Оккупанту оторвало голову после попадания боеприпаса из дрона бойцов 47 ОМБр. ВИДЕО 18+

Операторы ударных БАЛА Strike Drones Company 47-й отдельной механизированной бригады ликвидировали российского захватчика: оккупанту оторвало голову от попадания боеприпаса с дрона.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

"Изобретательность российского оккупанта поражает. Обмотавшись жгутами Эсмарха для убедительности своей якобы смерти от ранения, солдат услышал звук приближающегося дрона и зажмурился", - добавили в заметке. Поэтому притвориться мертвым россиянину не удалось.

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