Україна перебуває перед новим етапом війни, окупанти готуються розширити наступальні дії, - Зеленський

Україна перебуває перед новим етапом війни й має зробити все, щоб зірвати російський наступальний задум.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи з нагоди Дня державної прикордонної служби, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз ми перед новим етапом війни. Окупант готується до спроб розширити наступальні дії. І ми всі разом, всі українці, наші воїни, наша держава, наші партнери, ми повинні зробити все, щоб зірвати російський наступальний задум", - сказав Зеленський.

"Ми повинні довести, що окупанту за будь-яких обставин не вдасться досягти його цілей, що б він не робив. І як би підло він не діяв, Україна все одно братиме гору", - зазначив президент.

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Нагадуємо, про можливий наступ армії РФ у Харківській та Сумській областях наприкінці травня або на початку червня 2024 року заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

Також про плани РФ окупувати Суми та Харків заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.