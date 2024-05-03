Пленный россиянин: "Мы с Украиной никогда не ругались. Был мирный народ, но по какой-то причине развязалась эта война". ВИДЕО

Кохтову Константину 23 года, родом из Приморского края. Он, - круглый сирота, работал на пилораме, пока ему не посоветовали пойти на войну. Однако уже под Урожайным россиянин получил ранение, залез под комбайн, чудом выжил под обстрелом и сдался в плен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс

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