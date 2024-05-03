УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11513 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
3 438 3

Прикордонники знищили польовий склад БК та вразили позицію ворожих мінометників. ВIДЕО

Прикордонники бригади "Помста" на Куп’янському напрямку знищили польовий склад БК та вразили позицію ворожих мінометників.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться: Спецпризначенці ГУР знищили російську пускову установку ЗРК "Тор". ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5979) знищення (7227)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
щось слабенько горить!
показати весь коментар
03.05.2024 15:29 Відповісти
То ще не встигло розгорітися
показати весь коментар
03.05.2024 18:48 Відповісти
Молодці! Вони мають усякі "ничкі" знаходити)
показати весь коментар
04.05.2024 00:28 Відповісти
 
 