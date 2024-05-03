Українські захисники поділилися подробицями, як окупанти підірвалися на міні. ВIДЕО
Інженери 21-го окремого батальйону спеціального призначення спільно з інженерами 59-ої бригади встановили міну на якій підірвалися окупанти.
Про це повідомили військові 21-го окремого батальйону спеціального призначення, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+11 Шимус
показати весь коментар03.05.2024 11:46
+9 Яр Холодний
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+9 neverlok lok
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А причина взрыва может сигарета в руке.
"Hundreds of Russian Troops Gathered Out In The Open. They Didn't Know The Ukrainians Had Aimed Four ATACMS Rockets At Them.
Potentially more than 100 Russians died as the ATACMS struck near Kuban in eastern Ukraine."
Посмотреть бы ещё видео этого "события".. )
А по вашей ссылке от 02.05.24: "Предварительно известно, что это произошло вблизи села Роговое в 90 км от линии фронта. Речь идет о трех "прилетах".
100 км и 90, это почти рядом, в зависимости от какого села считать, то есть думаю, что это об одном и том же случае. Это между Кубань и Рогове/Рогово(а не Роговое, как выше написано). Поэтому в разных источниках указаны разные села.
49.6402839, 39.0471321 Где-то тут первый удар был.
Польот шмєля 🤣