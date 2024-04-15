Воины 59-й ОМПБр ворвались на внедорожниках HMMWV и выбили оккупантов из домов Красногоровки. ВИДЕО

В Красногоровке бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка на внедорожниках HMMWV ворвались к оккупантам. Приблизившись к домам, автомобили начали ввести плотный огонь. Затем украинские бойцы забросили взрывчатку в дома и уехали.

Российский штурм был отражен, противник закрепиться не смог, передает Цензор.НЕТ.

Наши воины вели ближний бой в городской застройке, минометчики их поддерживали, а между тем пилоты дронов-камикадзе уничтожали вражескую технику, пытавшуюся прорвать нашу оборону.

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