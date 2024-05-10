Войска РФ запускали "шахеды" по Украине, - Воздушные силы (обновлено)
В трех областях Украины была угроза российских ударных БПЛА.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Воздушных сил ВСУ.
"Днепропетровская, Херсонская, Николаевская и Запорожская области - угроза применения ударных БПЛА!" - говорилось в сообщении.
Позже ВС ВСУ написали, что россияне запустили группу БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одесщины.
Напомним ПВО уничтожила 17 "шахедов" из 20, которыми оккупанты атаковали Украину в ночь на 9 мая.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Олег Мандрівник #582578
показать весь комментарий10.05.2024 00:18 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль