Полонений росіянин: "Мы с Украиной никогда не ругались. Был мирный народ, но по какой-то причине развязалась эта война". ВIДЕО
Кохтову Костянтину 23 роки, родом він із Приморського краю. Він, - круглий сирота, працював на пилорамі, доки йому не порадили піти на війну. Однак вже під Урожайним росіянин зазнав поранення, заліз під комбайн, дивом вижив під обстрілом і здався в полон.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс
Топ коментарі
+35 Kindrat74
показати весь коментар03.05.2024 13:36
+27 Зебра Зеброчка
показати весь коментар03.05.2024 14:02
+25 Підлога Маккартні
показати весь коментар03.05.2024 14:18
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А канал дуже цікавий і познавальний. Хто ще не бачив -- рекомендую.
можливо генетично до трипільців ближчі румуни ?
Як уже зазначалося, в IV-II тис. до н.е. на базі згаданої аборигенної людності постала індоєвропейська сім`я народів, до якої належить переважна більшість мешканців ******** Європи. Більшість дослідників вважає, що формування праіндоєвропейської мови та культури почалося в V тис. до н.е. в Південній Україні в ході контактів з трипільцями місцевої людності лісо-степового Подніпров'я та Лівобережжя. Від трипільців та інших представників балкано-дунайського неоліту пращури індоєвропейців отримали вищезгадані новації (глиняний посуд, землеробство, тваринництво, металургія міді).
http://ukrlife.org/main/prosvita/zalizn_3.htm
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BE%D1%97%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0
Європеоїдна раса або біла раса (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Caucasian race)
Якщо цікаво, можете погуглити, - "циркумпонтійська теорія утворення білої раси".
Особисто для вас, - "кавказоїдний тип"="вірменоїдний тип".
Виталию ничего не передам -- не тот уровень "родства" и знакомства. Попробуйте сами, самотужки.
Це один із них в результаті інцесту.
Ще один цікавий історичний канал. В Палія також цікаво.