Воины 59-й ОМПБр ворвались на внедорожниках HMMWV и выбили оккупантов из домов Красногоровки. ВИДЕО
В Красногоровке бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка на внедорожниках HMMWV ворвались к оккупантам. Приблизившись к домам, автомобили начали ввести плотный огонь. Затем украинские бойцы забросили взрывчатку в дома и уехали.
Российский штурм был отражен, противник закрепиться не смог, передает Цензор.НЕТ.
Наши воины вели ближний бой в городской застройке, минометчики их поддерживали, а между тем пилоты дронов-камикадзе уничтожали вражескую технику, пытавшуюся прорвать нашу оборону.
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Доречі ви хоч помітили як названа вами "звичайним позашляховиком" машина пережила потужний вибух поруч та поїхала своїм ходом?
кому і де повинен? почитай що реально тримають БТРи, бо те про шо ти пишеш гарантовано тримає тільки танк у всіх проекціях - навіть не кожна БМПшка
В такому випадку краще взагалі танка нічого немає.
Для таких операцій з зачистки будівель в місті танк не підходе, бо в щільній міській забудові його лехко підбити.
А танки виготовляють з протиснарядним бронюванням, посилання сам знайдеш чи підказати?
Удосконалений БТР в даний час знаходиться у виробництві, відомими замовниками є армія Алжиру, армія Кувейту та ОАЕ.
коли будуть готові машини тоді й покажеш де там в яких саме проєкціях який захист
тобто базова -від легкої стрілкотні, як я і писав.
Це ******* вимоги до БТР.
Для Німеччини Fuchs 2 взагалі не актуальні, але в Алжирі побудували завод по їх випуску.
БТР для штурмів не призначений, там де він їздить з Утьоса чи КПВТ зазвичай не стріляють.
А від скидів чи фпв ніякі проекції не врятують.
ну, протимінний захист хіба шо завжди актуальний
https://www.unian.ua/weapons/zbroya-dlya-ukrajini-nimechchina-postavila-ukrajini-nepridatni-do-boyu-btr-za-vtrichi-zavishchenimi-cinami-bild-12547260.html Німеччина поставила Україні БТР, непридатні до використання в бойових умовах. Їх вибрали як найбільш економічний варіант, але в підсумку заплатили втричі більше ринкової ціни, йдеться в розслідуванні Bild.
https://www.unian.ua/weapons/zbroya-dlya-ukrajini-nimechchina-postavila-ukrajini-nepridatni-do-boyu-btr-za-vtrichi-zavishchenimi-cinami-bild-12547260.html Як нагадує видання, наприкінці травня минулого року уряд ФРН оголосив про постачання Україні 66 бронетранспортерів APC, які виробляє німецький концерн FFG. Ці БТР масою 10 тонн розробили в США, їх випускають в різних країнах світу за американською ліцензією. Поставки почалися в жовтні, всього ЗСУ отримали 48 машин.
https://www.unian.ua/weapons/zbroya-dlya-ukrajini-nimechchina-postavila-ukrajini-nepridatni-do-boyu-btr-za-vtrichi-zavishchenimi-cinami-bild-12547260.html "За даними Bild, вони виявилися абсолютно непридатні для передової в Україні і взагалі для використання в бойових умовах. У них тонка обшивка, немає протимінної і осколкової броні від артилерійського, ракетного і мінометного вогню. Поставлені APC захищають лише від ручної зброї і підходять для тилових операцій", - пише видання.