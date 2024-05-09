Россияне совершили более 20 атак на Никопольщину: 2 человека погибли, 8 получили ранения, - ОВА. ФОТОрепортаж
Российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области артиллерией, РСЗО "Град", дронами-камикадзе.
Об этом в своем телеграм-канале написал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"Крайне трудный день для Никопольщины. Утром и до вечера - сплошные удары. Артиллерией, РСЗО "Град", дронами-камикадзе. В общей сложности - более двух десятков атак", - отметил Лысак.
Вследствие обстрелов в Никополе двое погибших. Но всего восемь пострадавших. Среди них девушки 15 и 16 лет. Они находятся в состоянии средней тяжести.
По информации Лысака, в городе повреждены 8 многоэтажек и 25 частных домов. Загорелись крыши двух жилищ – пожары потушили.
"Повреждены садик, пожарная часть, здание благотворительной организации, банк, магазины. Разбиты с десяток автомобилей. В частности, служебный транспорт спасателей и "скорая", - написал глава ОВА.
Кроме того, оккупанты обстреливали Марганецкую, Покровскую, Красногригорьевскую и Мировскую громады. В последней повреждены частный дом, хозяйственная постройка и электросети.
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