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ПВО уничтожила 17 "шахедов" из 20, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Оккупанты атаковали Украину в ночь на 9 мая 20 "шахедами", которые запустили с мыса Чауда в оккупированном Крыму.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

"В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины уничтожено 17 ударных БПЛА в Одесской области", - говорится в сообщении.

Также читайте: Российские войска запускали "шахеды" из акватории Черного моря, - Воздушные силы

Знищені шахеди

Автор: 

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