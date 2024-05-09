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Россияне совершили более 20 атак на Никопольщину: 2 человека погибли, 8 получили ранения, - ОВА. ФОТОрепортаж

Российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области артиллерией, РСЗО "Град", дронами-камикадзе.

Об этом в своем телеграм-канале написал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Крайне трудный день для Никопольщины. Утром и до вечера - сплошные удары. Артиллерией, РСЗО "Град", дронами-камикадзе. В общей сложности - более двух десятков атак", - отметил Лысак.

Росіяни обстрілювали Нікопольщину артилерією, РСЗВ

Вследствие обстрелов в Никополе двое погибших. Но всего восемь пострадавших. Среди них девушки 15 и 16 лет. Они находятся в состоянии средней тяжести.

По информации Лысака, в городе повреждены 8 многоэтажек и 25 частных домов. Загорелись крыши двух жилищ – пожары потушили.

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Внаслідок обстрілів у Нікополі  двоє загиблих

Російські війська атакували Нікопольський район Дніпропетровської області артилерією, РСЗВ Град, дронами-камікадзе.

"Повреждены садик, пожарная часть, здание благотворительной организации, банк, магазины. Разбиты с десяток автомобилей. В частности, служебный транспорт спасателей и "скорая", - написал глава ОВА.

Кроме того, оккупанты обстреливали Марганецкую, Покровскую, Красногригорьевскую и Мировскую громады. В последней повреждены частный дом, хозяйственная постройка и электросети.

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В місті пошкоджені 8 багатоповерхівок й 25 приватних будинків.

Зачепило й 16 господарських споруд, теплиці, майже 30 сонячних панелей, лінії електропередач і газогони

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обстрел (27129) жертвы (2072) Никополь (1019) Днепропетровская область (3946)


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09.05.2024 19:43 Ответить
коли це ми побачимо на росії??
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09.05.2024 23:09 Ответить
 
 