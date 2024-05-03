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Оккупанту оторвало голову после попадания боеприпаса из дрона бойцов 47 ОМБр. ВИДЕО 18+

Операторы ударных БАЛА Strike Drones Company 47-й отдельной механизированной бригады ликвидировали российского захватчика: оккупанту оторвало голову от попадания боеприпаса с дрона.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

"Изобретательность российского оккупанта поражает. Обмотавшись жгутами Эсмарха для убедительности своей якобы смерти от ранения, солдат услышал звук приближающегося дрона и зажмурился", - добавили в заметке. Поэтому притвориться мертвым россиянину не удалось.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Также смотрите: Пограничники уничтожили полевой склад БК и поразили позицию вражеских минометчиков. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19210) ликвидация (3536) 47 отдельная механизированная бригада (262)


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Топ комментарии
+35
ибо *****!
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03.05.2024 16:10
+29
Пораскинул мозгами.
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03.05.2024 16:27
+21
Праву руку підняв - напевно намагався кинути "зігу"
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03.05.2024 16:12
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ибо *****!
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03.05.2024 16:10 Ответить
Пораскинул мозгами.
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03.05.2024 16:27 Ответить
Русиш Zолдатн, пораскинь мозгами ДО того, как пошел убивать украинцев.
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03.05.2024 19:22 Ответить
Он не русіш zольдатен, он русиш щвайне.
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03.05.2024 21:50 Ответить
це нємєсіл у нас такий.
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03.05.2024 16:10 Ответить
Праву руку підняв - напевно намагався кинути "зігу"
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03.05.2024 16:12 Ответить
Это он так за путлера проголосовал. Голос засчитан оператором украинского дрона.
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03.05.2024 19:23 Ответить
а может за статлинга? или за лентлина? идиоты кривляющиеся, быдло
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04.05.2024 07:36 Ответить
а может пионер-привегу? это говно ватное до Рейха лепить - как лепить Валуева к Эйнштейну. "петросян" ты совковый
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04.05.2024 07:37 Ответить
Добре - але там ше тисячі безголових бігають - де вже та обіцяна зброя - шоб в них все горіло до горизонту
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03.05.2024 16:12 Ответить
Відверто кажучи, на фоні "пісень" заступника Буданги некоєго Скібицького-Касандри відірвана голова кацапа не вражає. Настрій все рівно паскудний.
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03.05.2024 16:13 Ответить
а що, без вангування Скібіцького були якісь ідеї що Україна може перемогти? Хіба станеться яке чудо
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03.05.2024 20:06 Ответить
прикидався мертвим, і все ж таки себе видав - після вибуху праву руку підняв.
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03.05.2024 16:14 Ответить
и так бы вытек....
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03.05.2024 19:03 Ответить
Поднял бы сразу, может и поверили бы. А, нет, не поверили. Нужно было еще пораскинуть мозгами. Ну, до того, как в Украину пошел убивать мирных граждан.
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03.05.2024 19:20 Ответить
Справа не в тому, що оператор, який ще позавчора доглядав за хворими батьками, або бавився зі своїми дітями, з якось дива повірив би кацапу з автоматом. Навіть якби обидві підняв, то хєр би це допомогло, бо вертатись або шукати іншого кацапа з автоматом, тому що цей кацап з автоматом підняв руки, не вистачило б акумулятора. Тому він був приречений.
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03.05.2024 19:30 Ответить
Хоч цей щось зрозумів нарешті!
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03.05.2024 16:15 Ответить
Респект оператор що вичислив хитросракого кацапюру.
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03.05.2024 16:17 Ответить
тому шо не треба було очіма кліпати.
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03.05.2024 19:06 Ответить
Саечка за испуг.
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03.05.2024 19:18 Ответить
Як казав Берiя, "Папiтка - нє пiтка"
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03.05.2024 16:18 Ответить
Була б голова, а це так, ємність з шмарклями.
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03.05.2024 16:18 Ответить
А на біса рашистам такий аксесуар, як голова? Однак, не вміють ним користуватись!
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03.05.2024 16:19 Ответить
Зачем в Цензоре это выкладывать? Это ничтожно мелкое событие. Украинцы ждут видео с руинами Керченского моста. А эти видосики для телеграмм.
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03.05.2024 16:23 Ответить
Так, дрібниця а приємно.
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03.05.2024 16:26 Ответить
Так там внизу написано - для зміцнення психіки.
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03.05.2024 16:35 Ответить
Українці хтять бачити якамога більше дохлих загарбників, їм пох на ваш мост. Головне шоб вас нелюдів побільше здохло.
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03.05.2024 17:05 Ответить
Якщо не подобаються такі відоси то сиди в ютюбі.
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03.05.2024 17:21 Ответить
Болить за окупанта, кацапе?
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03.05.2024 18:00 Ответить
Тобі не треба - не дивись. Карандаш в кулак, кулак до глаза, бетонна стінка.
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03.05.2024 18:30 Ответить
Любишь поругать того, кто что-то делает, за то, чего он не сделал? А ты сам сколько вражеских танков остановил?
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03.05.2024 19:27 Ответить
Это видео вам точно понравится. Здесь кацапу повезло. Теперь, с помощью дрона он может в экстазе сосать свой большой палец... на ноге.
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cj8upx/ua_47th_mechanized_brigades_gods_work_drone_unit/
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04.05.2024 02:08 Ответить
хто з Аралом прийшов то в е бач i отримуе
нашо нашо а шоб було дори знали за волю за честь за матерiв за Украiну за батькiв
СЛАВА !СЛАВА ! СЛАВА !
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30.05.2024 14:57 Ответить
Калашмат жалко, майже новенький був.
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03.05.2024 16:23 Ответить
приклад поміняти не проблема.
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03.05.2024 19:09 Ответить
А шо так горить? Аааа, то разум возмущёный.
А влучання гарне. Оператор - снайпер. На ноч ще раз подивлюсь, шоб гарно спати.
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03.05.2024 16:24 Ответить
Пощастило, миттєва смерть.
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03.05.2024 16:27 Ответить
Кацап прикинувся мертвим , як це робить колорадський жук ,
а тут бац ....🤬
і злетіла дурна башка з плечів
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03.05.2024 16:29 Ответить
вони і танатоз перейняли у колорадських жуків. Тому і лєнточка їхня звідти походить.
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03.05.2024 19:17 Ответить
Звонок в дверь:
- Кто тама?
- Мы - с ваенкамата!
- Чего нада?
- Мужа вашега привезли с Украины...
- Занасите... Ой! А где его галава?
- А ана у нево была - кагда он туда ехал?...

