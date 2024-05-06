Росіяни переважно намагаються атакувати вночі, - Повітряні сили
Російські окупаційні війська намагаються атакувати Україну вночі шахедами та ракетами.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив речник Повітряних сил Ілля Євлаш.
Тактика окупантів полягає в тому, що вони запускають БПЛА із різною періодичністю.
"Вони намагаються атакувати вночі. Але через те, що зараз вже доба збільшується, часу на використання таких безпілотників все менше і менше. Тому навіть зараз погода буде на нашому боці", - додав речник.
Атаки російських БПЛА по Україні
Останніми днями російські загарбники застосовували для ударів по Україні безпілотники. Зокрема було атаковано Харків.
У ніч на 6 травня сили ППО знищили 12 із 13 безпілотників.
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Алекс Скела
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