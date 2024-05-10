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Сили ППО вночі знищили усі ворожі безпілотники, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Робота мобільних груп 10 травня

У ніч на 10 травня росіяни знову атакували Україну безпілотниками. 10 БпЛА запустили з території тимчасово окупованого Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"В результаті бойової роботи підрозділами мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України знищено всі десять ударних БпЛА у межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей", - йдеться в повідомленні.

Також вночі ворог застосував дві зенітні керовані ракети С-300/С-400 із Бєлгородської області у напрямку Харківщини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ запустили "Шахеди" на півдні України, - Повітряні сили (оновлено)

Результат роботи ППО

Автор: 

безпілотник (4110) ППО (3154) Повітряні сили (2605)


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Молодці!
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10.05.2024 07:37 Відповісти
Представляю себе, какая подлянка по жизни, жить под флагом Белоруси
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10.05.2024 09:09 Відповісти
Гарна новина 👍🏼🙏🏼❤️
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10.05.2024 11:27 Відповісти
 
 