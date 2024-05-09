Российские войска запускали "шахеды" из акватории Черного моря, - Воздушные силы

Военные России ночью запускали ударные беспилотники из акватории Черного моря.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в телеграм-канале Воздушных сил ВСУ.

"Движение БПЛА типа "Shahed" из акватории Черного моря в направлении юга Одесской области!" - говорилось в сообщении.

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