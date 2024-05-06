Россияне преимущественно пытаются атаковать ночью, - Воздушные силы

Российские оккупационные войска пытаются атаковать Украину ночью шахедами и ракетами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил спикер Воздушных сил Илья Евлаш.

Тактика оккупантов заключается в том, что они запускают БПЛА с разной периодичностью.

"Они пытаются атаковать ночью. Но из-за того, что сейчас уже сутки увеличиваются, времени на использование таких беспилотников все меньше и меньше. Поэтому даже сейчас погода будет на нашей стороне", - добавил спикер.

Атаки российских БПЛА по Украине

В последние дни российские захватчики применяли для ударов по Украине беспилотники. В частности был атакован Харьков.

В ночь на 6 мая силы ПВО уничтожили 12 из 13 беспилотников.

Читайте: Россияне впервые ударили переделанным ФАБом по Харьковщине: Уничтожена целая улица