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03.05.2024 16:33 Ответить
Отпад башки.
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03.05.2024 16:46 Ответить
Це надто гуманно. Треба було по ногам, щоб обидві відірвало. Тоді б або конав довго, або напрягав бюджет засРашки і був наглядним прикладом чим закінчується спроба кацапів топтати українську землю.
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03.05.2024 17:03 Ответить
А чьо он...
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03.05.2024 17:03 Ответить
Їм пульмєні, взагалі на апетит не вплинуло.
Єдине шо поки дивився то зїв три, відео закінчилось, а пульмєні ще є.
Шукатимо ще шось для апетиту
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03.05.2024 17:10 Ответить
зажмурился - это точно 💀
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03.05.2024 17:10 Ответить
А не краще було почекати поки прийдуть підбирати і скинути по груповій цілі?
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03.05.2024 17:22 Ответить
вони нікого не підбирають і не забирають.
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03.05.2024 19:18 Ответить
Доглянутий орк, чистенький, не якесь лайно з Z-шторму… До тогож у нього два неправильно накладених джгута на ногах - якийсь інший моб накладав. Точно, мали б забрати…
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03.05.2024 20:55 Ответить
думаєш, що повернулись би за шмотом і бєрцами? впевнений, що шмот можно там роздобути з меншим ризиком.
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03.05.2024 21:06 Ответить
Групові цілі мають якийсь захист, а відсталі від підрозділів, заблукавшиє орки-легкий видобуток для дронів
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03.05.2024 19:45 Ответить
Це пораненений в обидві ноги орк. Оркам у аптечку замість турнікету кладуть джгут Есмарха у нього вони на обох ногах.
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03.05.2024 20:50 Ответить
Контрольний вистріл не помішає .
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03.05.2024 17:25 Ответить
Красівоє, та цей виродок і так був добрячий підранок з перемотаними ногами і рухатись не міг. Карще б цього дрона використали на більш рухому ціль...
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03.05.2024 18:25 Ответить
А не факт, что эта гнида не притворялась. Орки очень подлые и коварные.
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03.05.2024 19:25 Ответить
......НЄ фУЙ ШАSТАТЬ ......
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03.05.2024 18:56 Ответить
Сорвиголова какой-то.
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03.05.2024 19:17 Ответить
Ну фсьо - через тиждень помре зголоду...
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03.05.2024 19:34 Ответить


- ГОЛОВУ! ГОЛОВУ!!!
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03.05.2024 19:56 Ответить
вона у нього була?
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03.05.2024 20:09 Ответить
вот зараз вірю..
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03.05.2024 21:05 Ответить
Лікування кацапізму головного мозку.
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03.05.2024 21:12 Ответить
Промывание мозгов по-итальянски.
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03.05.2024 21:31 Ответить
Повідривало дещо з непотрібного
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03.05.2024 21:39 Ответить
а х*лі він там загорав че що пляж
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03.05.2024 22:27 Ответить
Принаймні, йому більше не ************ таблетки від головного болю.
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03.05.2024 23:48 Ответить
Петлю Єсмарка треба на шию! І однойменну качечку правильно встановити!!!! А це машкова вишкіл - х..уйня...
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04.05.2024 00:14 Ответить
ЛПП - Ложь, ******* и Провокация. ничо там не оторвало
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04.05.2024 01:06 Ответить
Кацапи постійно прикидаються дохдими. Кацапу ніколи не можна вірити, навіть, коли він сдох.
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04.05.2024 02:03 Ответить
На одного хорошего руZZкого стало больше.
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04.05.2024 02:14 Ответить
With all due respect & applauds, it is an example of wasting valuable resources. Let ruskie die slowly, why helping him?
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05.05.2024 02:08 Ответить
це все чудово але нажаль в цю гру можна грати вдвох і кацапи завдяки єрмаку переважають нас в дронах в багато разів
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05.05.2024 08:20 Ответить
Дуже гуманно.
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05.05.2024 12:32 Ответить
ВСЕ ГУМАННО РУКИ НОГИ ЦЕЛЫ А ГОЛОВЫ У НЕГО И НЕБЫЛО..ЛЮДИ С ГОЛОВОЙ НЕ ИДУТ НА ЗАХВАТ ЧУЖОЙ СТРАНЫ....
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06.05.2024 10:26 Ответить
 
 