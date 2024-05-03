Спецназовцы ГУР уничтожили российскую пусковую установку ЗРК "Тор". ВИДЕО
На Запорожском направлении украинские защитники обнаружили и уничтожили пусковую установку российского зенитного ракетного комплекса "Тор".
Об этом сообщает ГУР МОУ. А также там добавили, что корректировал работу ракетчиков беспилотный комплекс PD-2, деньги на который донатили украинцы, передает Цензор.НЕТ.
Жжем российскую ПВО. На Запорожском направлении бойцы подразделения активных действий ГУР МО Украины совместно с операторами HIMARS обнаружили и уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Тор", - сообщили в разведке.
Топ комментарии
+6 A San
показать весь комментарий03.05.2024 15:00
+5 Мрачный скептик
показать весь комментарий03.05.2024 14:48
+4 Bad Robot
показать весь комментарий03.05.2024 15:05
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Він очікував бліндажів, лабіринту окопів і вогневих позицій, але він знайшов низку ям, ледь достатньо великих, щоб у них сховатися під час артилерійського обстрілу. Під вогнем "солдати вилазили з ям і починали копати один до одного, щоб між ними був хоч якийсь зв'язок", - сказав він. Ґрунт був такий піщаний, що щоразу, коли влучали снаряди, окопи, які вони копали, розсипалися.
Не маючи, де сховатися, і не маючи засобів протистояти російським загородженням, вони відступили на 2 кілометри назад. За його словами, понад 100 українських військових загинули або вважаються зниклими безвісти. "Ми втратили командирів відділень, командирів взводів, командирів рот і сержантів", - сказав він. "Тобто ми втратили весь кістяк бригади".
Виведення підрозділу на початку квітня призвело до його розформування Генштабом України. Бригаду звинуватили у втратах, але командири сказали, що у них ніколи не було ресурсів для досягнення успіху.