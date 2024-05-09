Російські війська запустили "Шахеди" з акваторії Чорного моря, - Повітряні сили

Військові Росії запустили ударні безпілотники з акваторії Чорного моря.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть в телеграм-каналі Повітряних сил ЗСУ.

"Рух БпЛА типу "Shahed" з акваторії Чорного моря у напрямку півдня Одещини!" - йдеться в повідомленні.

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