"Армія дронів" за 2 тижні ліквідувала 163 окупанти, 183 опорні пункти, 68 гармат, 29 ББМ та 23 танки, - Федоров. ІНФОГРАФІКА

Ударні роти, які працюють в складі "Армії дронів", за період з 15 до 28 квітня ліквідували 163 окупанти, 183 опорні пункти, 68 гармат, 29 ББМ та 23 танки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм віцепрем'єра з інновацій, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Зазначається, що останні два тижні дрони вразили 105 російських вантажівок, 183 опорні пункти й 68 гармат.

"Важливість дронів очевидна. Працюємо над тим, щоб технологій на фронті було більше", - додав Федоров.

Також, як видно з інфографіки, знищено 9 САУ, 12 складів бк / палива та 4 ППО.

Зазначається, що до звіту увійшли дані роти Нацгвардії України, підрозділу СБУ, 1 підрозділу Держспецзв'язку та 15 рот ЗСУ.

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Федоров додав, що підрозділи надали відеопідтвердження кожного випадку ураження.