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Новости Видео Война
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Украинские защитники поделились подробностями, как оккупанты подорвались на мине. ВИДЕО

Инженеры 21-го отдельного батальона специального назначения, совместно с инженерами 59-й бригады, установили мину, на которой подорвались оккупанты.

Об этом сообщили военные 21-го отдельного батальона специального назначения, передает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Воины 59-й ОМПБр ворвались на внедорожниках HMMWV и выбили оккупантов из домов Красногоровки. ВИДЕО

Автор: 

59 отдельная мотопехотная бригада (123)


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Топ комментарии
+11
не чипай- не тобою покладене русня досі це не вивчила
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03.05.2024 11:46
+9
А чого "танцюриста" не показують? Так гарно "Камаринскава атплясывал"
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03.05.2024 11:42
+9
це відео феєричне і я його разів 15 дивився ..от щось у ньому дійсно є , якась розинка
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03.05.2024 12:03
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А чого "танцюриста" не показують? Так гарно "Камаринскава атплясывал"
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03.05.2024 11:42 Ответить
не чипай- не тобою покладене русня досі це не вивчила
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03.05.2024 11:46 Ответить
Сальто кацапа вражає
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03.05.2024 11:53 Ответить
Особисто порадувало, що запам'ятає на усе життя ...мабуть на загробне життя ...
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03.05.2024 11:59 Ответить
це відео феєричне і я його разів 15 дивився ..от щось у ньому дійсно є , якась розинка
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03.05.2024 12:03 Ответить
Лемминг на белое клюёт... А вот того "Гомера", которого всегда чуйка спасает, отловить и расчленить на опыты - мож его лишняя хромосома РЭБ поможет сделать на новых принципах)
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03.05.2024 12:41 Ответить
Похоже на пороховой заряд для крупнокалиберной пушки.
А причина взрыва может сигарета в руке.
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03.05.2024 12:49 Ответить
Он же сказал, что мина магнитная. Сработала на железки, которые были на любителе тянуть руки к чужому.
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03.05.2024 15:13 Ответить
Forbes: Cотни российских военных собрались на открытой местности и стали легкой целью для ATACMS.
"Hundreds of Russian Troops Gathered Out In The Open. They Didn't Know The Ukrainians Had Aimed Four ATACMS Rockets At Them.
Potentially more than 100 Russians died as the ATACMS struck near Kuban in eastern Ukraine."

Посмотреть бы ещё видео этого "события".. )
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03.05.2024 13:18 Ответить
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03.05.2024 15:17 Ответить
"Поселок Кубань в Луганской области находится примерно в 100 км от линии фронта - то есть вне радиуса досягаемости большей части украинского противопехотного оружия, как считалось прежде. Об этом пишет Forbes." По скоплению оккупантов прилетели четыре двухтонных ракеты."

А по вашей ссылке от 02.05.24: "Предварительно известно, что это произошло вблизи села Роговое в 90 км от линии фронта. Речь идет о трех "прилетах".
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03.05.2024 15:44 Ответить
Честно говоря, не в курсе подробностей. Может кто-нибудь лучше знает об этом и напишет.

100 км и 90, это почти рядом, в зависимости от какого села считать, то есть думаю, что это об одном и том же случае. Это между Кубань и Рогове/Рогово(а не Роговое, как выше написано). Поэтому в разных источниках указаны разные села.
49.6402839, 39.0471321 Где-то тут первый удар был.
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03.05.2024 16:56 Ответить
крутезні хлопці..а сюрприз, мабуть, бояришником помили
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03.05.2024 13:19 Ответить
Бочка метилового спирту найкрашій сюрприз!!!
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03.05.2024 13:37 Ответить
а для чого ділилися подробицями підриву вибухових пристроїв?
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03.05.2024 14:06 Ответить
Українські оборонці поділилися залишками окупантів після підриву на міні.
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03.05.2024 15:38 Ответить
А ещё они аптечки наши любят потбирать.Можно с дронов раскидывать.
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03.05.2024 18:20 Ответить
Красіво.
Польот шмєля 🤣
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03.05.2024 18:28 Ответить
Французська міна HPD-2A2, кацапня вперше побачила...
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03.05.2024 21:22 Ответить
 
 