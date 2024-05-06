Россияне преимущественно пытаются атаковать ночью, - Воздушные силы
Российские оккупационные войска пытаются атаковать Украину ночью шахедами и ракетами.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил спикер Воздушных сил Илья Евлаш.
Тактика оккупантов заключается в том, что они запускают БПЛА с разной периодичностью.
"Они пытаются атаковать ночью. Но из-за того, что сейчас уже сутки увеличиваются, времени на использование таких беспилотников все меньше и меньше. Поэтому даже сейчас погода будет на нашей стороне", - добавил спикер.
Атаки российских БПЛА по Украине
В последние дни российские захватчики применяли для ударов по Украине беспилотники. В частности был атакован Харьков.
В ночь на 6 мая силы ПВО уничтожили 12 из 13 беспилотников.
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