УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11024 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
20 661 32

Окупант застерігає росіян від війни: "Заработал он, короче дох#я он заработал – груз 200 стал. Трупов здесь дох#ища". ВIДЕО

Військовослужбовець ЗС РФ записав відео, в якому застерігає тих, хто хоче заробити гроші, підписавши контракт із Міноборони РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.

"Ласкаво просимо до пекла", - звертається він до тих, хто в російському тилу "нічого не знає про справжню війну", уявляючи в голові картинки з Другої світової війни.

"Заробив він, коротше дох#я він заробив – 200 він став. Трупів тут дох#я. І серед цих трупів ви можете також опинитися. Пі#дец як тут страшно", - каже росіянин.

Також дивіться: Полонений росіянин: "Мы с Украиной никогда не ругались. Был мирный народ, но по какой-то причине развязалась эта война". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17359) ліквідація (3918) росія (65146)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+24
Та всі ви, рашисти, "груз 200" з дня народження!
показати весь коментар
03.05.2024 13:52
+18
я поняв, вся суть цього монологу - не здаватися в полон,
ато **** загодують до ожиріння
показати весь коментар
03.05.2024 14:01
+14
Можна глянути наступне відео, де цей глист стає харошим русскім?
показати весь коментар
03.05.2024 13:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та всі ви, рашисти, "груз 200" з дня народження!
показати весь коментар
03.05.2024 13:52 Відповісти
показати весь коментар
03.05.2024 14:08 Відповісти
Троє знайшли банку з рідиною. Понюхали - самогон. Один випив - помер. Другий нюхає банку ,- та ні всеж таки самогон. Пьє і дохне. Третій невірить власним очам. Такого бути не може, бо самогон. І перед тим як випити волає про допомогу
показати весь коментар
06.05.2024 12:36 Відповісти
Протрезвівший орок,правду
каже,не прикрашає.
показати весь коментар
03.05.2024 13:54 Відповісти
ага, правду. І плавно тою правдою підволить до основної цілі свого монологу, яку озвучив на 4:04.
У росіян вся їх показна "правда" послуговує їх людожерській сутності.
показати весь коментар
03.05.2024 15:39 Відповісти
Отаке і треба розповсюджувати їх соцмережами.
Хтось і засцить.
показати весь коментар
03.05.2024 13:58 Відповісти
всьо вони знають!
але поки на московію падає золотий дощ вони не зупиняться
показати весь коментар
03.05.2024 14:02 Відповісти
Хтось більш-менш адекватний зупиниться.
Не зупиняться бомжі, алкаші, наріки, сідєльци.
Але з таких армія, яка може лише м'ясом закидувати, як Авдіївку та Бахмут.
показати весь коментар
03.05.2024 14:05 Відповісти
"адекватні" імперці "зупинились" ще років десять тому, і сидять собі тихенько, та інколи у чат-рулєтку вилазять, щоб виправдати агресію своєї країни.
А https://twitter.com/i/status/1778745317678309411 цих до якої категорії віднести - бомжів, алкашів, наріків чи сідєльців? Там вся расія така, тільки у декого всеж таки унітази є.
Там https://pbs.twimg.com/media/GA19E39WkAAwlLv?format=jpg&name=small майже всі такі , адекватних на всю ерефію можливо може на один пароход набратись, і то вони скоро там вимруть.
показати весь коментар
03.05.2024 15:57 Відповісти
Тоді хто їм розробляє ось цю хєрню:
І ракети, літаки - хто проєктує та виробляє?
показати весь коментар
03.05.2024 16:01 Відповісти
розробляють ті ж самі імперці, тільки вони мають унітази і вищу технічну освіту.
показати весь коментар
03.05.2024 16:09 Відповісти
Тобто адекватні, значить, здібні до навчання, там таки є.
показати весь коментар
03.05.2024 16:29 Відповісти
ви припускаєтесь серйозной помилки, пов'язуючи відповідність моделі поведінки індивіда відомим моделям поведінки і здатність до навчання.
показати весь коментар
03.05.2024 17:53 Відповісти
Ладно, неправильно висловився.
Здатні навчатись всяким технічним штукам. При цьому кацап може вірити у аннунаков, побудову комунізму, всесвітню змову сатаністів-педофілів.
показати весь коментар
03.05.2024 17:57 Відповісти
я ж і кажу - здатність навчатись всяким технічним штукам ніяк не дорівнює відповідність моделі поведінки росіян загальноприйнятним у світі моделям поведінки. Це зовсім різні якості, які напряму ніяк між собою не пов'язані.
показати весь коментар
03.05.2024 18:06 Відповісти
Так воно совкове. З єфективністю там з самого початку все було ок, було питання тільки в дальності. Ось зараз сидять прикидують *** до носа прикручують движки від умовного Урагану до цієї херні.
Ракети нові - лайно, масово клепають тільки совкові зразки.
Літаки - взагалі смішно.
показати весь коментар
04.05.2024 00:28 Відповісти
Можна глянути наступне відео, де цей глист стає харошим русскім?
показати весь коментар
03.05.2024 13:59 Відповісти
я поняв, вся суть цього монологу - не здаватися в полон,
ато **** загодують до ожиріння
показати весь коментар
03.05.2024 14:01 Відповісти
А можна про український полон докладніше? Чому варто застрелитись, ніж в полон? Є приклади катувань полонених? З доказами?
показати весь коментар
03.05.2024 14:05 Відповісти
Стріляються, зазвичай, від нестерпного болю та розуміння, що допомоги не буде. Якщо б стрілялися не важко поранені - тоді можна було б про щось балакати. А неушкоджені в полон здаються аж бігом
показати весь коментар
03.05.2024 14:19 Відповісти
Свидетельств пыток в украинском плену несравнимо меньше таковых в плену мордора.
показати весь коментар
04.05.2024 02:23 Відповісти
Хотілося б щоб були, дивився б кожного ранку.
показати весь коментар
04.05.2024 00:30 Відповісти
3.14*дєть мастак.
показати весь коментар
03.05.2024 14:23 Відповісти
Чорний пакет разом з автоматом вам уродам забули видати ...
показати весь коментар
03.05.2024 14:31 Відповісти
К@ц@п, біжи додому
показати весь коментар
03.05.2024 15:03 Відповісти
Кацапи вєшайтись!
показати весь коментар
03.05.2024 15:23 Відповісти
Маємо втішатись такою гуйнею?
показати весь коментар
03.05.2024 15:30 Відповісти
Ибо нех@й шастать, або хай щастить💪🇺🇦
показати весь коментар
03.05.2024 16:19 Відповісти
Цього рашинського фашиста теж чекає пекло , а можливо вже здох 🤬
показати весь коментар
03.05.2024 18:21 Відповісти
Этот орк, будущий 200-й, забыл сказать, что позади стоят заградотряды, что дает плюс 200 к уровню патриотизма и плюс 400 к желанию застрелиться самому, если что-то пошло не так.
показати весь коментар
04.05.2024 02:25 Відповісти
"Добро пожаловать в ад". Здесь он прав, ибо ад реально существует. Существуют чаны с горящей субстанцией где варятся/жарятся/горят кацапы. И вот здесь видеодоказательство этого ада:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cjd8ph/ua_35th_marine_brigade_used_an_fpv_strike_drone/

Прилетел чёрт в виде дрона, подхватил кацапа и бросил его приямо в горящий чан. Кацап горит в чане, только ноги свисают. Так и сгорел, гнида.
показати весь коментар
04.05.2024 02:52 Відповісти
 
 