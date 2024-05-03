Украинские защитники поделились подробностями, как оккупанты подорвались на мине. ВИДЕО

Инженеры 21-го отдельного батальона специального назначения, совместно с инженерами 59-й бригады, установили мину, на которой подорвались оккупанты.

Об этом сообщили военные 21-го отдельного батальона специального назначения, передает Цензор.НЕТ.

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