Росіяни активізували застосування розвідувальних дронів, - Євлаш

Війська РФ певним чином змінили тактику застосування безпілотників: зменшили кількість "Шахедів", але активізували використання розвідувальних дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

"Ми бачимо, що тактика дещо змінилася. Вони останнім часом взагалі не використовують або значно зменшили кількість ударних дронів типу "Шахед", як це було ще, наприклад, два-три тижні тому. Зараз ворог активізував розвідувальні безпілотники для коригування своїх ракетних ударів. Ми бачимо, коли він використовує Х-59, або ж балістику, звісно, що він намагається коригувати цей вогонь за допомогою розвідувальних дронів", - розповів Євлаш.

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Як зауважив речник, зараз триває аналіз ситуації, українська сторона стежить за використанням розвідувальних БПЛА, оскільки вони менші, їх важче зафіксувати.

Однак, додав Євлаш, за можливості Повітряні сили так само знищують їх засобами протиповітряної оборони.

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Нагадаємо, ударні роти, які працюють в складі "Армії дронів", за період з 15 до 28 квітня ліквідували 163 окупанти, 183 опорні пункти, 68 гармат, 29 ББМ та 23 танки.