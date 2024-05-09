Російські війська запустили "Шахеди" з акваторії Чорного моря, - Повітряні сили
Військові Росії запустили ударні безпілотники з акваторії Чорного моря.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть в телеграм-каналі Повітряних сил ЗСУ.
"Рух БпЛА типу "Shahed" з акваторії Чорного моря у напрямку півдня Одещини!" - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Amber
показати весь коментар09.05.2024 00:41 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль