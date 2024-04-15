Воїни 59 ОМПБр увірвалися на позашляховиках HMMWV і вибили окупантів з будинків Красногорівки. ВIДЕО

У Красногорівці бійці 59-ої окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка на позашляховиках HMMWV увірвалися до окупантів. Наблизившись до будинків, автівки почали ввести щільний вогонь. Потім українські бійці закинули вибухівки у будинки та від’їхали.

Російський штурм було відбито, противник закріпитися не зміг, передає Цензор.НЕТ.

Наші воїни вели ближній бій у міській забудові, мінометники їх підтримували, а тим часом пілоти дронів-камікадзе уражали ворожу техніку, що намагалася прорвати нашу оборону.

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