Сили ППО вночі знищили усі ворожі безпілотники, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 10 травня росіяни знову атакували Україну безпілотниками. 10 БпЛА запустили з території тимчасово окупованого Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"В результаті бойової роботи підрозділами мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України знищено всі десять ударних БпЛА у межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей", - йдеться в повідомленні.

Також вночі ворог застосував дві зенітні керовані ракети С-300/С-400 із Бєлгородської області у напрямку Харківщини.

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