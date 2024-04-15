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Воины 59-й ОМПБр ворвались на внедорожниках HMMWV и выбили оккупантов из домов Красногоровки. ВИДЕО

В Красногоровке бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка на внедорожниках HMMWV ворвались к оккупантам. Приблизившись к домам, автомобили начали ввести плотный огонь. Затем украинские бойцы забросили взрывчатку в дома и уехали.

Российский штурм был отражен, противник закрепиться не смог, передает Цензор.НЕТ.

Наши воины вели ближний бой в городской застройке, минометчики их поддерживали, а между тем пилоты дронов-камикадзе уничтожали вражескую технику, пытавшуюся прорвать нашу оборону.

Смотрите также: Нацгвардейцы ударили по вражеской пехоте, скрывшейся в подвале дома на Запорожском направлении. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (6909) 59 отдельная мотопехотная бригада (123)


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Топ комментарии
+44
Нахабно красиво , Слава ЗСУ !!!
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15.04.2024 18:49
+39
Бережи вас Господь, рідненькі
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15.04.2024 18:48
+19
Очевидно в пріоритеті була швидкість, маневреність і раптовість. Під завдання підбирають засоби. Військовим видніше. Я більше переживаю за кулеметника на даху другої машини, який фактично попав в зону вибуху.
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15.04.2024 19:02
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А если бы были Бредли
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15.04.2024 18:43 Ответить
А если….
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15.04.2024 18:48 Ответить
Для такої акції і ці підійшли. Менші за габаритами.
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15.04.2024 18:49 Ответить
А если бы были CV 90?
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15.04.2024 18:52 Ответить
а якшо б була зірка смерті?)))
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15.04.2024 20:38 Ответить
Це не кіно !
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15.04.2024 18:47 Ответить
Бережи вас Господь, рідненькі
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15.04.2024 18:48 Ответить
Нахабно красиво , Слава ЗСУ !!!
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15.04.2024 18:49 Ответить
Ну і чим це відрізняється від штурмів кацапів на усякому лайні? HMMWV - це звичайний позашляховик, а не БМП і навіть не БТР.
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15.04.2024 18:50 Ответить
Очевидно в пріоритеті була швидкість, маневреність і раптовість. Під завдання підбирають засоби. Військовим видніше. Я більше переживаю за кулеметника на даху другої машини, який фактично попав в зону вибуху.
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15.04.2024 19:02 Ответить
Не зрозумів, так у чому різниця? Пощастило, що пару кацапських дронів не було у повітрі.
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15.04.2024 20:04 Ответить
Відрізняється. Бо HMMWV - це НЕ звичайний позашляховик. Нажаль і цієї техніки не вистачає.

Доречі ви хоч помітили як названа вами "звичайним позашляховиком" машина пережила потужний вибух поруч та поїхала своїм ходом?
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15.04.2024 19:05 Ответить
Навіщо дурниці тут писати? HMMWV, ЯКЩО броньований, витримує постріл ЗВИЧАЙНОЮ КУЛЕЮ 7,62 з 100 м, бронебійною прошивається наскрізь. А що машина пережила потужний вибух, то я звичайно цьому радий, бо там наші хлопці, але чуть точніше, і не було б того HMMWV. Пощастило.
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15.04.2024 19:28 Ответить
ну так мабудь бронею й відрізняється) а ти пишеш що звичайний позашляховик, і доречі тримає не тільки кулю але й від деяких мін екипаж врятує, тож хто з нас дурниці пише
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15.04.2024 20:33 Ответить
Я написав - ЯКЩО броньований, невже так складно зрозуміти? Є навіть лімузини броньовані, так і що? Будеш усім розказувати, що то НЕ звичайні лімузини?
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15.04.2024 21:16 Ответить
По суті такі Хамві це лехкий БТР, бронювання присутнє від стрілкової зброї.
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15.04.2024 19:29 Ответить
Що таке легкий БТР? БТР повинен витримувати обстріл з великокаліберного кулемету, ось що таке легкий БТР.
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15.04.2024 19:45 Ответить
'БТР повинен витримувати обстріл з великокаліберного кулемету,'

