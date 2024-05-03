Полонений росіянин: "Мы с Украиной никогда не ругались. Был мирный народ, но по какой-то причине развязалась эта война". ВIДЕО

Кохтову Костянтину 23 роки, родом він із Приморського краю. Він, - круглий сирота, працював на пилорамі, доки йому не порадили піти на війну. Однак вже під Урожайним росіянин зазнав поранення, заліз під комбайн, дивом вижив під обстрілом і здався в полон.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс

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