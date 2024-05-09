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Новости Война
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Российские войска запускали "шахеды" из акватории Черного моря, - Воздушные силы

шахеди

Военные России ночью запускали ударные беспилотники из акватории Черного моря.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в телеграм-канале Воздушных сил ВСУ.

"Движение БПЛА типа "Shahed" из акватории Черного моря в направлении юга Одесской области!" - говорилось в сообщении.

Также читайте: Россияне преимущественно пытаются атаковать ночью, - Воздушные силы

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Нагадую кацапам , ви пі@араси кончені , здохніть 👹
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09.05.2024 00:41 Ответить
 
 