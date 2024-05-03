Прикордонники знищили польовий склад БК та вразили позицію ворожих мінометників. ВIДЕО
Прикордонники бригади "Помста" на Куп’янському напрямку знищили польовий склад БК та вразили позицію ворожих мінометників.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Яр Холодний
показати весь коментар03.05.2024 15:29 Відповісти Мені подобається 2
Amber
показати весь коментар03.05.2024 18:48 Відповісти Мені подобається 1
Владислав Сварчевський
показати весь коментар04.05.2024 00:28 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль