Пограничники уничтожили полевой склад БК и поразили позицию вражеских минометчиков. ВИДЕО
Пограничники бригады "Помста" на Купянском направлении уничтожили полевой склад БК и поразили позицию вражеских минометчиков.
Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.
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