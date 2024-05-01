РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6179 посетителей онлайн
Новости
543 4

"Армия дронов" за 2 недели ликвидировала 163 оккупанта, 183 опорных пункта, 68 орудий, 29 ББМ и 23 танка, - Федоров. ИНФОГРАФИКА

ЗСУ застосовують дрони на фронті

Ударные роты, которые работают в составе "Армии дронов", за период с 15 по 28 апреля ликвидировали 163 оккупанта, 183 опорных пункта, 68 орудий, 29 ББМ и 23 танка.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм вице-премьера по инновациям, министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Отмечается, что последние две недели дроны поразили 105 российских грузовиков, 183 опорных пункта и 68 пушек.

"Важность дронов очевидна. Работаем над тем, чтобы технологий на фронте было больше", - добавил Федоров.

Результати роботи "Армії дронів"

Также, как видно из инфографики, уничтожено 9 САУ, 12 складов бк/топлива и 4 ПВО.

Отмечается, что в отчет вошли данные роты Нацгвардии Украины, подразделения СБУ, 1 подразделения Госспецсвязи и 15 рот ВСУ.

Также смотрите: Российские пехотинцы прячутся за деревьями от ударных дронов на Кременском направлении. ВИДЕО

Федоров добавил, что подразделения предоставили видеоподтверждение каждого случая поражения.

Автор: 

ликвидация (3473) уничтожение (6826) Армия дронов (43)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ага. Армія волонтерських дронів. Що виготовили за виділені 48 млрд глибока офшорна таємниця.
показать весь комментарий
01.05.2024 14:43 Ответить
Цей @банат собі все приписує??

Маю великий сумнів, що влада (крім конфіскацій, і то сумнівно) щось донить.

Все, конфісковане треба продати, кошти - волонтерам, та/або, війську!!
показать весь комментарий
01.05.2024 15:07 Ответить
❗️В мордор підвезли ймовірно нову партію "Shahed-131/136": на москві сьогодні приземлився іранський вантажний Іл-76ТД
показать весь комментарий
01.05.2024 15:27 Ответить
 
 