Спецпризначенці ГУР знищили російську пускову установку ЗРК "Тор". ВIДЕО

На Запорізькому напрямку українські захисники виявили та знищили пускову установку російського зенітного ракетного комплексу "Тор".

Про це повідомляє ГУР МОУ. А також там додали, що коригував роботу ракетників безпілотний комплекс PD-2, гроші на який донатили українці, передає Цензор.НЕТ.

Палимо російську ППО. На Запорізькому напрямку бійці підрозділу активних дій ГУР МО України спільно з операторами HIMARS виявили та знищили пускову установку зенітного ракетного комплексу "Тор", – повідомили у розвідці.

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