Сили ППО вночі знищили усі ворожі безпілотники, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 10 травня росіяни знову атакували Україну безпілотниками. 10 БпЛА запустили з території тимчасово окупованого Криму.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
"В результаті бойової роботи підрозділами мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України знищено всі десять ударних БпЛА у межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей", - йдеться в повідомленні.
Також вночі ворог застосував дві зенітні керовані ракети С-300/С-400 із Бєлгородської області у напрямку Харківщини.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
phantom4
показати весь коментар10.05.2024 07:37 Відповісти Мені подобається 2
✘
Дорофеев Сергей
показати весь коментар10.05.2024 09:09 Відповісти Мені подобається 0
Amber
показати весь коментар10.05.2024 11:27 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль