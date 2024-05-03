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Новости Видео Война
13 927 58

Пленный россиянин: "Мы с Украиной никогда не ругались. Был мирный народ, но по какой-то причине развязалась эта война". ВИДЕО

Кохтову Константину 23 года, родом из Приморского края. Он, - круглый сирота, работал на пилораме, пока ему не посоветовали пойти на войну. Однако уже под Урожайным россиянин получил ранение, залез под комбайн, чудом выжил под обстрелом и сдался в плен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс

Также смотрите: Украинские защитники поделились подробностями, как оккупанты подорвались на мине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19210) плен (2609) россия (95515)


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Топ комментарии
+35
Мутант якийсь... "Адін нарот"? Чесно?
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03.05.2024 13:36
+27
Фото достаточно. Можно не слушать даже..
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03.05.2024 14:02
+25
Ничего. Скоро его откормят на 10 тысяч гривен в месяц, будет выглядеть приблизительно вот так:
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03.05.2024 14:18
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Мутант якийсь... "Адін нарот"? Чесно?
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03.05.2024 13:36 Ответить
крепко он шарахнулся о дверную ручку
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03.05.2024 13:41 Ответить
чи то з Fallout, чи з мордору... хрєн його розбереш
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03.05.2024 13:42 Ответить
орк
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04.05.2024 03:39 Ответить
валуєва брат
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05.05.2024 22:15 Ответить
орк 100%
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03.05.2024 13:40 Ответить
Ничего. Скоро его откормят на 10 тысяч гривен в месяц, будет выглядеть приблизительно вот так:
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03.05.2024 14:18 Ответить
те саме подумав щойно побачив це кацапське хлєбало
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03.05.2024 16:10 Ответить
Сразу видно - интелектуалл!!!
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03.05.2024 13:40 Ответить
Нащадок витвору Франкенштейна
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03.05.2024 13:47 Ответить
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03.05.2024 13:55 Ответить
Вони коли в полоні всі такі, хоч до рани прикладай.
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03.05.2024 13:58 Ответить
Вони вчать напам'ять: "када вєрбавался гаварілі буду ахранять склади/стаять на блокпасту/рємантіравать тєхніку а кагда прівєзли камандври ******* нас самі с'******* всє двухсотиє я адін вижил..."
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03.05.2024 17:04 Ответить
Жертва інцества чи родич Валуєва?
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03.05.2024 14:02 Ответить
Інцесту
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03.05.2024 14:03 Ответить
Інцест робили з валуєвим і воно десь з нього випало
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03.05.2024 21:20 Ответить
Фото достаточно. Можно не слушать даже..
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03.05.2024 14:02 Ответить
+100500.
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03.05.2024 14:39 Ответить
Орка помили
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03.05.2024 14:17 Ответить
Із захопленням дивлюсь в Ютубі канал https://www.youtube.com/@Foxveritatis/videos Vox veritatis . Там таких дебілів -- кожний перший!
А канал дуже цікавий і познавальний. Хто ще не бачив -- рекомендую.
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03.05.2024 14:31 Ответить
От, наприклад, свіженьке -- https://www.youtube.com/watch?v=rqMjgk_jtvE&ab_channel=Foxveritatis https://www.youtube.com/watch?v=rqMjgk_jtvE&ab_channel=Foxveritatis

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03.05.2024 14:34 Ответить
Ще подобається канал https://www.youtube.com/@UNR/videos УКРАИНА-не-РОССИЯ
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03.05.2024 14:44 Ответить
Все нравится в Вокс Веритатис, но не нравится позиция ведущего в отношении гаплогрупп. Гаплогруппы в унисон археологии помогают, точнее не бывает, определить возраст археологически ископаемого артефакта (биологического). И естчьо, мне не нравится, шо вокруг гаплогруппы разводится нежеть мол, це биологический случай, а в этногенезе украинцев принимали участие множество биологически противоположных индивидуумов и попробуй найти ветер в поле. Но можно же поставить вопрос по другому, мол, какая гаплогруппа сейчас превуалирует у украинцев. И вопрос известен, - цэ киммерийско-славянская гаплогруппа R1a1 Z280, Z283 от 45 до 80%. Но и у кацапов - эта же гаплогруппа, но в меньшей пропорции. Так чем же мы отличаемся от цапорылых(генетически)? А мы имеем южную гаплогруппу-спутницу I2, кацапы ее не имеют. Тобто, когда-то мы с кацацапскими предками были братьями, но около 4.5 тыщ лет назад они забились в северные епеня и не пересекались с южной гаплогруппой(трипольской i2). Зато кацапы обзавелись угрофинно-монголоидной гаплогруппой (NO). Украинцы не имеют этих азийских гаплогрупп в большом проценте(выше 5%). Тобто, украинцы - автохтоны-европейцы, чего не скажешь о водкапей-грязиваляйся-неизвестноскемджиги-джиги. Хочу оговориться, шо i2 - не единственная гаплогруппа трипольцев: там и египетская E (гаплогруппа хлеборобов пришедших во времена черноморского потопа на Балканы), и наистарейшая европейская гаплогруппа i до ее мутации (4 500 лет назад в Карпатах) в южную гаплогруппу i2. У трипольцев присутствовала также гаплогруппа G(кавказская), J1, J2(передне азийская). I2 у трипольцев была в большем проценте. У украинцев - это около 22%. Таким образом , можно с уверенностью сказать, что украинская гаплгруппа - основная, славянская гаплогруппа R1a1 Z280, Z283 плюс трипольская гаплогруппа-спутница i2. Оговорюсь , что украинцы имеют содом-гоморрный грех , бо у нас есть до десятка других гаплогрупп, но в ничтожном колличестве, если не в пол процента, то максимум в 2-5%. Это по отцу, КОТОРЫЙ ЗАЙДА В НАШИ ЗЕМЛИ ОКОЛО 7 000 ЛЕТ НАЗАД. Передайте ВИТАЛИЮ, ЧТО УКРАИНСКАЯ МАТЕРИНСКАЯ ГАПЛОГРУППА НА ПРИДНЕПРОВСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ - АВТОХТОНКА ВОТ УЖЕ 20 000 ЛЕТ.
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03.05.2024 17:07 Ответить
так трипільскі міста знаходять переважно на теренах Румунії, в Україні можна сказати східний кордон трипільців

можливо генетично до трипільців ближчі румуни ?
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03.05.2024 22:41 Ответить
Трипільська культура так називається тільки в нас. У цілому світі вона відома під назвою Кукутені, - румунське село, де вперше знайшли її залишки. Походять трипільці з території Сирії, - звідти вони взяли рослини, які вирощували, і в пошуках родючих земель дійшли через Малу Азію і Балкани до Дніпра. Трипільці мали кавказоїдний тип зовнішності, - були чорнявими і не вирізнялися великим зростом. Потім, в результаті контактів трипільців з місцевими індоєвропейцями, які жили на Лівобережжі і в Північній Україні, сталося перемішування культур, що сприяло розвитку і демографічному вибуху. Таким чином, вже з території України відбулося кілька хвиль розселення індоєвропейських племен. Останньою такою хвилею розселення в бік Європи була кельтська хвиля 3 500 років тому, - кельти дійшли від України до Португалії та Британських островів.

Як уже зазначалося, в IV-II тис. до н.е. на базі згаданої аборигенної людності постала індоєвропейська сім`я народів, до якої належить переважна більшість мешканців ******** Європи. Більшість дослідників вважає, що формування праіндоєвропейської мови та культури почалося в V тис. до н.е. в Південній Україні в ході контактів з трипільцями місцевої людності лісо-степового Подніпров'я та Лівобережжя. Від трипільців та інших представників балкано-дунайського неоліту пращури індоєвропейців отримали вищезгадані новації (глиняний посуд, землеробство, тваринництво, металургія міді).

http://ukrlife.org/main/prosvita/zalizn_3.htm
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04.05.2024 11:23 Ответить
взагалі то "кавказоїдний тип" - це європеоід! світле волосся і очі! а не те шо зараз живе на Кавказі!

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BE%D1%97%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0

Європеоїдна раса або біла раса (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Caucasian race)
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05.05.2024 22:42 Ответить
Це західний газетний штамп. Раніше вважалося, що біла раса утворилася на Кавказі. Тепер всі знають, що це не так. Але штамп залишився.
Якщо цікаво, можете погуглити, - "циркумпонтійська теорія утворення білої раси".
Особисто для вас, - "кавказоїдний тип"="вірменоїдний тип".
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06.05.2024 02:50 Ответить
Очень интересно! СПАСИБО! Никогда этим не интересовался, и вот в очередной раз -- "век живи -- век учись".
Виталию ничего не передам -- не тот уровень "родства" и знакомства. Попробуйте сами, самотужки.
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07.05.2024 10:22 Ответить
Щось знайомий у нього прапор ...
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03.05.2024 14:38 Ответить
Прапор Англії (не Великобританії).

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03.05.2024 17:11 Ответить
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07.05.2024 10:24 Ответить
Та ну на! тут не те що сваритися/не сваритися... з такими хіба можна мати взагалі щось спільне?
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03.05.2024 14:53 Ответить
""ЭТО піздец товаріщі............................
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03.05.2024 15:54 Ответить
На органы его.
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03.05.2024 16:16 Ответить
Кто же возьмет у такого орган? Тебе какую часть? Ну разве что черепок под пепельницу
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03.05.2024 21:23 Ответить
Та пристрельте цього мутанта, ви хоч уявляєте як воно жило з таким хлєбалом до війни, і що він потім робив з українцями на окупованих територіях?
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03.05.2024 16:18 Ответить
Дебил! Вместо "георниевской" тряпки нацепил кофту с Георгиевским флагом!
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03.05.2024 16:23 Ответить
То "трофейна" англійська кофта. )))

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03.05.2024 17:14 Ответить
Какоє одухотворьонноє ліцо!
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03.05.2024 16:42 Ответить
Имбицил ...дальний восток ..родители алкаши...
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03.05.2024 16:45 Ответить
Імбецил історії не знає. Розкажіть йому хоча б про Конотопську битву... або про окупацію УНР "Никогда не ругались" вони, падли брехливі!
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03.05.2024 17:44 Ответить
Гоблін. Русіч? такі вони зараз?
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03.05.2024 18:20 Ответить
****, говорящий орк!
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03.05.2024 19:30 Ответить
Ален Делон, ******!
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03.05.2024 20:08 Ответить
"нє пьйот одєколон" (с) А цей, - п'є!

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03.05.2024 21:04 Ответить
гаварiт по-храньцузькi
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03.05.2024 21:07 Ответить
На території ******** Росії жили людожери. Римський історик Аміан Марцелін писав, що через них землі на північний схід аж до Китаю стоять пусткою, бо поряд боялися жити інші люди. Це один із шокуючих фактів, які зібрав у книзі "Збагнути Росію. Свідчення очевидців" історик Олександр Палій.

Це один із них в результаті інцесту.
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03.05.2024 21:26 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=DsUzoKK0Bas Росіяни - людожери? Так! | Історія для дорослих (youtube.com)

Ще один цікавий історичний канал. В Палія також цікаво.
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03.05.2024 21:29 Ответить
Дякую за наводку! Палія знаю досить давно, а це теж -- цікаво.
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07.05.2024 10:27 Ответить
Андрофаг!
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03.05.2024 21:49 Ответить
Фреді Крюгер...
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04.05.2024 09:20 Ответить
там в ********* любой человек посмотрев полгода скабееву симонян кеосаяна жидофашиста салавьева и прочую нечисть будет вот с такими мозгами как этот ---- гитлер и гебельс министр пропаганды в райхе в аду просто ******** что фюрер ***** сделал со своим быдлом
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05.05.2024 07:00 Ответить
Ні х*ра собі це хто цього Харконена відловив?
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06.05.2024 09:03 Ответить
Бідна, покинута дитина. Сирота, дит.будинок. Скільки натерпівся вже за 23 роки та ще й хтось "порадив" на війні "підзаробити". Видно Бог його любить, що вижив. Не можна сміятися з таких і знущатися з них. Вони вже заплатили за всі свої гріхи наперед, як співає в своїй пісні Шаде.
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10.05.2024 00:41 Ответить
Яке жахливе усруське ******. Притому как и 100 млн его сородичей без мізків
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16.05.2024 15:09 Ответить
 
 