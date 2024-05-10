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Войска РФ запускали "шахеды" по Украине, - Воздушные силы (обновлено)

Ввечері 9 травня росіяни атакують Україну Шахедами

В трех областях Украины была угроза российских ударных БПЛА.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Воздушных сил ВСУ.

"Днепропетровская, Херсонская, Николаевская и Запорожская области - угроза применения ударных БПЛА!" - говорилось в сообщении.

Позже ВС ВСУ написали, что россияне запустили группу БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одесщины.

Напомним ПВО уничтожила 17 "шахедов" из 20, которыми оккупанты атаковали Украину в ночь на 9 мая.

Также смотрите: В Киеве и на большей части территории Украины была тревога из-за угрозы баллистики

Автор: 

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Так в трёх, или в четырёх? В первом абзаце про три области, в третьем перечислены четыре
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10.05.2024 00:18 Ответить
 
 