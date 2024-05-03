Окупант застерігає росіян від війни: "Заработал он, короче дох#я он заработал – груз 200 стал. Трупов здесь дох#ища". ВIДЕО

Військовослужбовець ЗС РФ записав відео, в якому застерігає тих, хто хоче заробити гроші, підписавши контракт із Міноборони РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.

"Ласкаво просимо до пекла", - звертається він до тих, хто в російському тилу "нічого не знає про справжню війну", уявляючи в голові картинки з Другої світової війни.

"Заробив він, коротше дох#я він заробив – 200 він став. Трупів тут дох#я. І серед цих трупів ви можете також опинитися. Пі#дец як тут страшно", - каже росіянин.

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