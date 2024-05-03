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Зеленський відвідав військовий госпіталь у Хмельницькому: Вручив ордени пораненим захисникам. ФОТО

Президент Володимир Зеленський прибув із робочим візитом у Хмельницький та нагородив поранених воїнів у військовому госпіталі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зазначається, що президент відвідав госпіталь у Хмельницькому, де надають спеціалізовану допомогу військовослужбовцям Сил оборони.

Президент вручив ордени "За мужність" ІІІ ступеня та медалі "За військову службу Україні" військовослужбовцям ЗСУ та Державної прикордонної служби, які зазнали поранень на сході, зокрема під час оборони Авдіївки, Мар'їнки та Часового Яру, на Бахмутському напрямку.

Зеленський нагородив поранених воїнів у Хмельницькому 3 травня 2024 року

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"Дякую за все, що ви робите для нашої держави. Приємно бути тут і нагородити вас. Дякую за те, що захистили Україну. Одужуйте та повертайтеся додому. Бажаю всім вам і всім нам перемоги", - наголосив Зеленський.

Зеленський нагородив поранених воїнів у Хмельницькому 3 травня 2024 року

Також Володимир Зеленський нагородив медалями "За врятоване життя" військових медиків.

"Насамперед бажаю вам усім, вашим рідним та близьким міцного здоров’я. Ви повертаєте до життя наших воїнів. Хочу подякувати вам за вашу щоденну сумлінну працю. Високо цінуємо це", – додав він.

Зеленський у Хмельницькому 3 травня 2024 року

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Автор: 

Зеленський Володимир (23815) Хмельницький (408)


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Топ коментарі
+4
Чому Зе, а не справжній госпідар України зЕрмак?
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03.05.2024 13:38
+2
дЄрмаку то впадло робити, сину москальського ГРУшника то не престало...
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03.05.2024 13:40
+2
тим часом дєрьмак вже традиційно скинув геолокацію госпіталя своїм шефам.
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03.05.2024 13:49
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Чому Зе, а не справжній госпідар України зЕрмак?
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03.05.2024 13:38 Відповісти
дЄрмаку то впадло робити, сину москальського ГРУшника то не престало...
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03.05.2024 13:40 Відповісти
Тому що Зе - президент , а Ермак -завгосп. Ти ж за Зе голосував, як за президента, а не за Ермака
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03.05.2024 14:53 Відповісти
тим часом дєрьмак вже традиційно скинув геолокацію госпіталя своїм шефам.
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03.05.2024 13:49 Відповісти
А як він ще не додумався вручити орден дорогому Лєоніду Іллічу (ой, Владіміру Алєксандровічу)?
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03.05.2024 14:10 Відповісти
Може краще поїхати до сиріт, вдів, матерів, які поховали своїх синів і дочок?
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03.05.2024 14:41 Відповісти
Для чого піаритись на військових госпіталях,щоб туди прилітали "Іскандери",а потім ще й СБУ попіарится,мов піймали чергову божевільну бабку 75-ти років,яка в "Однокласниках" наводила ракети?
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03.05.2024 15:01 Відповісти
агент «хрипла борода» працює!
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03.05.2024 15:11 Відповісти
Перше, що залишилося ще цьому продажному злодюжному підару - вручати медальки і декламувати пафосні монологи і привітання з численними ювілеями (благо, що таких наштампували як гною...)
А друге - удавитись самому. Або його рано чи пізно удавлять люди...
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05.05.2024 09:07 Відповісти
 
 