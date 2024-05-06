Росіяни переважно намагаються атакувати вночі, - Повітряні сили

Російські окупаційні війська намагаються атакувати Україну вночі шахедами та ракетами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив речник Повітряних сил Ілля Євлаш.

Тактика окупантів полягає в тому, що вони запускають БПЛА із різною періодичністю.

"Вони намагаються атакувати вночі. Але через те, що зараз вже доба збільшується, часу на використання таких безпілотників все менше і менше. Тому навіть зараз погода буде на нашому боці", - додав речник.

Атаки російських БПЛА по Україні

Останніми днями російські загарбники застосовували для ударів по Україні безпілотники. Зокрема було атаковано Харків.

У ніч на 6 травня сили ППО знищили 12 із 13 безпілотників.

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