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Окупанту відірвало голову після влучання боєприпасу з дрона бійців 47 ОМБр. ВIДЕО 18+

Оператори ударних БаЛА Strike Drones Company 47-ої окремої механізованої бригади ліквідували російського загарбника: окупанту відірвало голову від влучання боєприпасу з дрона.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

"Винахідливість російського окупанта вражає. Обмотавшись джгутами Есмарха для переконливості своєї нібито смерті від поранення, солдат почув звук дрона, що наближається, і замружився", - додали у дописі. Відтак прикинутися мертвим росіянину не вдалося.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Також дивіться: Прикордонники знищили польовий склад БК та вразили позицію ворожих мінометників. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17359) ліквідація (3918) 47 окрема механізована бригада (265)


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Топ коментарі
+35
ибо *****!
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03.05.2024 16:10
+29
Пораскинул мозгами.
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03.05.2024 16:27
+21
Праву руку підняв - напевно намагався кинути "зігу"
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03.05.2024 16:12
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ибо *****!
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03.05.2024 16:10 Відповісти
Пораскинул мозгами.
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03.05.2024 16:27 Відповісти
Русиш Zолдатн, пораскинь мозгами ДО того, как пошел убивать украинцев.
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03.05.2024 19:22 Відповісти
Он не русіш zольдатен, он русиш щвайне.
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03.05.2024 21:50 Відповісти
це нємєсіл у нас такий.
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03.05.2024 16:10 Відповісти
Праву руку підняв - напевно намагався кинути "зігу"
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03.05.2024 16:12 Відповісти
Это он так за путлера проголосовал. Голос засчитан оператором украинского дрона.
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03.05.2024 19:23 Відповісти
а может за статлинга? или за лентлина? идиоты кривляющиеся, быдло
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04.05.2024 07:36 Відповісти
а может пионер-привегу? это говно ватное до Рейха лепить - как лепить Валуева к Эйнштейну. "петросян" ты совковый
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04.05.2024 07:37 Відповісти
Добре - але там ше тисячі безголових бігають - де вже та обіцяна зброя - шоб в них все горіло до горизонту
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03.05.2024 16:12 Відповісти
Відверто кажучи, на фоні "пісень" заступника Буданги некоєго Скібицького-Касандри відірвана голова кацапа не вражає. Настрій все рівно паскудний.
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03.05.2024 16:13 Відповісти
а що, без вангування Скібіцького були якісь ідеї що Україна може перемогти? Хіба станеться яке чудо
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03.05.2024 20:06 Відповісти
прикидався мертвим, і все ж таки себе видав - після вибуху праву руку підняв.
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03.05.2024 16:14 Відповісти
и так бы вытек....
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03.05.2024 19:03 Відповісти
Поднял бы сразу, может и поверили бы. А, нет, не поверили. Нужно было еще пораскинуть мозгами. Ну, до того, как в Украину пошел убивать мирных граждан.
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03.05.2024 19:20 Відповісти
Справа не в тому, що оператор, який ще позавчора доглядав за хворими батьками, або бавився зі своїми дітями, з якось дива повірив би кацапу з автоматом. Навіть якби обидві підняв, то хєр би це допомогло, бо вертатись або шукати іншого кацапа з автоматом, тому що цей кацап з автоматом підняв руки, не вистачило б акумулятора. Тому він був приречений.
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03.05.2024 19:30 Відповісти
Хоч цей щось зрозумів нарешті!
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03.05.2024 16:15 Відповісти
Респект оператор що вичислив хитросракого кацапюру.
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03.05.2024 16:17 Відповісти
тому шо не треба було очіма кліпати.
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03.05.2024 19:06 Відповісти
Саечка за испуг.
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03.05.2024 19:18 Відповісти
Як казав Берiя, "Папiтка - нє пiтка"
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03.05.2024 16:18 Відповісти
Була б голова, а це так, ємність з шмарклями.
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03.05.2024 16:18 Відповісти
А на біса рашистам такий аксесуар, як голова? Однак, не вміють ним користуватись!
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03.05.2024 16:19 Відповісти
Зачем в Цензоре это выкладывать? Это ничтожно мелкое событие. Украинцы ждут видео с руинами Керченского моста. А эти видосики для телеграмм.
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03.05.2024 16:23 Відповісти
Так, дрібниця а приємно.
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03.05.2024 16:26 Відповісти
Так там внизу написано - для зміцнення психіки.
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03.05.2024 16:35 Відповісти
Українці хтять бачити якамога більше дохлих загарбників, їм пох на ваш мост. Головне шоб вас нелюдів побільше здохло.
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03.05.2024 17:05 Відповісти
Якщо не подобаються такі відоси то сиди в ютюбі.
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03.05.2024 17:21 Відповісти
Болить за окупанта, кацапе?
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03.05.2024 18:00 Відповісти
Тобі не треба - не дивись. Карандаш в кулак, кулак до глаза, бетонна стінка.
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03.05.2024 18:30 Відповісти
Любишь поругать того, кто что-то делает, за то, чего он не сделал? А ты сам сколько вражеских танков остановил?
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03.05.2024 19:27 Відповісти
Это видео вам точно понравится. Здесь кацапу повезло. Теперь, с помощью дрона он может в экстазе сосать свой большой палец... на ноге.
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cj8upx/ua_47th_mechanized_brigades_gods_work_drone_unit/
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04.05.2024 02:08 Відповісти
хто з Аралом прийшов то в е бач i отримуе
нашо нашо а шоб було дори знали за волю за честь за матерiв за Украiну за батькiв
СЛАВА !СЛАВА ! СЛАВА !
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30.05.2024 14:57 Відповісти
Калашмат жалко, майже новенький був.
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03.05.2024 16:23 Відповісти
приклад поміняти не проблема.
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03.05.2024 19:09 Відповісти
А шо так горить? Аааа, то разум возмущёный.
А влучання гарне. Оператор - снайпер. На ноч ще раз подивлюсь, шоб гарно спати.
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03.05.2024 16:24 Відповісти
Пощастило, миттєва смерть.
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03.05.2024 16:27 Відповісти
Кацап прикинувся мертвим , як це робить колорадський жук ,
а тут бац ....🤬
і злетіла дурна башка з плечів
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03.05.2024 16:29 Відповісти
вони і танатоз перейняли у колорадських жуків. Тому і лєнточка їхня звідти походить.
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03.05.2024 19:17 Відповісти
Звонок в дверь:
- Кто тама?
- Мы - с ваенкамата!
- Чего нада?
- Мужа вашега привезли с Украины...
- Занасите... Ой! А где его галава?
- А ана у нево была - кагда он туда ехал?...

