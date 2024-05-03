Окупанту відірвало голову після влучання боєприпасу з дрона бійців 47 ОМБр. ВIДЕО 18+

Оператори ударних БаЛА Strike Drones Company 47-ої окремої механізованої бригади ліквідували російського загарбника: окупанту відірвало голову від влучання боєприпасу з дрона.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

"Винахідливість російського окупанта вражає. Обмотавшись джгутами Есмарха для переконливості своєї нібито смерті від поранення, солдат почув звук дрона, що наближається, і замружився", - додали у дописі. Відтак прикинутися мертвим росіянину не вдалося.

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