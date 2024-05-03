Україна перебуває перед новим етапом війни, окупанти готуються розширити наступальні дії, - Зеленський
Україна перебуває перед новим етапом війни й має зробити все, щоб зірвати російський наступальний задум.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи з нагоди Дня державної прикордонної служби, інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз ми перед новим етапом війни. Окупант готується до спроб розширити наступальні дії. І ми всі разом, всі українці, наші воїни, наша держава, наші партнери, ми повинні зробити все, щоб зірвати російський наступальний задум", - сказав Зеленський.
"Ми повинні довести, що окупанту за будь-яких обставин не вдасться досягти його цілей, що б він не робив. І як би підло він не діяв, Україна все одно братиме гору", - зазначив президент.
Нагадуємо, про можливий наступ армії РФ у Харківській та Сумській областях наприкінці травня або на початку червня 2024 року заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.
Також про плани РФ окупувати Суми та Харків заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
але керувати українськім військом, під час війни за існування української нації, має козак Богун, а не корчмар Ізя
Чи вже списаний заднім числом ВЛК?
Ви же і Залужного зняли, і 16 його генералів, і купу патріотів (Червінського, Дудіна, Малахова...) посадили, і Азову західну зброю не даєте, і укріплення 2 роки не будували (бо збиралися "каву в Ялті за 3 тижні"), і оборонну промисловість за 2 роки так і не запустили, і з мільйона дронів вже мали 400 тис. виготовити, і мобілізацію злили в унітаз, і кремлівським кротам режим найбільшого сприяння на всіх шаблях забезпечили...
Ну все, ВСЕ зробили за для "успіху", аж раптом: "окупанти готуються розширити наступальні дії..."
Щось тут не клеїться, га? Хтось таки виходить весь час брехав? А може й зраджував?