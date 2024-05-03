Спецназовцы ГУР уничтожили российскую пусковую установку ЗРК "Тор". ВИДЕО

На Запорожском направлении украинские защитники обнаружили и уничтожили пусковую установку российского зенитного ракетного комплекса "Тор".

Об этом сообщает ГУР МОУ. А также там добавили, что корректировал работу ракетчиков беспилотный комплекс PD-2, деньги на который донатили украинцы, передает Цензор.НЕТ.

Жжем российскую ПВО. На Запорожском направлении бойцы подразделения активных действий ГУР МО Украины совместно с операторами HIMARS обнаружили и уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Тор", - сообщили в разведке.

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