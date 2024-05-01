"Армія дронів" за 2 тижні ліквідувала 163 окупанти, 183 опорні пункти, 68 гармат, 29 ББМ та 23 танки, - Федоров. ІНФОГРАФІКА
Ударні роти, які працюють в складі "Армії дронів", за період з 15 до 28 квітня ліквідували 163 окупанти, 183 опорні пункти, 68 гармат, 29 ББМ та 23 танки.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм віцепрем'єра з інновацій, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
Зазначається, що останні два тижні дрони вразили 105 російських вантажівок, 183 опорні пункти й 68 гармат.
"Важливість дронів очевидна. Працюємо над тим, щоб технологій на фронті було більше", - додав Федоров.
Також, як видно з інфографіки, знищено 9 САУ, 12 складів бк / палива та 4 ППО.
Зазначається, що до звіту увійшли дані роти Нацгвардії України, підрозділу СБУ, 1 підрозділу Держспецзв'язку та 15 рот ЗСУ.
Федоров додав, що підрозділи надали відеопідтвердження кожного випадку ураження.
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Маю великий сумнів, що влада (крім конфіскацій, і то сумнівно) щось донить.
Все, конфісковане треба продати, кошти - волонтерам, та/або, війську!!