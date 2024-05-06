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Новости Война
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Россияне преимущественно пытаются атаковать ночью, - Воздушные силы

шахед

Российские оккупационные войска пытаются атаковать Украину ночью шахедами и ракетами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил спикер Воздушных сил Илья Евлаш.

Тактика оккупантов заключается в том, что они запускают БПЛА с разной периодичностью.

"Они пытаются атаковать ночью. Но из-за того, что сейчас уже сутки увеличиваются, времени на использование таких беспилотников все меньше и меньше. Поэтому даже сейчас погода будет на нашей стороне", - добавил спикер.

Атаки российских БПЛА по Украине

В последние дни российские захватчики применяли для ударов по Украине беспилотники. В частности был атакован Харьков.

В ночь на 6 мая силы ПВО уничтожили 12 из 13 беспилотников.

Читайте: Россияне впервые ударили переделанным ФАБом по Харьковщине: Уничтожена целая улица

Автор: 

беспилотник (3544) обстрел (26942) Евлаш Илья (138)


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06.05.2024 12:51 Ответить
Як їх гітлер навчив- "двадцать втарога июня ровна в четирє часа..." - так вони і звіріють.
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06.05.2024 12:52 Ответить
А гітлера хто навчив?
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06.05.2024 12:54 Ответить
Проте ці пацючні гніди дохнуть у нас цілодобово.
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06.05.2024 12:59 Ответить
Затримано двох агентів, які збирали дані у Київській, Полтавській та Черкаській областях для ФСБ РФ. Їм загрожує довічне ув'язнення. Українські правоохоронні органи запобігли серйозній загрозі. На Київщині затримали двох агентів ФСБ РФ під час спроби збору інформації про важливі об'єкти інфраструктури та військові частини Збройних сил України. Ці дані призначалися для організації масованих авіаударів по Україні.
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06.05.2024 13:12 Ответить
 
 