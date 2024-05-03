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Новини Війна
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Україна перебуває перед новим етапом війни, окупанти готуються розширити наступальні дії, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Україна перебуває перед новим етапом війни й має зробити все, щоб зірвати російський наступальний задум.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи з нагоди Дня державної прикордонної служби, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз ми перед новим етапом війни. Окупант готується до спроб розширити наступальні дії. І ми всі разом, всі українці, наші воїни, наша держава, наші партнери, ми повинні зробити все, щоб зірвати російський наступальний задум", - сказав Зеленський.

"Ми повинні довести, що окупанту за будь-яких обставин не вдасться досягти його цілей, що б він не робив. І як би підло він не діяв, Україна все одно братиме гору", - зазначив президент.

Також дивіться: Зеленський відвідав військовий госпіталь у Хмельницькому: Вручив ордени пораненим захисникам. ФОТО

Нагадуємо, про можливий наступ армії РФ у Харківській та Сумській областях наприкінці травня або на початку червня 2024 року заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

Також про плани РФ окупувати Суми та Харків заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Автор: 

Зеленський Володимир (23691)


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Топ коментарі
+38
Цілий день нагнітають всьопропало. Скібіцький, Павлюк тепер оце прости Господи. Щось готують...
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03.05.2024 18:53
+36
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03.05.2024 19:03
+35
шось знову вкрав в великих масштабах?
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03.05.2024 18:48
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Хто ми, ****, хто ми?
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03.05.2024 20:45 Відповісти
А під Очеретиним що тоді - тільки підготовка?
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03.05.2024 20:55 Відповісти
А як же мир в очах путіна?
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03.05.2024 21:51 Відповісти
А таки 🤡 с*чче рило , починає погрожувати ескалацією , та і дермак з кремлем на проводі на пряму ...100% ...це вже було ...після першого року правлення , цього кварталівського цирку ...вовік не тримаїся за крісло,бо народ тобі руки повідриває і голову
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03.05.2024 21:59 Відповісти
Це той мудрой нарід який його вибрав! Несмішіть мої носки..........
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03.05.2024 23:44 Відповісти
так. все добре.
але керувати українськім військом, під час війни за існування української нації, має козак Богун, а не корчмар Ізя
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04.05.2024 00:08 Відповісти
Наступ буде з бульбашії, це вже навіть моєї баби кози розуміють!
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04.05.2024 05:55 Відповісти
А якийсь довбограй звільнив все командування зсу.
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04.05.2024 07:10 Відповісти
Украине нужно срочно избавляться от этой Нарко Мрази и его фсбэшной кодлы, возвращать Пороха, Залужного, Кровоноса, Червинского, Бурбу, Наева, Марченко и т.д
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04.05.2024 08:50 Відповісти
Вчора бачив одного чувака з татуюванням зєлєнского на нозі. В принципі це те саме, що набити собі на лобі "довпойоп".
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04.05.2024 09:11 Відповісти
Або татуювання «півень» на лобі…. Може чувак готується посаду в ОПі зайняти?
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04.05.2024 09:15 Відповісти
Зе еаазьол.
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04.05.2024 09:41 Відповісти
А той цирк на дроті, якийназивається «самміт миру» може якось допоможе вгамувати кацапів, нє? «Переломний рік» він такий. Столик в ялтинському кафе мабуть не варто замовляти на літо.
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04.05.2024 10:11 Відповісти
Цікаво, воно військовий квиток отримало?
Чи вже списаний заднім числом ВЛК?
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04.05.2024 11:43 Відповісти
О готовящимся наступлении на Сумы и Харьков давно говорил Пентагон. Это просто дело времени. Русские потому и бомбят всё на своём пути. Им нужен Киев, Чернигов, Хмельницкий, Винница, Ровно.
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04.05.2024 12:20 Відповісти
х7йлу потрібна вся Україна. І не тільки Україна. Естонія, Латвія, Литва, Молдова, Грузія, Вірменія, Казахстан, Киргизстан... А може й Фінляндії, Польщі, Чехії - теж приготуватися.
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04.05.2024 15:18 Відповісти
🤡с*ка ...так себе поводить, наче не він пропонував шашликами відмахуватися ...ніякого каяттья перед людьми...типу я ваш вирок, слухайте мене і я нікуди не піду... шоб ти провалився
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04.05.2024 14:56 Відповісти
Ой, ти дивись! А що таке сталося?
Ви же і Залужного зняли, і 16 його генералів, і купу патріотів (Червінського, Дудіна, Малахова...) посадили, і Азову західну зброю не даєте, і укріплення 2 роки не будували (бо збиралися "каву в Ялті за 3 тижні"), і оборонну промисловість за 2 роки так і не запустили, і з мільйона дронів вже мали 400 тис. виготовити, і мобілізацію злили в унітаз, і кремлівським кротам режим найбільшого сприяння на всіх шаблях забезпечили...
Ну все, ВСЕ зробили за для "успіху", аж раптом: "окупанти готуються розширити наступальні дії..."
Щось тут не клеїться, га? Хтось таки виходить весь час брехав? А може й зраджував?
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04.05.2024 15:14 Відповісти
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