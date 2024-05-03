Украина находится перед новым этапом войны, оккупанты готовятся расширить наступательные действия, - Зеленский
Украина находится перед новым этапом войны и должна сделать все, чтобы сорвать российский наступательный замысел.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая по случаю Дня Государственной пограничной службы, информирует Цензор.НЕТ.
"Сейчас мы перед новым этапом войны. Оккупант готовится к попыткам расширить наступательные действия. И мы все вместе, все украинцы, наши воины, наше государство, наши партнеры, мы должны сделать все, чтобы сорвать российский наступательный замысел", - сказал Зеленский.
"Мы должны доказать, что оккупанту при любых обстоятельствах не удастся достичь его целей, что бы он ни делал. И как бы подло он не действовал, Украина все равно будет брать верх", - отметил президент.
Напоминаем, о возможном наступлении армии РФ в Харьковской и Сумской областях в конце мая или начале июня 2024 года заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.
Также о планах РФ оккупировать Сумы и Харьков заявил командир Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк.
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але керувати українськім військом, під час війни за існування української нації, має козак Богун, а не корчмар Ізя
Чи вже списаний заднім числом ВЛК?
Ви же і Залужного зняли, і 16 його генералів, і купу патріотів (Червінського, Дудіна, Малахова...) посадили, і Азову західну зброю не даєте, і укріплення 2 роки не будували (бо збиралися "каву в Ялті за 3 тижні"), і оборонну промисловість за 2 роки так і не запустили, і з мільйона дронів вже мали 400 тис. виготовити, і мобілізацію злили в унітаз, і кремлівським кротам режим найбільшого сприяння на всіх шаблях забезпечили...
Ну все, ВСЕ зробили за для "успіху", аж раптом: "окупанти готуються розширити наступальні дії..."
Щось тут не клеїться, га? Хтось таки виходить весь час брехав? А може й зраджував?