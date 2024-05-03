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Новости Война
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Украина находится перед новым этапом войны, оккупанты готовятся расширить наступательные действия, - Зеленский

Президент України Володимир Зеленський

Украина находится перед новым этапом войны и должна сделать все, чтобы сорвать российский наступательный замысел.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая по случаю Дня Государственной пограничной службы, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас мы перед новым этапом войны. Оккупант готовится к попыткам расширить наступательные действия. И мы все вместе, все украинцы, наши воины, наше государство, наши партнеры, мы должны сделать все, чтобы сорвать российский наступательный замысел", - сказал Зеленский.

"Мы должны доказать, что оккупанту при любых обстоятельствах не удастся достичь его целей, что бы он ни делал. И как бы подло он не действовал, Украина все равно будет брать верх", - отметил президент.

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Напоминаем, о возможном наступлении армии РФ в Харьковской и Сумской областях в конце мая или начале июня 2024 года заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

Также о планах РФ оккупировать Сумы и Харьков заявил командир Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Автор: 

Зеленский Владимир (20234)


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Топ комментарии
+38
Цілий день нагнітають всьопропало. Скібіцький, Павлюк тепер оце прости Господи. Щось готують...
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03.05.2024 18:53
+36
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03.05.2024 19:03
+35
шось знову вкрав в великих масштабах?
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03.05.2024 18:48
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Хто ми, ****, хто ми?
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03.05.2024 20:45 Ответить
А під Очеретиним що тоді - тільки підготовка?
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03.05.2024 20:55 Ответить
А як же мир в очах путіна?
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03.05.2024 21:51 Ответить
А таки 🤡 с*чче рило , починає погрожувати ескалацією , та і дермак з кремлем на проводі на пряму ...100% ...це вже було ...після першого року правлення , цього кварталівського цирку ...вовік не тримаїся за крісло,бо народ тобі руки повідриває і голову
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03.05.2024 21:59 Ответить
Це той мудрой нарід який його вибрав! Несмішіть мої носки..........
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03.05.2024 23:44 Ответить
так. все добре.
але керувати українськім військом, під час війни за існування української нації, має козак Богун, а не корчмар Ізя
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04.05.2024 00:08 Ответить
Наступ буде з бульбашії, це вже навіть моєї баби кози розуміють!
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04.05.2024 05:55 Ответить
А якийсь довбограй звільнив все командування зсу.
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04.05.2024 07:10 Ответить
Украине нужно срочно избавляться от этой Нарко Мрази и его фсбэшной кодлы, возвращать Пороха, Залужного, Кровоноса, Червинского, Бурбу, Наева, Марченко и т.д
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04.05.2024 08:50 Ответить
Вчора бачив одного чувака з татуюванням зєлєнского на нозі. В принципі це те саме, що набити собі на лобі "довпойоп".
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04.05.2024 09:11 Ответить
Або татуювання «півень» на лобі…. Може чувак готується посаду в ОПі зайняти?
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04.05.2024 09:15 Ответить
Зе еаазьол.
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04.05.2024 09:41 Ответить
А той цирк на дроті, якийназивається «самміт миру» може якось допоможе вгамувати кацапів, нє? «Переломний рік» він такий. Столик в ялтинському кафе мабуть не варто замовляти на літо.
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04.05.2024 10:11 Ответить
Цікаво, воно військовий квиток отримало?
Чи вже списаний заднім числом ВЛК?
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04.05.2024 11:43 Ответить
О готовящимся наступлении на Сумы и Харьков давно говорил Пентагон. Это просто дело времени. Русские потому и бомбят всё на своём пути. Им нужен Киев, Чернигов, Хмельницкий, Винница, Ровно.
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04.05.2024 12:20 Ответить
х7йлу потрібна вся Україна. І не тільки Україна. Естонія, Латвія, Литва, Молдова, Грузія, Вірменія, Казахстан, Киргизстан... А може й Фінляндії, Польщі, Чехії - теж приготуватися.
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04.05.2024 15:18 Ответить
🤡с*ка ...так себе поводить, наче не він пропонував шашликами відмахуватися ...ніякого каяттья перед людьми...типу я ваш вирок, слухайте мене і я нікуди не піду... шоб ти провалився
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04.05.2024 14:56 Ответить
Ой, ти дивись! А що таке сталося?
Ви же і Залужного зняли, і 16 його генералів, і купу патріотів (Червінського, Дудіна, Малахова...) посадили, і Азову західну зброю не даєте, і укріплення 2 роки не будували (бо збиралися "каву в Ялті за 3 тижні"), і оборонну промисловість за 2 роки так і не запустили, і з мільйона дронів вже мали 400 тис. виготовити, і мобілізацію злили в унітаз, і кремлівським кротам режим найбільшого сприяння на всіх шаблях забезпечили...
Ну все, ВСЕ зробили за для "успіху", аж раптом: "окупанти готуються розширити наступальні дії..."
Щось тут не клеїться, га? Хтось таки виходить весь час брехав? А може й зраджував?
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04.05.2024 15:14 Ответить
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