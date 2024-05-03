Украинские защитники поделились подробностями, как оккупанты подорвались на мине. ВИДЕО
Инженеры 21-го отдельного батальона специального назначения, совместно с инженерами 59-й бригады, установили мину, на которой подорвались оккупанты.
Об этом сообщили военные 21-го отдельного батальона специального назначения, передает Цензор.НЕТ.
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+11 Шимус
показать весь комментарий03.05.2024 11:46
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показать весь комментарий03.05.2024 12:03
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А причина взрыва может сигарета в руке.
"Hundreds of Russian Troops Gathered Out In The Open. They Didn't Know The Ukrainians Had Aimed Four ATACMS Rockets At Them.
Potentially more than 100 Russians died as the ATACMS struck near Kuban in eastern Ukraine."
Посмотреть бы ещё видео этого "события".. )
А по вашей ссылке от 02.05.24: "Предварительно известно, что это произошло вблизи села Роговое в 90 км от линии фронта. Речь идет о трех "прилетах".
100 км и 90, это почти рядом, в зависимости от какого села считать, то есть думаю, что это об одном и том же случае. Это между Кубань и Рогове/Рогово(а не Роговое, как выше написано). Поэтому в разных источниках указаны разные села.
49.6402839, 39.0471321 Где-то тут первый удар был.
Польот шмєля 🤣