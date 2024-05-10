Війська РФ запустили "Шахеди" на півдні України, - Повітряні сили (оновлено)
В чотирьох областях України є загроза російських ударних БпЛА.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряні сили ЗСУ.
"Дніпропетровська, Херсонська, Миколаївська та Запорізька області - загроза застосування ударних БпЛА!" - йдеться в повідомленні.
Пізніше ПС ЗСУ написали, що росіяни запустили групу ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.
Нагадаємо ППО знищила 17 "шахедів" з 20, якими окупанти атакували Україну у ніч на 9 травня.
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Олег Мандрівник #582578
показати весь коментар10.05.2024 00:18 Відповісти Мені подобається 0
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