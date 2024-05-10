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Війська РФ запустили "Шахеди" на півдні України, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері 9 травня росіяни атакують Україну Шахедами

В чотирьох областях України є загроза російських ударних БпЛА.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряні сили ЗСУ.

"Дніпропетровська, Херсонська, Миколаївська та Запорізька області - загроза застосування ударних БпЛА!" - йдеться в повідомленні.

Пізніше ПС ЗСУ написали, що росіяни запустили групу ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.

Нагадаємо ППО знищила 17 "шахедів" з 20, якими окупанти атакували Україну у ніч на 9 травня.

Читайте: Окупанти запустили ракети на Миколаївщину, - Повітряні сили

Автор: 

безпілотник (4110) Повітряні сили (2605) повітряна тривога (908)


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Так в трёх, или в четырёх? В первом абзаце про три области, в третьем перечислены четыре
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10.05.2024 00:18 Відповісти
 
 