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"Армія дронів" за 2 тижні ліквідувала 163 окупанти, 183 опорні пункти, 68 гармат, 29 ББМ та 23 танки, - Федоров. ІНФОГРАФІКА

ЗСУ застосовують дрони на фронті

Ударні роти, які працюють в складі "Армії дронів", за період з 15 до 28 квітня ліквідували 163 окупанти, 183 опорні пункти, 68 гармат, 29 ББМ та 23 танки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм віцепрем'єра з інновацій, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Зазначається, що останні два тижні дрони вразили 105 російських вантажівок, 183 опорні пункти й 68 гармат. 

"Важливість дронів очевидна. Працюємо над тим, щоб технологій на фронті було більше", - додав Федоров.

Результати роботи "Армії дронів"

Також, як видно з інфографіки, знищено 9 САУ, 12 складів бк / палива та 4 ППО.

Зазначається, що до звіту увійшли дані роти Нацгвардії України, підрозділу СБУ, 1 підрозділу Держспецзв'язку та 15 рот ЗСУ.

Також дивіться: Російські піхотинці ховаються за деревами від ударних дронів на Кремінському напрямку. ВIДЕО

Федоров додав, що підрозділи надали відеопідтвердження кожного випадку ураження.

Автор: 

ліквідація (3855) знищення (7138) Армія дронів (65)


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Ага. Армія волонтерських дронів. Що виготовили за виділені 48 млрд глибока офшорна таємниця.
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01.05.2024 14:43 Відповісти
Цей @банат собі все приписує??

Маю великий сумнів, що влада (крім конфіскацій, і то сумнівно) щось донить.

Все, конфісковане треба продати, кошти - волонтерам, та/або, війську!!
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01.05.2024 15:07 Відповісти
❗️В мордор підвезли ймовірно нову партію "Shahed-131/136": на москві сьогодні приземлився іранський вантажний Іл-76ТД
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01.05.2024 15:27 Відповісти
 
 