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03.05.2024 16:33 Відповісти
Отпад башки.
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03.05.2024 16:46 Відповісти
Це надто гуманно. Треба було по ногам, щоб обидві відірвало. Тоді б або конав довго, або напрягав бюджет засРашки і був наглядним прикладом чим закінчується спроба кацапів топтати українську землю.
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03.05.2024 17:03 Відповісти
А чьо он...
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03.05.2024 17:03 Відповісти
Їм пульмєні, взагалі на апетит не вплинуло.
Єдине шо поки дивився то зїв три, відео закінчилось, а пульмєні ще є.
Шукатимо ще шось для апетиту
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03.05.2024 17:10 Відповісти
зажмурился - это точно 💀
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03.05.2024 17:10 Відповісти
А не краще було почекати поки прийдуть підбирати і скинути по груповій цілі?
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03.05.2024 17:22 Відповісти
вони нікого не підбирають і не забирають.
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03.05.2024 19:18 Відповісти
Доглянутий орк, чистенький, не якесь лайно з Z-шторму… До тогож у нього два неправильно накладених джгута на ногах - якийсь інший моб накладав. Точно, мали б забрати…
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03.05.2024 20:55 Відповісти
думаєш, що повернулись би за шмотом і бєрцами? впевнений, що шмот можно там роздобути з меншим ризиком.
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03.05.2024 21:06 Відповісти
Групові цілі мають якийсь захист, а відсталі від підрозділів, заблукавшиє орки-легкий видобуток для дронів
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03.05.2024 19:45 Відповісти
Це пораненений в обидві ноги орк. Оркам у аптечку замість турнікету кладуть джгут Есмарха у нього вони на обох ногах.
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03.05.2024 20:50 Відповісти
Контрольний вистріл не помішає .
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03.05.2024 17:25 Відповісти
Красівоє, та цей виродок і так був добрячий підранок з перемотаними ногами і рухатись не міг. Карще б цього дрона використали на більш рухому ціль...
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03.05.2024 18:25 Відповісти
А не факт, что эта гнида не притворялась. Орки очень подлые и коварные.
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03.05.2024 19:25 Відповісти
......НЄ фУЙ ШАSТАТЬ ......
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03.05.2024 18:56 Відповісти
Сорвиголова какой-то.
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03.05.2024 19:17 Відповісти
Ну фсьо - через тиждень помре зголоду...
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03.05.2024 19:34 Відповісти


- ГОЛОВУ! ГОЛОВУ!!!
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03.05.2024 19:56 Відповісти
вона у нього була?
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03.05.2024 20:09 Відповісти
вот зараз вірю..
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03.05.2024 21:05 Відповісти
Лікування кацапізму головного мозку.
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03.05.2024 21:12 Відповісти
Промывание мозгов по-итальянски.
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03.05.2024 21:31 Відповісти
Повідривало дещо з непотрібного
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03.05.2024 21:39 Відповісти
а х*лі він там загорав че що пляж
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03.05.2024 22:27 Відповісти
Принаймні, йому більше не ************ таблетки від головного болю.
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03.05.2024 23:48 Відповісти
Петлю Єсмарка треба на шию! І однойменну качечку правильно встановити!!!! А це машкова вишкіл - х..уйня...
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04.05.2024 00:14 Відповісти
ЛПП - Ложь, ******* и Провокация. ничо там не оторвало
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04.05.2024 01:06 Відповісти
Кацапи постійно прикидаються дохдими. Кацапу ніколи не можна вірити, навіть, коли він сдох.
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04.05.2024 02:03 Відповісти
На одного хорошего руZZкого стало больше.
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04.05.2024 02:14 Відповісти
With all due respect & applauds, it is an example of wasting valuable resources. Let ruskie die slowly, why helping him?
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05.05.2024 02:08 Відповісти
це все чудово але нажаль в цю гру можна грати вдвох і кацапи завдяки єрмаку переважають нас в дронах в багато разів
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05.05.2024 08:20 Відповісти
Дуже гуманно.
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05.05.2024 12:32 Відповісти
ВСЕ ГУМАННО РУКИ НОГИ ЦЕЛЫ А ГОЛОВЫ У НЕГО И НЕБЫЛО..ЛЮДИ С ГОЛОВОЙ НЕ ИДУТ НА ЗАХВАТ ЧУЖОЙ СТРАНЫ....
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06.05.2024 10:26 Відповісти
 
 