Спецпризначенці ГУР знищили російську пускову установку ЗРК "Тор". ВIДЕО
На Запорізькому напрямку українські захисники виявили та знищили пускову установку російського зенітного ракетного комплексу "Тор".
Про це повідомляє ГУР МОУ. А також там додали, що коригував роботу ракетників безпілотний комплекс PD-2, гроші на який донатили українці, передає Цензор.НЕТ.
Палимо російську ППО. На Запорізькому напрямку бійці підрозділу активних дій ГУР МО України спільно з операторами HIMARS виявили та знищили пускову установку зенітного ракетного комплексу "Тор", – повідомили у розвідці.
Топ коментарі
+6 A San
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+5 Мрачный скептик
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+4 Bad Robot
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Він очікував бліндажів, лабіринту окопів і вогневих позицій, але він знайшов низку ям, ледь достатньо великих, щоб у них сховатися під час артилерійського обстрілу. Під вогнем "солдати вилазили з ям і починали копати один до одного, щоб між ними був хоч якийсь зв'язок", - сказав він. Ґрунт був такий піщаний, що щоразу, коли влучали снаряди, окопи, які вони копали, розсипалися.
Не маючи, де сховатися, і не маючи засобів протистояти російським загородженням, вони відступили на 2 кілометри назад. За його словами, понад 100 українських військових загинули або вважаються зниклими безвісти. "Ми втратили командирів відділень, командирів взводів, командирів рот і сержантів", - сказав він. "Тобто ми втратили весь кістяк бригади".
Виведення підрозділу на початку квітня призвело до його розформування Генштабом України. Бригаду звинуватили у втратах, але командири сказали, що у них ніколи не було ресурсів для досягнення успіху.