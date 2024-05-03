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Українські захисники поділилися подробицями, як окупанти підірвалися на міні. ВIДЕО

Інженери 21-го окремого батальйону спеціального призначення спільно з інженерами 59-ої бригади встановили міну на якій підірвалися окупанти.

Про це повідомили військові 21-го окремого батальйону спеціального призначення, передає Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Воїни 47 ОМБр лише за один день знищили сім одиниць ворожої техніки. ВIДЕО

Автор: 

59 окрема мотопіхотна бригада (126)


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Топ коментарі
+11
не чипай- не тобою покладене русня досі це не вивчила
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03.05.2024 11:46
+9
А чого "танцюриста" не показують? Так гарно "Камаринскава атплясывал"
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03.05.2024 11:42
+9
це відео феєричне і я його разів 15 дивився ..от щось у ньому дійсно є , якась розинка
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03.05.2024 12:03
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А чого "танцюриста" не показують? Так гарно "Камаринскава атплясывал"
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03.05.2024 11:42 Відповісти
не чипай- не тобою покладене русня досі це не вивчила
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03.05.2024 11:46 Відповісти
Сальто кацапа вражає
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03.05.2024 11:53 Відповісти
Особисто порадувало, що запам'ятає на усе життя ...мабуть на загробне життя ...
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03.05.2024 11:59 Відповісти
це відео феєричне і я його разів 15 дивився ..от щось у ньому дійсно є , якась розинка
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03.05.2024 12:03 Відповісти
Лемминг на белое клюёт... А вот того "Гомера", которого всегда чуйка спасает, отловить и расчленить на опыты - мож его лишняя хромосома РЭБ поможет сделать на новых принципах)
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03.05.2024 12:41 Відповісти
Похоже на пороховой заряд для крупнокалиберной пушки.
А причина взрыва может сигарета в руке.
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03.05.2024 12:49 Відповісти
Он же сказал, что мина магнитная. Сработала на железки, которые были на любителе тянуть руки к чужому.
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03.05.2024 15:13 Відповісти
Forbes: Cотни российских военных собрались на открытой местности и стали легкой целью для ATACMS.
"Hundreds of Russian Troops Gathered Out In The Open. They Didn't Know The Ukrainians Had Aimed Four ATACMS Rockets At Them.
Potentially more than 100 Russians died as the ATACMS struck near Kuban in eastern Ukraine."

Посмотреть бы ещё видео этого "события".. )
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03.05.2024 13:18 Відповісти
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03.05.2024 15:17 Відповісти
"Поселок Кубань в Луганской области находится примерно в 100 км от линии фронта - то есть вне радиуса досягаемости большей части украинского противопехотного оружия, как считалось прежде. Об этом пишет Forbes." По скоплению оккупантов прилетели четыре двухтонных ракеты."

А по вашей ссылке от 02.05.24: "Предварительно известно, что это произошло вблизи села Роговое в 90 км от линии фронта. Речь идет о трех "прилетах".
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03.05.2024 15:44 Відповісти
Честно говоря, не в курсе подробностей. Может кто-нибудь лучше знает об этом и напишет.

100 км и 90, это почти рядом, в зависимости от какого села считать, то есть думаю, что это об одном и том же случае. Это между Кубань и Рогове/Рогово(а не Роговое, как выше написано). Поэтому в разных источниках указаны разные села.
49.6402839, 39.0471321 Где-то тут первый удар был.
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03.05.2024 16:56 Відповісти
крутезні хлопці..а сюрприз, мабуть, бояришником помили
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03.05.2024 13:19 Відповісти
Бочка метилового спирту найкрашій сюрприз!!!
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03.05.2024 13:37 Відповісти
а для чого ділилися подробицями підриву вибухових пристроїв?
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03.05.2024 14:06 Відповісти
Українські оборонці поділилися залишками окупантів після підриву на міні.
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03.05.2024 15:38 Відповісти
А ещё они аптечки наши любят потбирать.Можно с дронов раскидывать.
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03.05.2024 18:20 Відповісти
Красіво.
Польот шмєля 🤣
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03.05.2024 18:28 Відповісти
Французська міна HPD-2A2, кацапня вперше побачила...
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03.05.2024 21:22 Відповісти
 
 