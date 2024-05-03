Зеленський відвідав військовий госпіталь у Хмельницькому: Вручив ордени пораненим захисникам. ФОТО
Президент Володимир Зеленський прибув із робочим візитом у Хмельницький та нагородив поранених воїнів у військовому госпіталі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Зазначається, що президент відвідав госпіталь у Хмельницькому, де надають спеціалізовану допомогу військовослужбовцям Сил оборони.
Президент вручив ордени "За мужність" ІІІ ступеня та медалі "За військову службу Україні" військовослужбовцям ЗСУ та Державної прикордонної служби, які зазнали поранень на сході, зокрема під час оборони Авдіївки, Мар'їнки та Часового Яру, на Бахмутському напрямку.
"Дякую за все, що ви робите для нашої держави. Приємно бути тут і нагородити вас. Дякую за те, що захистили Україну. Одужуйте та повертайтеся додому. Бажаю всім вам і всім нам перемоги", - наголосив Зеленський.
Також Володимир Зеленський нагородив медалями "За врятоване життя" військових медиків.
"Насамперед бажаю вам усім, вашим рідним та близьким міцного здоров’я. Ви повертаєте до життя наших воїнів. Хочу подякувати вам за вашу щоденну сумлінну працю. Високо цінуємо це", – додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А друге - удавитись самому. Або його рано чи пізно удавлять люди...