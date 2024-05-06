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Новини Війна
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Росіяни переважно намагаються атакувати вночі, - Повітряні сили

шахед

Російські окупаційні війська намагаються атакувати Україну вночі шахедами та ракетами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив речник Повітряних сил Ілля Євлаш.

Тактика окупантів полягає в тому, що вони запускають БПЛА із різною періодичністю.

"Вони намагаються атакувати вночі. Але через те, що зараз вже доба збільшується, часу на використання таких безпілотників все менше і менше. Тому навіть зараз погода буде на нашому боці", - додав речник.

Атаки російських БПЛА по Україні

Останніми днями російські загарбники застосовували для ударів по Україні безпілотники. Зокрема було атаковано Харків.

У ніч на 6 травня сили ППО знищили 12 із 13 безпілотників.

Читайте: Росіяни активізували застосування розвідувальних дронів, - Євлаш

Автор: 

безпілотник (4105) обстріл (28263) Євлаш Ілля (162)


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06.05.2024 12:51 Відповісти
Як їх гітлер навчив- "двадцать втарога июня ровна в четирє часа..." - так вони і звіріють.
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06.05.2024 12:52 Відповісти
А гітлера хто навчив?
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06.05.2024 12:54 Відповісти
Проте ці пацючні гніди дохнуть у нас цілодобово.
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06.05.2024 12:59 Відповісти
Затримано двох агентів, які збирали дані у Київській, Полтавській та Черкаській областях для ФСБ РФ. Їм загрожує довічне ув'язнення. Українські правоохоронні органи запобігли серйозній загрозі. На Київщині затримали двох агентів ФСБ РФ під час спроби збору інформації про важливі об'єкти інфраструктури та військові частини Збройних сил України. Ці дані призначалися для організації масованих авіаударів по Україні.
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06.05.2024 13:12 Відповісти
 
 