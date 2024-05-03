Россияне активизировали применение разведывательных дронов, - Евлаш
Войска РФ определенным образом изменили тактику применения беспилотников: уменьшили количество "Шахедов", но активизировали использование разведывательных дронов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" сказал представитель командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.
"Мы видим, что тактика несколько изменилась. Они в последнее время вообще не используют или значительно уменьшили количество ударных дронов типа "Шахед", как это было еще, например, две-три недели назад. Сейчас враг активизировал разведывательные беспилотники для корректировки своих ракетных ударов. Мы видим, когда он использует Х-59, или же баллистику, конечно, что он пытается корректировать этот огонь с помощью разведывательных дронов", - рассказал Евлаш.
Как отметил спикер, сейчас идет анализ ситуации, украинская сторона следит за использованием разведывательных БПЛА, поскольку они меньше, их труднее зафиксировать.
Однако, добавил Евлаш, по возможности Воздушные силы так же уничтожают их средствами противовоздушной обороны.
Напомним, ударные роты, которые работают в составе "Армии дронов", за период с 15 по 28 апреля ликвидировали 163 оккупанта, 183 опорных пункта, 68 орудий, 29 ББМ и 23 танка.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"РФ збирається у травні влаштувати грандіозну ІПСО навколо закінчення терміну повноважень президента України та проблем з мобілізацією" повідомляє ГУР.
Агов! Хлопці! Це РФ влаштовує чи сам Зеленський влаштував за допомогою опозиції? Щось я тут не наздоганяю...
Ви що, коли перед НР відтермінували вибори на невизначений термін, не здогадувались, що таке буде? А коли власними руками "закопували" закон про мобілізацію, теж не здогадувались, як цим скористається ворог?
В такому разі, вибачте, але ви олігофрени, чи покидьки, які зараз намагаються зробити олігофренами всіх користувачів телемарафону