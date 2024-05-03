Окупанту відірвало голову після влучання боєприпасу з дрона бійців 47 ОМБр. ВIДЕО 18+
Оператори ударних БаЛА Strike Drones Company 47-ої окремої механізованої бригади ліквідували російського загарбника: окупанту відірвало голову від влучання боєприпасу з дрона.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
"Винахідливість російського окупанта вражає. Обмотавшись джгутами Есмарха для переконливості своєї нібито смерті від поранення, солдат почув звук дрона, що наближається, і замружився", - додали у дописі. Відтак прикинутися мертвим росіянину не вдалося.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+35 MrStepanovM
показати весь коментар03.05.2024 16:10
+29 Старый зольдат
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+21 Евгений Magirus
показати весь коментар03.05.2024 16:12
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https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cj8upx/ua_47th_mechanized_brigades_gods_work_drone_unit/
нашо нашо а шоб було дори знали за волю за честь за матерiв за Украiну за батькiв
СЛАВА !СЛАВА ! СЛАВА !
А влучання гарне. Оператор - снайпер. На ноч ще раз подивлюсь, шоб гарно спати.
а тут бац ....🤬
і злетіла дурна башка з плечів
- Кто тама?
- Мы - с ваенкамата!
- Чего нада?
- Мужа вашега привезли с Украины...
- Занасите... Ой! А где его галава?
- А ана у нево была - кагда он туда ехал?...
Єдине шо поки дивився то зїв три, відео закінчилось, а пульмєні ще є.
Шукатимо ще шось для апетиту
- ГОЛОВУ! ГОЛОВУ!!!