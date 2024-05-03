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Новини Війна
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Росіяни активізували застосування розвідувальних дронів, - Євлаш

ілля,євлаш

Війська РФ певним чином змінили тактику застосування безпілотників: зменшили кількість "Шахедів", але активізували використання розвідувальних дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ,    про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

"Ми бачимо, що тактика дещо змінилася. Вони останнім часом взагалі не використовують або значно зменшили кількість ударних дронів типу "Шахед", як це було ще, наприклад, два-три тижні тому. Зараз ворог активізував розвідувальні безпілотники для коригування своїх ракетних ударів. Ми бачимо, коли він використовує Х-59, або ж балістику, звісно, що він намагається коригувати цей вогонь за допомогою розвідувальних дронів", - розповів Євлаш.

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Як зауважив речник, зараз триває аналіз ситуації, українська сторона стежить за використанням розвідувальних БПЛА, оскільки вони менші, їх важче зафіксувати.

Однак, додав Євлаш, за можливості Повітряні сили так само знищують їх засобами протиповітряної оборони.

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Нагадаємо, ударні роти, які працюють в складі "Армії дронів", за період з 15 до 28 квітня ліквідували 163 окупанти, 183 опорні пункти, 68 гармат, 29 ББМ та 23 танки.

Автор: 

армія рф (17216) дрони (4624) Євлаш Ілля (162)


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"РФ збирається у травні влаштувати грандіозну ІПСО навколо закінчення терміну повноважень президента України та проблем з мобілізацією" повідомляє ГУР.

Агов! Хлопці! Це РФ влаштовує чи сам Зеленський влаштував за допомогою опозиції? Щось я тут не наздоганяю...

Ви що, коли перед НР відтермінували вибори на невизначений термін, не здогадувались, що таке буде? А коли власними руками "закопували" закон про мобілізацію, теж не здогадувались, як цим скористається ворог?

В такому разі, вибачте, але ви олігофрени, чи покидьки, які зараз намагаються зробити олігофренами всіх користувачів телемарафону
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03.05.2024 20:05 Відповісти
Ця молдавська наречена прям такі "сенсаційні" заяви робить. Наче нам тут повилазило
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03.05.2024 20:32 Відповісти
**** ..розвелося, і усі носрадамуси..., кінчайте п..., досить одного пиз..порхатого...!
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03.05.2024 21:01 Відповісти
Це що, допомога для роботи з помилками?
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03.05.2024 21:02 Відповісти
Так почему шахедов стало меньше, они шо разведывательным БПЛА мешали?
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03.05.2024 21:18 Відповісти
вони виконували функцію розвідки ппо, але фіксували менше інформації, ніж розвідувальний.
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03.05.2024 21:50 Відповісти
Мадам не несите уйни, плиз.
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04.05.2024 18:04 Відповісти
Готуються антихристи до Великодня, вчора літав розвідувач, гарно хлопці по ньому відпрацювали Слава Богу та ППО.
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04.05.2024 10:51 Відповісти
 
 