кому і де повинен? почитай що реально тримають БТРи, бо те про шо ти пишеш гарантовано тримає тільки танк у всіх проекціях - навіть не кожна БМПшка
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16.04.2024 09:41 Ответить
Чим більше броньований БТР, тим він важче і менше маневрений.
В такому випадку краще взагалі танка нічого немає.
Для таких операцій з зачистки будівель в місті танк не підходе, бо в щільній міській забудові його лехко підбити.
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16.04.2024 16:39 Ответить
Ну якщо ти не здатен найти інфу, то тримай -
А танки виготовляють з протиснарядним бронюванням, посилання сам знайдеш чи підказати?
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16.04.2024 17:16 Ответить
посилання бите. та й фукс2 ще тільки в проєкті. захочеш серйозної дискусії - знайди щось існуюче
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16.04.2024 17:38 Ответить
Перший зразок Fuchs 2 був продемонтсравний на початку 2001 року на міжнародній виставці MSPO у Польщі.

Удосконалений БТР в даний час знаходиться у виробництві, відомими замовниками є армія Алжиру, армія Кувейту та ОАЕ.
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16.04.2024 17:42 Ответить
https://mil.in.ua/uk/articles/btr-fuchs-ta-yih-majbutnye-v-********/ БТР Fuchs та їхнє майбутнє в Україні
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16.04.2024 17:43 Ответить
нашо мені __зразок__ ? якщо в цієї машини нема навіть статті на вікі (а роблять її аж з 2001-го), то про шо ми взагалі говоримо?

коли будуть готові машини тоді й покажеш де там в яких саме проєкціях який захист
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16.04.2024 17:52 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%80 Алжир - более 176 Fuchs 2, по состоянию на 2016 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A2%D0%A0_%D0%A4%D1%83%D0%BA%D1%81#cite_note-6 [6]
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16.04.2024 18:06 Ответить
"The baseline Fuchs 2 provides protection against small arms armour-piercing attack through a full 360°. To meet different threat levels, the Fuchs 2 has been designed to be fitted with enhanced passive armour packages developed by IBD. "

