Российские войска запускали "шахеды" из акватории Черного моря, - Воздушные силы
Военные России ночью запускали ударные беспилотники из акватории Черного моря.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в телеграм-канале Воздушных сил ВСУ.
"Движение БПЛА типа "Shahed" из акватории Черного моря в направлении юга Одесской области!" - говорилось в сообщении.
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Amber
показать весь комментарий09.05.2024 00:41 Ответить Мне нравится 1
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