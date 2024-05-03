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Пограничники уничтожили полевой склад БК и поразили позицию вражеских минометчиков. ВИДЕО

Пограничники бригады "Помста" на Купянском направлении уничтожили полевой склад БК и поразили позицию вражеских минометчиков.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

Госпогранслужба (6425) уничтожение (6916)


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щось слабенько горить!
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03.05.2024 15:29 Ответить
То ще не встигло розгорітися
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03.05.2024 18:48 Ответить
Молодці! Вони мають усякі "ничкі" знаходити)
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04.05.2024 00:28 Ответить
 
 