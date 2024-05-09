Доба на Донеччині: Під вогнем рашистів три райони, є поранені. ФОТОрепортаж
Російські окупаційні війська протягом доби 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини.
Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Покровський район.
2 особи дістали поранення у Красногорівці. У Кураховому та Гострому пошкоджені адмінбудівлі, у Гірнику - 2 приватні будинки. Обстріляні околиці Селидового.
Краматорський район.
Внаслідок обстрілів РФ у Лимані знищено 6 приватних будинків, пошкоджено 2 адмінбудівлі. Обстріляні околиці Костянтинівської і Миколаївської громад. В Іллінівській громаді пошкоджено 15 будинків у Старій Миколаївці і 1 - у Зорі.
Бахмутський район.
У Часовоярській громаді пошкоджені 2 багатоповерхівки і 5 приватних будинків. У Залізному Торецької громади пошкоджено 2 будинки, ще 1 — у Серебрянці Сіверської громади.
Всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 307 людей, зокрема 38 дітей.
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