської громади.

Всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 307 людей, зокрема 38 дітей.

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Наслідки обстрілів Донеччини
Наслідки обстрілів Донеччини
Наслідки обстрілів Донеччини
Наслідки обстрілів Донеччини
Наслідки обстрілів Донеччини
Наслідки обстрілів Донеччини
Наслідки обстрілів Донеччини
Наслідки обстрілів Донеччини
Наслідки обстрілів Донеччини
Наслідки обстрілів Донеччини

Автор: 

обстріл (28449) Донецька область (8453)


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