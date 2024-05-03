Оккупанту оторвало голову после попадания боеприпаса из дрона бойцов 47 ОМБр. ВИДЕО 18+
Операторы ударных БАЛА Strike Drones Company 47-й отдельной механизированной бригады ликвидировали российского захватчика: оккупанту оторвало голову от попадания боеприпаса с дрона.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
"Изобретательность российского оккупанта поражает. Обмотавшись жгутами Эсмарха для убедительности своей якобы смерти от ранения, солдат услышал звук приближающегося дрона и зажмурился", - добавили в заметке. Поэтому притвориться мертвым россиянину не удалось.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
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показать весь комментарий03.05.2024 16:10
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https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cj8upx/ua_47th_mechanized_brigades_gods_work_drone_unit/
нашо нашо а шоб було дори знали за волю за честь за матерiв за Украiну за батькiв
СЛАВА !СЛАВА ! СЛАВА !
А влучання гарне. Оператор - снайпер. На ноч ще раз подивлюсь, шоб гарно спати.
а тут бац ....🤬
і злетіла дурна башка з плечів
- Кто тама?
- Мы - с ваенкамата!
- Чего нада?
- Мужа вашега привезли с Украины...
- Занасите... Ой! А где его галава?
- А ана у нево была - кагда он туда ехал?...
Єдине шо поки дивився то зїв три, відео закінчилось, а пульмєні ще є.
Шукатимо ще шось для апетиту
- ГОЛОВУ! ГОЛОВУ!!!