"Армия дронов" за 2 недели ликвидировала 163 оккупанта, 183 опорных пункта, 68 орудий, 29 ББМ и 23 танка, - Федоров. ИНФОГРАФИКА
Ударные роты, которые работают в составе "Армии дронов", за период с 15 по 28 апреля ликвидировали 163 оккупанта, 183 опорных пункта, 68 орудий, 29 ББМ и 23 танка.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм вице-премьера по инновациям, министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
Отмечается, что последние две недели дроны поразили 105 российских грузовиков, 183 опорных пункта и 68 пушек.
"Важность дронов очевидна. Работаем над тем, чтобы технологий на фронте было больше", - добавил Федоров.
Также, как видно из инфографики, уничтожено 9 САУ, 12 складов бк/топлива и 4 ПВО.
Отмечается, что в отчет вошли данные роты Нацгвардии Украины, подразделения СБУ, 1 подразделения Госспецсвязи и 15 рот ВСУ.
Федоров добавил, что подразделения предоставили видеоподтверждение каждого случая поражения.
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Маю великий сумнів, що влада (крім конфіскацій, і то сумнівно) щось донить.
Все, конфісковане треба продати, кошти - волонтерам, та/або, війську!!