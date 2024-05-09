ППО знищила 17 "шахедів" з 20, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
Окупанти атакували Україну у ніч на 9 травня 20 "шахедами", які запустили з мису Чауда в окупованому Криму.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
"В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 17 ударних БпЛА на Одещині", - йдеться в повідомленні.
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