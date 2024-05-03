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Спецпризначенці ГУР знищили російську пускову установку ЗРК "Тор". ВIДЕО

На Запорізькому напрямку українські захисники виявили та знищили пускову установку російського зенітного ракетного комплексу "Тор".

Про це повідомляє ГУР МОУ. А також там додали, що коригував роботу ракетників безпілотний комплекс PD-2, гроші на який донатили українці, передає Цензор.НЕТ.

Палимо російську ППО. На Запорізькому напрямку бійці підрозділу активних дій ГУР МО України спільно з операторами HIMARS виявили та знищили пускову установку зенітного ракетного комплексу "Тор", – повідомили у розвідці.

Дивіться: Окупант застерігає росіян від війни: "Заработал он, короче дох#я он заработал – груз 200 стал. Трупов здесь дох#ища". ВIДЕО

Автор: 

знищення (7227) HIMARS (307) ЗРК (205) ГУР (500)


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Топ коментарі
+6
Кожному українцю , хто нас боронить нас від кацапської нечисті - Боже дай свого захисту.
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03.05.2024 15:00
+5
Очередное подтверждение, что все упирается в технику. Будет нормальное оружие и обученные люди, то никаких проблем выносить пво среднего и дальнего действия нет.
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03.05.2024 14:48
+4
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03.05.2024 15:05
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https://www.5.ua/regiony/vidsutnist-ukriplen-v-avdiivtsi-ta-chasovomu-yari-dopomohla-rosii-nastupaty-ap-327122.html ВІДСУТНІСТЬ УКРІПЛЕНЬ В АВДІЇВЦІ ТА ЧАСОВОМУ ЯРІ ДОПОМОГЛА РОСІЇ НАСТУПАТИ - AP
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03.05.2024 14:44 Відповісти
У середині березня 67-ма бригада ЗСУ була відправлена на ротацію, щоб утримувати позиції приблизно за 3 кілометри від міста. "Мені важко було б назвати їх "позиціями", - сказав український військовослужбовець, який побажав залишитися анонімним, щоб відверто обговорити недоліки.

Він очікував бліндажів, лабіринту окопів і вогневих позицій, але він знайшов низку ям, ледь достатньо великих, щоб у них сховатися під час артилерійського обстрілу. Під вогнем "солдати вилазили з ям і починали копати один до одного, щоб між ними був хоч якийсь зв'язок", - сказав він. Ґрунт був такий піщаний, що щоразу, коли влучали снаряди, окопи, які вони копали, розсипалися.

Не маючи, де сховатися, і не маючи засобів протистояти російським загородженням, вони відступили на 2 кілометри назад. За його словами, понад 100 українських військових загинули або вважаються зниклими безвісти. "Ми втратили командирів відділень, командирів взводів, командирів рот і сержантів", - сказав він. "Тобто ми втратили весь кістяк бригади".

Виведення підрозділу на початку квітня призвело до його розформування Генштабом України. Бригаду звинуватили у втратах, але командири сказали, що у них ніколи не було ресурсів для досягнення успіху.
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03.05.2024 14:48 Відповісти
У складі ЗРК ТОР тема пускової установки, це бойова машина 9А330, тобто вона може самостійно виконувати бойові задачі. А так новина супер.
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03.05.2024 14:46 Відповісти
Очередное подтверждение, что все упирается в технику. Будет нормальное оружие и обученные люди, то никаких проблем выносить пво среднего и дальнего действия нет.
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03.05.2024 14:48 Відповісти
головне нині - не пускова кнопка, а той, хто її і як давить.
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03.05.2024 14:50 Відповісти
Цікаво б"є "касетник" - розкидає ************* "кільцем" Тому внутрішній простір кільця має максимальне наповнення шрапнеллю
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03.05.2024 14:50 Відповісти
Друшляк. Навіть електроприводи тепер з нього не знімеш.
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03.05.2024 15:07 Відповісти
Скоро і дядя Микола буде серед них битися.. бідні командири, піста касапам..
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03.05.2024 14:56 Відповісти
Кожному українцю , хто нас боронить нас від кацапської нечисті - Боже дай свого захисту.
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03.05.2024 15:00 Відповісти
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03.05.2024 15:05 Відповісти
ГУР МОУ як завжди - молодці!!! Але з-за пилюки нічого не видно!))))
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04.05.2024 00:30 Відповісти
забули під дописом доліпити що це повідомив зеленський
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05.05.2024 07:41 Відповісти
 
 