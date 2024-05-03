Окупант застерігає росіян від війни: "Заработал он, короче дох#я он заработал – груз 200 стал. Трупов здесь дох#ища". ВIДЕО
Військовослужбовець ЗС РФ записав відео, в якому застерігає тих, хто хоче заробити гроші, підписавши контракт із Міноборони РФ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.
"Ласкаво просимо до пекла", - звертається він до тих, хто в російському тилу "нічого не знає про справжню війну", уявляючи в голові картинки з Другої світової війни.
"Заробив він, коротше дох#я він заробив – 200 він став. Трупів тут дох#я. І серед цих трупів ви можете також опинитися. Пі#дец як тут страшно", - каже росіянин.
Топ коментарі
+24 Погрібний Олександр
показати весь коментар03.05.2024 13:52
+18 Ihor Demkiv #524736
показати весь коментар03.05.2024 14:01
+14 Алексей #549257
показати весь коментар03.05.2024 13:59
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каже,не прикрашає.
У росіян вся їх показна "правда" послуговує їх людожерській сутності.
Хтось і засцить.
але поки на московію падає золотий дощ вони не зупиняться
Не зупиняться бомжі, алкаші, наріки, сідєльци.
Але з таких армія, яка може лише м'ясом закидувати, як Авдіївку та Бахмут.
А https://twitter.com/i/status/1778745317678309411 цих до якої категорії віднести - бомжів, алкашів, наріків чи сідєльців? Там вся расія така, тільки у декого всеж таки унітази є.
Там https://pbs.twimg.com/media/GA19E39WkAAwlLv?format=jpg&name=small майже всі такі , адекватних на всю ерефію можливо може на один пароход набратись, і то вони скоро там вимруть.
І ракети, літаки - хто проєктує та виробляє?
Здатні навчатись всяким технічним штукам. При цьому кацап може вірити у аннунаков, побудову комунізму, всесвітню змову сатаністів-педофілів.
прикидують *** до носаприкручують движки від умовного Урагану до цієї херні.
Ракети нові - лайно, масово клепають тільки совкові зразки.
Літаки - взагалі смішно.
ато **** загодують до ожиріння
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cjd8ph/ua_35th_marine_brigade_used_an_fpv_strike_drone/
Прилетел чёрт в виде дрона, подхватил кацапа и бросил его приямо в горящий чан. Кацап горит в чане, только ноги свисают. Так и сгорел, гнида.