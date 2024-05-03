Оккупант предостерегает россиян от войны: "Заработал он, короче дох#я он заработал – груз 200 стал. Трупов здесь дох#ища". ВИДЕО

Военнослужащий ВС РФ записал видео, в котором предостерегает тех, кто хочет заработать деньги, подписав контракт с Минобороны РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.

"Добро пожаловать в ад", - обращается он к тем, кто в российском тылу "ничего не знает о настоящей войне", представляя в голове картинки из Второй мировой войны.

"Заработал он, короче дох#я он заработал - 200 он стал. Трупов тут дох#я. И среди этих трупов вы можете также оказаться. Пи#дец как тут страшно", - говорит россиянин.

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