Воїни 59 ОМПБр увірвалися на позашляховиках HMMWV і вибили окупантів з будинків Красногорівки. ВIДЕО
У Красногорівці бійці 59-ої окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка на позашляховиках HMMWV увірвалися до окупантів. Наблизившись до будинків, автівки почали ввести щільний вогонь. Потім українські бійці закинули вибухівки у будинки та від’їхали.
Російський штурм було відбито, противник закріпитися не зміг, передає Цензор.НЕТ.
Наші воїни вели ближній бій у міській забудові, мінометники їх підтримували, а тим часом пілоти дронів-камікадзе уражали ворожу техніку, що намагалася прорвати нашу оборону.
Топ коментарі
+44 Луиза Пивдень
показати весь коментар15.04.2024 18:49
+39 Чайка Київ
показати весь коментар15.04.2024 18:48
+19 Vsevolod Twerd #583881
показати весь коментар15.04.2024 19:02
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Доречі ви хоч помітили як названа вами "звичайним позашляховиком" машина пережила потужний вибух поруч та поїхала своїм ходом?
кому і де повинен? почитай що реально тримають БТРи, бо те про шо ти пишеш гарантовано тримає тільки танк у всіх проекціях - навіть не кожна БМПшка
В такому випадку краще взагалі танка нічого немає.
Для таких операцій з зачистки будівель в місті танк не підходе, бо в щільній міській забудові його лехко підбити.
А танки виготовляють з протиснарядним бронюванням, посилання сам знайдеш чи підказати?
Удосконалений БТР в даний час знаходиться у виробництві, відомими замовниками є армія Алжиру, армія Кувейту та ОАЕ.
коли будуть готові машини тоді й покажеш де там в яких саме проєкціях який захист
тобто базова -від легкої стрілкотні, як я і писав.
Це ******* вимоги до БТР.
Для Німеччини Fuchs 2 взагалі не актуальні, але в Алжирі побудували завод по їх випуску.
БТР для штурмів не призначений, там де він їздить з Утьоса чи КПВТ зазвичай не стріляють.
А від скидів чи фпв ніякі проекції не врятують.
ну, протимінний захист хіба шо завжди актуальний
https://www.unian.ua/weapons/zbroya-dlya-ukrajini-nimechchina-postavila-ukrajini-nepridatni-do-boyu-btr-za-vtrichi-zavishchenimi-cinami-bild-12547260.html Німеччина поставила Україні БТР, непридатні до використання в бойових умовах. Їх вибрали як найбільш економічний варіант, але в підсумку заплатили втричі більше ринкової ціни, йдеться в розслідуванні Bild.
https://www.unian.ua/weapons/zbroya-dlya-ukrajini-nimechchina-postavila-ukrajini-nepridatni-do-boyu-btr-za-vtrichi-zavishchenimi-cinami-bild-12547260.html Як нагадує видання, наприкінці травня минулого року уряд ФРН оголосив про постачання Україні 66 бронетранспортерів APC, які виробляє німецький концерн FFG. Ці БТР масою 10 тонн розробили в США, їх випускають в різних країнах світу за американською ліцензією. Поставки почалися в жовтні, всього ЗСУ отримали 48 машин.
https://www.unian.ua/weapons/zbroya-dlya-ukrajini-nimechchina-postavila-ukrajini-nepridatni-do-boyu-btr-za-vtrichi-zavishchenimi-cinami-bild-12547260.html "За даними Bild, вони виявилися абсолютно непридатні для передової в Україні і взагалі для використання в бойових умовах. У них тонка обшивка, немає протимінної і осколкової броні від артилерійського, ракетного і мінометного вогню. Поставлені APC захищають лише від ручної зброї і підходять для тилових операцій", - пише видання.