тобто базова -від легкої стрілкотні, як я і писав.
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18.04.2024 15:48 Ответить
І що з того? Шасі дозволяє навісити
Це ******* вимоги до БТР.
Для Німеччини Fuchs 2 взагалі не актуальні, але в Алжирі побудували завод по їх випуску.
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18.04.2024 16:05 Ответить
Та ні для кого вони не актуальні вже, якщо говорити про повномасштабну війну як у нас.
БТР для штурмів не призначений, там де він їздить з Утьоса чи КПВТ зазвичай не стріляють.
А від скидів чи фпв ніякі проекції не врятують.
ну, протимінний захист хіба шо завжди актуальний
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18.04.2024 16:39 Ответить
Ну сама назва - БТР говорить сама за себе - транспортер. Але на війні виходить завжди не так, як планується, можна і под 14,5 попасти, можна і під 30 мм попасти. А німці взагалі почали активний захист проти ПТУРСів встановлювати. Но завжди є різниця - чи пробиває звичайна куля 7,62 чи не пробиває бронебійна -14,5. Влучання ФПВ теж не гарантовано знищує.
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18.04.2024 16:55 Ответить
Не з нашими грошима такі іграшки купляти. Тут би хоч якийсь Ошкош шоб ТМку тримав без летальних наслідків для екіпажу а не те шо оці напівтанки за мільйони
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18.04.2024 17:30 Ответить
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/kolisnu_bojovu_mashinu_patria_mozhut_virobljati_v_ukrajini_chi_je_v_tsomu_sens_jakscho_je_btr_4-12642.html Patria AMV XP є доволі вдалою платформою з максимальною бойовою вагою до 32 тонн, що дозволяє встановлювати не лише різноманітне озброєння, а нарощувати захист до 30-мм у лобовій проєкції, до 14,5-мм у круговій та вибух 10-кг фугасу під колесом чи корпусом. Також декларується можливість витримати постріл з РПГ-7
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16.04.2024 17:51 Ответить
це бмп взагалі
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16.04.2024 17:53 Ответить
https://mil.in.ua/uk/news/u-yaponiyi-vyroblyatymut-finski-btr-patria-amv-xp/ У Японії вироблятимуть фінські БТР Patria AMV XP
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16.04.2024 18:08 Ответить
https://www.army-guide.com/eng/product4198.html The Piranha V provides a greatly increased level of protection compared to the earlier Piranha variants. The improvements have benefited from direct experience of Piranha on operations in Iraq and Afghanistan. The internal and external physical layout of the vehicle, the integrated mine-protected seats and a range of other survivability features are incorporated into the design. The Piranha designs incorporate shaped **** plates to optimise against blast, spacing in the add-on armour and surface coatings to minimise the thermal and radar signatures. The modular armour system provides protection against rocket-propelled grenades (RPGs), 14.5mm armour-piercing rounds through 360° and 30mm armour piercing rounds across the 30° frontal arc. The **** provides protection against 8kg anti-tank mines.
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16.04.2024 18:02 Ответить
, ti s akopov strochish , ili divannii ? 🤔
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15.04.2024 20:05 Ответить
Nakuy pishlo
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15.04.2024 21:10 Ответить
Oh , nu ti sgarel....😜
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15.04.2024 21:18 Ответить
тем, что это не лайно, а боевая машина с элементами защиты экипажа.
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15.04.2024 23:05 Ответить
Я там нижче посилання про БТР АРС навів. Нічим не кращі і не гірші. Для штурмових дій - це лайно. Пощастило, що у кацапів дронів у небі не було, полягли б усі.
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15.04.2024 23:23 Ответить
Черговим українським супергероям-черговий респект...
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15.04.2024 18:55 Ответить
Это видео в телеграме было два дня назад.
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15.04.2024 19:00 Ответить
You lost?
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15.04.2024 19:02 Ответить
Цiкаво що то був за вибух такий величезний. Здавалося що друга машина була вражена. Але наприкiнцi все ще будо двi машини...
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15.04.2024 19:02 Ответить
вибух був на сім-вісім годин метрів шість позаду. Схоже на ОФ з танка.
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15.04.2024 19:19 Ответить
У кацапні в цей момент була оргія. Вони навіть не зрозуміли що сталося.
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15.04.2024 19:02 Ответить
Гарна робота, думаю краще щоб не наражати піхоту на небезпеку краще було б з авіації пару авіабомб скинути на ці бараки. Нажаль з авіацієй дефіцит.
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15.04.2024 19:27 Ответить
Дуже смілива та результативна робота. Дякуємо, хлопці !
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15.04.2024 19:45 Ответить
Та дайте вже вдосталь артилерії, снарядів, літаків!!! Не наражайте хлопців!!
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15.04.2024 19:56 Ответить
На тему
https://www.unian.ua/weapons/zbroya-dlya-ukrajini-nimechchina-postavila-ukrajini-nepridatni-do-boyu-btr-za-vtrichi-zavishchenimi-cinami-bild-12547260.html Німеччина поставила Україні БТР, непридатні до використання в бойових умовах. Їх вибрали як найбільш економічний варіант, але в підсумку заплатили втричі більше ринкової ціни, йдеться в розслідуванні Bild.

https://www.unian.ua/weapons/zbroya-dlya-ukrajini-nimechchina-postavila-ukrajini-nepridatni-do-boyu-btr-za-vtrichi-zavishchenimi-cinami-bild-12547260.html Як нагадує видання, наприкінці травня минулого року уряд ФРН оголосив про постачання Україні 66 бронетранспортерів APC, які виробляє німецький концерн FFG. Ці БТР масою 10 тонн розробили в США, їх випускають в різних країнах світу за американською ліцензією. Поставки почалися в жовтні, всього ЗСУ отримали 48 машин.

https://www.unian.ua/weapons/zbroya-dlya-ukrajini-nimechchina-postavila-ukrajini-nepridatni-do-boyu-btr-za-vtrichi-zavishchenimi-cinami-bild-12547260.html "За даними Bild, вони виявилися абсолютно непридатні для передової в Україні і взагалі для використання в бойових умовах. У них тонка обшивка, немає протимінної і осколкової броні від артилерійського, ракетного і мінометного вогню. Поставлені APC захищають лише від ручної зброї і підходять для тилових операцій", - пише видання.
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15.04.2024 20:00 Ответить
Мало самі себе не підірвали - дуже сумнівна тактика. Думаю, так робити не треба, краще застосовувати дистанційні засоби ураження.
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15.04.2024 22:56 Ответить
Це 109 бригада ТРО, а не мотопіхота, тому і Хамві, а не БТР чи БМП, хоча теж чудова машина.
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16.04.2024 09:44 Ответить
 
 